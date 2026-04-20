ราคาทองวันนี้ 20 เม.ย. 69 ร่วงลง 200 บาท เช็กทองรูปพรรณขายออก

Aindravudh เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 09:16 น.
ราคาทองวันนี้ 20 เม.ย. 69 ร่วงลง 200 บาท ทองรูปพรรณขายออก 73,700 บาท

สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำประจำวันที่ 20 เมษายน 2569 การประกาศครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.01 น. ตัวเลขราคาซื้อขายปรับลดลง 200 บาท

ข้อมูลล่าสุดระบุราคาทองคำแท่ง 96.5 เปอร์เซ็นต์ ราคารับซื้ออยู่ที่ 72,700 บาท ราคาขายออกอยู่ที่ 72,900 บาท

ส่วนราคาทองรูปพรรณ 96.5 เปอร์เซ็นต์ ราคารับซื้ออยู่ที่ 71,252 บาท ราคาขายออกอยู่ที่ 73,700 บาท

ประชาชนผู้มีความประสงค์ทำธุรกรรมซื้อขายทองคำในวันนี้สามารถติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด สมาคมค้าทองคำอาจปรับเปลี่ยนราคาตามความผันผวนของตลาดโลกระหว่างวัน

ราคาทองคำเมษายน 2569 ยังเป็นขาขึ้น แม้พักฐานที่ 4,800 ดอลลาร์

สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกช่วงเดือนเมษายน 2569 อยู่ในสภาวะพักฐานเพื่อสะสมกำลัง ท่ามกลางทิศทางหลักที่เป็นขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องมาจากปีที่แล้ว

นักวิเคราะห์ประเมินภาพรวมตลาดทองคำ ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้นชัดเจน แม้ช่วงนี้ราคาจะเคลื่อนไหวในลักษณะพักตัวแต่เป็นการชะลอเพื่อรอปัจจัยหนุนใหม่ โดยราคา Gold Spot ล่าสุด ณ วันที่ 20 เมษายน 2569 เคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 4,800 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ส่งผลให้ราคาทองคำแท่งในประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกตลาดโลก โดยมีราคาขายออกอยู่ที่ 73,100 บาทต่อบาททองคำ

ในระยะสั้นถึงระยะกลาง ราคาทองคำมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบระดับ 5,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ขณะที่นักวิเคราะห์บางกลุ่มประเมินเป้าหมายระยะยาวไว้สูงถึง 5,400 ดอลลาร์ สำหรับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความผันผวน ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เน้นการเข้าซื้อตามแนวรับและขายทำกำไรตามแนวต้านสำคัญ

ความตึงเครียดด้านภูมิรัฐศาสตร์เป็นปัจจัยหลักที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านในพื้นที่ตะวันออกกลาง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ รวมถึงความผันผวนของค่าเงินดอลลาร์ยังคงมีอิทธิพลโดยตรงต่อแรงซื้อขายในตลาด นอกจากนี้ พฤติกรรมของธนาคารกลางหลายประเทศที่เดินหน้าสะสมทองคำเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากภาวะเงินเฟ้อ เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยประคองให้ราคาทองคำยังรักษาฐานระดับสูงไว้ได้

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

