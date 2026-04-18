บุญหล่นทับ! 5 ราศีใจบุญดวงเปิด เทวดาให้พร หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
เช็ก 5 ราศีที่แต้มบุญทำงานหนัก กุศลที่สะสมมาส่งผลให้ชีวิตราบรื่น ประดุจเทวดามาปัดเป่าอุปสรรคให้หายวับ เตรียมรับข่าวดีทั้งเรื่องงาน เงิน และโชคลาภ
เชื่อไหมว่า “แรงบุญ” มีจริงและมักจะทำงานในเวลาที่เหมาะสมเสมอ หลายคนที่ชอบทำบุญสะสมแต้มกุศลมาอย่างเงียบๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้ทาน การช่วยเหลือคนยากไร้ หรือการรักษาศีลภาวนา ช่วงนี้ถึงเวลาแล้วที่พลังงานบวกเหล่านั้นจะย้อนกลับมาตอบแทนคุณอย่างเป็นรูปธรรม เหมือนมีมือที่มองไม่เห็นคอยช่วยเปิดทางที่เคยตันให้โล่งสะอาดตา สิ่งที่เคยยากจะกลายเป็นง่าย สิ่งที่เคยเป็นปัญหาจะคลี่คลายอย่างน่าอัศจรรย์ เพราะฟ้ามีตา เทวดามีใจ เตรียมตัวรับแรงกระแทกจากความโชคดีตลอดทั้งเดือนนี้ได้เลย
ราศีกรกฎ
ช่วงนี้ดวงชะตาโดดเด่นเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นพิเศษ ใครที่ชอบทำบุญโลงศพหรือช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ กุศลนี้จะส่งผลให้แคล้วคลาดจากศัตรูหมู่มาร หากมีปัญหาเรื่องงานจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแบบปาฏิหาริย์
ราศีตุลย์
ผลบุญจากการเป็นผู้ให้และชอบช่วยเหลือคนรอบข้างมาตลอดจะส่งผลแรงมากในเดือนนี้ เทวดาจะเปิดทางเรื่องโชคลาภให้เห็นเด่นชัด มีเกณฑ์ได้ลาภลอยหรือได้ของขวัญชิ้นใหญ่ที่อยากได้มานาน ชีวิตราบรื่นไร้อุปสรรคขัดขวาง
ราศีปลา
ดวงชะตาพุ่งแรงเพราะอานิสงส์จากการเข้าวัดทำบุญหรือปฏิบัติธรรม จิตใจที่ผ่องใสจะดึงดูดสิ่งดีๆ เข้ามาหา โดยเฉพาะเรื่องเงินทองที่เคยติดขัดจะเริ่มไหลเวียนคล่องตัวมากขึ้น มีผู้ใหญ่เอ็นดูเมตตาหยิบยื่นโอกาสทองให้ถึงที่
ราศีพฤษภ
เป็นอีกหนึ่งราศีที่เทวดาเปิดทางให้พบกับความสำเร็จ ใครที่ชอบทำบุญด้วยแสงสว่างหรือการศึกษา จะช่วยให้สติปัญญาเฉียบแหลม มองเห็นช่องทางการทำมาหากินใหม่ๆ ที่คนอื่นมองไม่เห็น หยิบจับอะไรในเดือนนี้เป็นดอกผลคุ้มค่า
ราศีกันย์
แต้มบุญจากการสวดมนต์ไหว้พระหรือการเป็นผู้มีวาจาสัตย์จะหนุนนำให้มีชื่อเสียงและได้รับความเคารพนับถือ การเจรจาติดต่อสื่อสารใดๆ จะประสบความสำเร็จอย่างง่ายดาย มีเทวดาประจำตัวคอยดลใจให้เดินไปในทิศทางที่รวย
คำแนะนำส่งท้าย
เมื่อดวงเปิดและบุญหนุนนำแล้ว อย่าลืมรักษามาตรฐานความดีเอาไว้ การหมั่นกรวดน้ำแผ่เมตตาและขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยให้พลังงานบวกอยู่กับคุณไปอย่างต่อเนื่อง ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งทำบุญยิ่งรุ่งเรือง ขอให้ทุกราศีพบเจอแต่ความสุขสมหวังตลอดทั้งเดือนนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: