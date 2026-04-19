ดูดวง

4 ราศีชะตาฟ้าลิขิต พบรักต่างวัยรุ่นใหญ่สายเปย์ ดูแลดีระดับพรีเมียม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 01:42 น.
51
ดวงวันนี้ 20 4 69

เช็กดวงความรัก 4 ราศีที่ดาวเสน่ห์ดึงดูดผู้ใหญ่ใจดี มีเกณฑ์สละโสดกับคนอายุมากกว่าที่พร้อมซัพพอร์ตทุกด้าน เตรียมรับการดูแลสุดพิเศษจากเนื้อคู่รุ่นใหญ่

บางครั้งความรักที่มองหามาตลอดอาจไม่ได้อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกัน แต่กลับซ่อนตัวอยู่ในความเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและมั่นคง หลายคนอาจเคยผิดหวังกับรักวัยใสที่ฉาบฉวย แต่เชื่อมั้ยว่าจังหวะดวงดาวในเดือนนี้กำลังหมุนวนนำพา “คนมีอายุ” ที่เพียบพร้อมทั้งวุฒิภาวะและฐานะให้โคจรมาพบกับคุณแบบไม่ได้ตั้งใจ ไม่ใช่แค่ความรักที่ลึกซึ้ง แต่ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมาพร้อมกับการดูแลที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนมีคนคอยประคบประหงม เตรียมเปิดใจรับแรงกระแทกจากความอบอุ่นที่มาพร้อมความมั่งคั่งได้เลย

4 ราศีรักต่างวัยใจตรงกัน รุ่นใหญ่ดูแลดีเหมือนเจ้าหญิง

ราศีพิจิก

เสน่ห์ความลึกลับของคุณไปสะดุดตาผู้ใหญ่สายเปย์เข้าอย่างจัง ช่วงนี้จะมีคนที่มีอายุมากกว่าหลายปีเข้ามาขายขนมจีบ จุดเด่นคือเขาเป็นคนที่มีฐานะมั่นคงและมีบารมี เขาจะไม่เพียงแค่ให้ความรัก แต่จะคอยเป็นที่ปรึกษาและซัพพอร์ตเรื่องเงินทองหรือหน้าที่การงานของคุณให้พุ่งทะยานอีกด้วย

ราศีตุลย์

ดวงเนื้อคู่รุ่นใหญ่โดดเด่นมากเป็นพิเศษ มีเกณฑ์จะพบรักในแวดวงการทำงานหรือจากการแนะนำของผู้ใหญ่ ความรักครั้งนี้จะมาในรูปแบบ “สายเปย์ตัวจริง” ไม่ว่าจะอยากได้อะไรเขาก็พร้อมจะเนรมิตให้เหมือนเสกได้ การดูแลเอาใจใส่จะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนสำคัญที่สุดในโลกของเขา

ราศีกรกฎ

ความอ่อนหวานและขี้อ้อนของคุณคือจุดที่ทำให้รุ่นใหญ่ยอมศิโรราบ มีเกณฑ์ได้เจอคนอายุมากกว่าที่มีนิสัยอบอุ่นเหมือนพ่อบ้านใจกล้า เขาจะดูแลคุณตั้งแต่เรื่องอาหารการกินไปจนถึงความสะดวกสบายในชีวิตประจำวัน ใครที่กำลังโสดเตรียมตัวรับของขวัญเซอร์ไพรส์หรือทริปท่องเที่ยวหรูหราจากคนใจดีได้เลย

ราศีมีน

โชคชะตาลิขิตให้พบรักกับคนโปรไฟล์ดีที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงมาก เขาจะเข้ามาในเวลาที่คุณต้องการที่พึ่งพิงพอดี ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมั่นคง รุ่นใหญ่คนนี้จะสายตรงมาเปย์ความสุขให้คุณแบบไม่อั้น เปลี่ยนชีวิตที่เคยเงียบเหงาให้กลายเป็นเจ้าหญิงในวังวนแห่งความรัก

คำแนะนำส่งท้าย

รักต่างวัยอาจมีเรื่องช่องว่างระหว่างวัยบ้าง แต่อย่าให้มันเป็นอุปสรรค เพราะความเข้าใจและการให้เกียรติคือหัวใจสำคัญ ยิ่งคุณแสดงความจริงใจและให้เกียรติเขามากเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งอยากจะทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อมอบความสุขให้กับคุณมากขึ้นเท่านั้น เตรียมตัวยิ้มรับความเฮงและความปังในเรื่องความรักได้เลย ขอให้ทุกราศีพบรักที่จริงใจและมั่นคง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดวงวันนี้ 20 4 69 ดูดวง

4 ราศีชะตาฟ้าลิขิต พบรักต่างวัยรุ่นใหญ่สายเปย์ ดูแลดีระดับพรีเมียม

41 วินาที ที่แล้ว
โทรศัพท์ติดตามผลโรงแรมที่จีน ข่าวต่างประเทศ

ช็อกในช็อก! สาวจีนแฉ “สายโทรศัพท์จากโรงแรม” ทำความลับแตกจนต้องหย่าร้าง

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถัง One สรุป ข่าวกีฬา

ไปดูบทสรุป ONE ถอนฟ้อง “รถถัง” ยกเลิกสัญญา เปิดทางลุยศึกญี่ปุ่น

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกดอยู่ไหน ข่าวอาชญากรรม

ตอนนี้อยู่ไหน “เกด” ตัวละครลับคดีช่างตัดผมโหด นกต่อล่อ “ตี๋” มาตายหรือไม่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

