วินาทีชีวิต! หนุ่มโชว์พ่นไฟพลาดท่า ไฟคลอกท่วมร่างปางตายต่อหน้าเพื่อน

อย่าหาทำ! หนุ่มโชว์พ่นไฟพลาด โดนไฟย้อนลุกท่วมร่างต่อหน้าเพื่อน เผยนาทีเปลวเพลิงเผาสยองแค่เสี้ยววินาที ยังไม่รู้ชะตากรรม
กลายเป็นภาพเหตุการณ์สุดสะเทือนใจ เมื่อมีคนถ่ายคลิปเอาไว้ขณะที่กลุ่มชายหนุ่มนั่งสังสรรค์อยู่บนชั้นดาดฟ้าของตึก ก่อนที่ชายคนหนึ่งจะลุกขึ้นเพื่อโชว์ทักษะการพ่นไฟ เพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจและความสนุกสนานให้ปาร์ตี้มีสีสัน แต่สถานการณ์กลับพลิกผันเพียงชั่วพริบตา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นท่ามกลางการรวมตัวกันของกลุ่มวัยรุ่น คลิปดังกล่าวเผยให้เห็นวินาทีชายหนุ่มอมเชื้อเพลิงไว้ในปากและพยายามพ่นใส่ไฟที่ถืออยู่ แต่เปลวไฟเกิดการลุกย้อนกลับเข้าหาตัวอย่างรวดเร็ว เนื่องจากทิศทางลม เพียงเสี้ยววินาที เปลวไฟได้ลามไปติดใบหน้าและเสื้อผ้า ทำให้เขากลายเป็นร่างที่ถูกไฟคลอกท่ามกลางความตกใจของเพื่อนๆ ที่พยายามเข้าช่วยกันดับไฟ ซึ่งในขณะนี้ก็ยังไม่ทราบชะตากรรมว่าชายผู้โชคร้ายคนดังกล่าวเป็นตายร้ายดีอย่างไร
ऐसे कौन अपने हाथों से मौत को बुलावा देता है 😢 pic.twitter.com/2iRAQdNDmi
— Sravad 💻 (@Sravadx) April 20, 2026
อ้างอิงจาก : X Sravadx
