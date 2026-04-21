ดูดวง

ถ่านไฟเก่าปะทุ! 3 ราศีแฟนเก่าขอคืนดี หรือคนในอดีตวนกลับมาทำให้หัวใจว้าวุ่น

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 22 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 21 เม.ย. 2569 14:28 น.
จังหวะดวงดาวในช่วงนี้มีการเดินถอยหลัง ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเรื่องราวความรักและความสัมพันธ์ที่เคยจบลงไปแล้ว พลังงานเก่าๆ เริ่มก่อตัวขึ้นอีกครั้ง ดึงดูดคนในอดีตให้วนเวียนกลับมาในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่า คนคุยเก่า หรือคนเคยมีความรู้สึกดีๆ ให้กัน

จังหวะนี้มี 3 ราศีที่ดวงความรักมีเกณฑ์ถ่านไฟเก่าปะทุอย่างรุนแรง คนที่เคยเดินแยกทางอาจทักข้อความมาหา หรือบังเอิญเดินสวนกันจนทำเอาหัวใจเต้นผิดจังหวะ ใครที่ยังมีเยื่อใยหรือมูฟออนเป็นวงกลม ลองมาเช็กดวงกันว่าราศีของคุณจะมีโอกาสได้เทิร์นกลับไปสานต่อความสัมพันธ์เดิมหรือไม่

ราศีเมษ

ดวงความรักมีเกณฑ์พบเจอเรื่องเซอร์ไพรส์ คนรักเก่าหรือคนที่เคยห่างหายไปนานจะพยายามติดต่อกลับมาเพื่อขอเคลียร์ใจหรือขอโอกาสเริ่มต้นใหม่ พลังงานความเหงาและรอยต่อของความทรงจำจะทำให้เขาคิดถึงคุณอย่างหนัก หากคุณยังโสด นี่คือช่วงเวลาแห่งการทบทวนความรู้สึกตัวเอง แต่หากคุณมีคนข้างกายแล้ว ต้องระวังความหวั่นไหวที่อาจสร้างปัญหาในความสัมพันธ์ปัจจุบัน

ราศีตุลย์

ชาวราศีตุลย์มีเสน่ห์ดึงดูดทั้งคนใหม่และคนเก่าในช่วงนี้ แต่คนที่โดดเด่นที่สุดคือคนในอดีตที่เคยทิ้งรอยแผลหรือความค้างคาใจเอาไว้ เขาจะกลับมาพร้อมกับท่าทีที่เปลี่ยนไปและดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น การกลับมาครั้งนี้จะทำให้คุณเกิดความสับสนอย่างหนัก เพราะใจหนึ่งก็อยากให้โอกาส แต่อีกใจก็กลัวประวัติศาสตร์ซ้ำรอย แนะนำให้ใช้เวลาประเมินสถานการณ์อย่างรอบคอบ ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจ

ราศีมังกร

คุณจะได้ยินข่าวคราวของแฟนเก่าผ่านเพื่อนสนิท หรือโซเชียลมีเดียแจ้งเตือนข้อความจากเขาแบบไม่ทันตั้งตัว การกลับมาของคนในอดีตครั้งนี้มาในรูปแบบของการขอโทษและอยากชดเชยสิ่งที่เคยทำพลาดไปในอดีต หากการเลิกราครั้งก่อนไม่ได้ร้ายแรงเกินไป คุณอาจเผลอใจอ่อนยอมกลับไปพูดคุยด้วยอีกครั้ง แต่ให้ระวังเรื่องการคาดหวัง เพราะทุกอย่างอาจต้องใช้เวลาในการสร้างความเชื่อใจใหม่

คำแนะนำส่งท้าย

การกลับมาของคนในอดีตมักมาพร้อมกับบททดสอบความแข็งแกร่งของจิตใจ สิ่งสำคัญที่สุดคือการถามตัวเองให้แน่ชัดว่าการกลับไปคุยครั้งนี้เกิดจากความรักที่หลงเหลืออยู่ หรือเป็นเพียงแค่ความผูกพันและความเสียดายเวลาที่ผ่านมา หากคุณพร้อมจะให้โอกาส ต้องตกลงกติกาให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้เจ็บซ้ำสอง แต่หากคุณมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันแล้ว การปล่อยอดีตให้อยู่ในอดีตและเดินหน้าต่อไปคือทางเลือกที่ดีที่สุด

ดูดวง

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

