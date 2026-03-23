กรมอุตุฯ เตือนกลางวันอากาศร้อน บางพื้นที่อุณหภูมิแตะ 40 องศา

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 09:16 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 09:16 น.
74

กรมอุตุนิยมวิทยา เผย พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า เตือนกลางวันอากาศร้อน บางพื้นที่อุณหภูมิแตะ 40 องศา

กรมอุตุนิยมวิทยา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊ก พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบน มีอากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่ง เนื่องจากความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมในบริเวณดังกล่าว ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน และระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงที่อาจเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่

สำหรับภาคใต้ มีฝนน้อย โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน เนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ส่วนบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการสะสมของฝุ่นละอองหรือหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลาง

สำหรับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย 06:00 น. วันนี้ ถึง 06:00 น. วันพรุ่งนี้

ภาคเหนือ

อากาศร้อนในตอนกลางวัน และมีอากาศร้อนจัดบางพื้นที่ โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ ตาก พิษณุโลก และเพชรบูรณ์
อุณหภูมิต่ำสุด 19-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 36-40 องศาเซลเซียส
ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวลำภู ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์
อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคกลาง

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ ลพบุรี สระบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี
อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียส
ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

ภาคตะวันออก

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด
อุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันออก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์
อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

ภาคใต้(ฝั่งตะวันตก)

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา
อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 34-38 องศาเซลเซียส
ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตร

กรุงเทพและปริมณฑล

อากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่
อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียส
ลมใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.

 

ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่ ข่าว

โซเชียลซึ้ง! ยายหูหนวกขอผ่อนมือถือเดือนละ 500 ร้านใจดีรวมเงินแจกเครื่องใหม่

14 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

จบดราม่า ขาสั้นงานศพ”แจ๊ส” ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กต.สหรัฐฯ แจ้งเตือนพลเมืองที่พำนักต่างประเทศ ให้เพิ่มความระมัดระวัง

15 นาที ที่แล้ว
สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง ข่าว

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

19 นาที ที่แล้ว
เปิดเงินรางวัล &quot;เอฟวัน เทพไชยา&quot; หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026 ข่าวกีฬา

เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน เทพไชยา” หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

22 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำอีกสมัย แลนด์สไลด์เลือกตั้ง เตรียมถกนโยบายชาติ

29 นาที ที่แล้ว
จบสวย! สาวหัวร้อน โร่ขอโทษตำรวจ หลังโวยท้าตีท้าต่อย ปมโดนใบสั่งรถภาษีขาด ข่าว

จบสวย! สาวหัวร้อน โร่ขอโทษตำรวจ หลังโวยท้าตีท้าต่อย ปมโดนใบสั่งรถภาษีขาด

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดีอี” สั่ง NT รับมือหากอิหร่านตัดสายเคเบิลใต้ทะเล ยันไม่กระทบต่อเน็ตไทย

43 นาที ที่แล้ว
เปิดอายุจริง มาดามแป้ง ฉลองวันเกิด 21 มี.ค. 69 ข่าว

เปิดอายุจริง มาดามแป้ง ฉลองวันเกิด 21 มี.ค. สวยเหนือกาลเวลา อนุทิน ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลง

54 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สภ.เมืองอุทัยธานี ปัดฝุ่นนำจักรยานมาใช้ รับมือวิกฤติน้ำมันขาดแคลน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์กำลังใจสำคัญ เอฟ นครนายก หลังโค่นตำนานสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;กรณ์&quot; ตีแผ่ปั๊มใต้คิวล้น ชาวบ้านโอด ต้องรอเติมน้ำมัน จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง ข่าว

“กรณ์” ตีแผ่ปั๊มใต้คิวล้น ต้องแจกบัตรรอเติมน้ำมัน จี้รัฐทำไมยังไม่ออกจากคลัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสเตรเลีย วอนประชาชนขับรถช้าๆ ลดการใช้น้ำมัน ประหยัดพลังงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อี๊ด เชิญยิ้ม อัปเดตอาการ &quot;น้องแวว&quot; หลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าผิดรูป เตรียมศัลยกรรมเพิ่ม บันเทิง

อี๊ด เชิญยิ้ม แจ้งข่าวดี “น้องแวว” หลังผ่าตัดกระดูกใบหน้าผิดรูป เตรียมศัลยกรรมเพิ่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กระดาษ Double A ไม่ปรับราคาสินค้า แม้ต้นทุนสูงขึ้น ท่ามกลางวิกฤติน้ำมัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทพไชยา อุ่นหนู สนุกเกอร์เวิลด์โอเพ่น 2026 ข่าวกีฬา

รอนนี่ เปิดใจหลังพ่าย “เอฟวัน” ยกย่องจอมคิวไทยพรสวรรค์มหัศจรรย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า 12 ปี วงโยฯ บุกยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน ปี 2569 คืนหรือยัง? ข่าว

สรุปดราม่า 12 ปี วงโยฯ บุกยืมเงินคุณตัน 3.1 ล้าน ปี 2569 คืนหรือยัง?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกศรัทธา ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ผงะ เจอ &quot;เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊&quot; ข่าว

ช็อกศรัทธา ไฟไหม้กุฏิเจ้าอาวาสวัดดังโคราช ผงะ เจอ “เซ็กซ์ทอย-หนังสือโป๊”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 23 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม เบนซิน-ดีเซล ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมัน วันนี้ 23 มี.ค. 2569 ครบทุกปั๊ม เบนซิน-ดีเซล ราคาล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจเยอรมันคุม วัยรุ่นคลั่งรัก ขโมยรถบัสขับข้ามเมือง ส่งแฟนไปโรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี ข่าว

แชตสุดท้าย ผู้การเด็ด วีรบุรุษชายแดนใต้ ไม่ทิ้งลูกน้อง สุภาพสมชาตรี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานส่งอาหาร อายุ 78 ปี ข่าวต่างประเทศ

ไวรัลน้ำตาซึม “ตาวัย 78” ทำงานส่งอาหารหาค่ายาเมีย บริจาคพุ่ง 35 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เงินเดือนข้าราชการ 2569 ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน มีนาคม เช็กที่นี่ เศรษฐกิจ

เงินเดือนข้าราชการ 2569 มีนาคม ปฏิทินวันจ่ายเงินเดือน เช็กที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมอุตุฯ เตือนกลางวันอากาศร้อน บางพื้นที่อุณหภูมิแตะ 40 องศา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งแรง 1,850 บาท รูปพรรณขายออก 69,400 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 มี.ค. 69 เปิดตลาดดิ่งแรง 1,850 บาท รูปพรรณขายออก 69,400 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

จบดราม่า ขาสั้นงานศพ”แจ๊ส” ยิงมุกถาม “พี่เท่ง” งานพี่ผมใส่ได้มั้ย เจอคำตอบสุดซึ้งปนฮา

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569

กต.สหรัฐฯ แจ้งเตือนพลเมืองที่พำนักต่างประเทศ ให้เพิ่มความระมัดระวัง

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
เปิดเงินรางวัล &quot;เอฟวัน เทพไชยา&quot; หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

เปิดเงินรางวัล “เอฟวัน เทพไชยา” หลังซิวแชมป์ สนุกเกอร์ เวิลด์ โอเพ่น 2026

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569

“คิม จองอึน” ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้นำอีกสมัย แลนด์สไลด์เลือกตั้ง เตรียมถกนโยบายชาติ

เผยแพร่: 23 มีนาคม 2569