ผู้บังคับบัญชาก็ไม่เว้น เปิดคลิป “หมวดโจ้ ปืนดุ” โวยวาย-ด่าหยาบไม่เลิก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ นิคมโรจนะ ไฟไหม้วันนี้ ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ นิคมโรจนะ 100 ชีวิตหนีตายระทึก

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
เผาป่า อุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ ข่าว

แรงจูงใจสุดคะนอง! หนุ่มวัย 22 มือเผาป่าอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตระการ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เทียบคดี “ศักดิ์สยาม-44 สส.” ท้ายุบพรรค ให้รู้ประเทศเป็นของใคร

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

วงการสงฆ์เศร้า! สิ้น “พระครูจริยสารธรรม” เจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรม เปิดสาเหตุมรณภาพ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โป๊ะแตกสนั่น TikTok “เภสัชเก๊” รีบขอโทษ หลังสภาเภสัชฯ แท็กทีม อย. จ่อลงดาบ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผบ.ตร. สั่งดำเนินการวินัยและอาญาเด็ดขาด “หมวดโจ้” ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วนที่สุด! มหาดไทยสั่งทุกจังหวัด สำรวจรถพุ่มพวง ตลาดนัด เตรียมลดค่าครองชีพช่วยคนไทย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดรายชื่อผู้เสียชีวิต 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น ขณะกลับจากหาปลา

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้โกดังแว่นตา บางบัวทอง นนทบุรี ข่าว

ไฟไหม้ “โกดังโรงงานแว่นตา” บางบัวทอง ยังคุมเพลิงไม่ได้ (คลิป)

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โซเชียลเขมรร้อง! พิธีแต่งงาน “ณเดชน์-ญาญ่า” ลอกงานแต่งแบบเขมร

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อุบัติเหตุจังหวัดน่าน เยียวยาผู้เสียชีวิต ข่าว

เปิดตัวเลขเยียวยา อุบัติเหตุสลด “กระบะแหกโค้ง” จ.น่าน จ่ายสูงสุด 3 แสน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันฮเยจิน ถูกแบน ข่าวกีฬา

เปิดสาเหตุ “อันฮเยจิน” ไร้ชื่อในทีมชาติเกาหลี พร้อมถูกแบน 2 ปี

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เตือนภัย! ค่าดัชนีความร้อน กทม. อยู่ในระดับอันตราย ติดต่อกัน 19 วัน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แม่เข้าร้องปวีณา ลูกถูกหมากัดอัณฑะฉีกขาด คดีไม่คืบ เจ้าของไม่รับผิดชอบ

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ลงดาบสองนักท่องเที่ยวฝรั่งเศส ฝ่าฝืนคำสั่งลงเล่นน้ำอ่าวมาหยาช่วงฟื้นฟู

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ทาวน์โฮมหรู อุดมสุข 33 ข่าว

สรุปความเสียหาย ไฟไหม้ “ทาวน์โฮมหรูอุดมสุข” คาดต้นเพลิงจากชั้นล่าง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระบะตกเขาโค้งห้วยยอด เสียชีวิต ข่าวภูมิภาค

ยอดดับพุ่ง 9 ศพ กระบะแหกโค้งห้วยเย็น โรงเรียนน่านโพสต์อาลัย 4 ชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ส่งเข้าห้องขัง! ตำรวจสภ.เมืองพัทยาเมา ยิงเจ้าของร้านกัญชาดับ เผยปกตินิสัยดี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ครอบครัวนำเด็กแช่แม่น้ำคงคาแทนไปหาหมอ หลังถูกงูกัด สุดท้ายเด็กเสียชีวิต

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตผัวคลั่ง บางเสาธง ข่าวอาชญากรรม

อดีตผัวโหดคลั่ง บุกซ้อมมาราธอน 2 ชม. จุดไฟเผาห้อง ลูก 11 ขวบโดนหางเลข

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 01:42 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ติดตามผลโรงแรมที่จีน

ช็อกในช็อก! สาวจีนแฉ “สายโทรศัพท์จากโรงแรม” ทำความลับแตกจนต้องหย่าร้าง

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
รถถัง One สรุป

ไปดูบทสรุป ONE ถอนฟ้อง “รถถัง” ยกเลิกสัญญา เปิดทางลุยศึกญี่ปุ่น

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
เกดอยู่ไหน

ตอนนี้อยู่ไหน “เกด” ตัวละครลับคดีช่างตัดผมโหด นกต่อล่อ “ตี๋” มาตายหรือไม่

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569

ผู้บังคับบัญชาก็ไม่เว้น เปิดคลิป “หมวดโจ้ ปืนดุ” โวยวาย-ด่าหยาบไม่เลิก

เผยแพร่: 19 เมษายน 2569
Back to top button