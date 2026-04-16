เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด
ตำรวจสภ.พิมาย เข้าตรวจสอบเหตุพบครูเสียชีวิตภายในบ้านพักครูโรงเรียนพิมายวิทยา จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 บริเวณชั้นล่างของบ้าน พบร่างนายธวัชชัย อายุ 60 ปี ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระภาษาไทย นอนเสียชีวิตสภาพไม่สวมเสื้อ ตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือทรัพย์สินสูญหาย คาดเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเป็นผู้พบศพคนแรก หลังสังเกตเห็นประตูบ้านเปิดทิ้งไว้ผิดปกติจึงเข้าไปตรวจสอบ สำหรับสาเหตุการเสียชีวิต เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าสภาพอากาศในพื้นที่อำเภอพิมายที่ร้อนจัดถึง 40 องศาเซลเซียส อาจทำให้ครูเกิดภาวะฮีทสโตรก ประกอบกับมีโรคประจำตัวเส้นเลือดในสมองตีบและพักอาศัยอยู่เพียงลำพัง จึงอาจเป็นปัจจัยเร่งให้เสียชีวิตเฉียบพลัน
ทางด้านโรงเรียนพิมายวิทยาได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อออนไลน์เพื่อแสดงความเสียใจและไว้อาลัยต่อการจากไปของครูธวัชชัย โดยมีกลุ่มเพื่อนครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมแสดงความอาลัยเป็นจำนวนมาก
