ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา ทรงพระประชวร มะเร็งต่อมลูกหมาก เสด็จประทับรักษาที่ปักกิ่ง

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 15:21 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 15:21 น.
กษัตริย์กัมพูชา ทรงพระประชวร มะเร็งต่อมลูกหมาก เสด็จประทับรักษาที่ปักกิ่ง

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงมีพระราชสาส์นแจ้งประชวรด้วยโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก เสด็จประทับรักษาที่ปักกิ่ง

วันที่ 10 เม.ย. 2569 พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี กษัตริย์แห่งกัมพูชา ทรงมีพระราชสาส์นแจ้งข่าวสำคัญต่อพสกนิกรชาวกัมพูชา พระบรมวงศานุวงศ์ และคณะผู้บริหารประเทศ ความว่า

ขอนมัสการ สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกาย และพระเถรานุเถระทุกรูป อันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง

  • สมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโช ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา อันเป็นที่เคารพอย่างสูงและรักยิ่ง
  • สมเด็จมหารัฐสภาธิการธิบดี ประธานรัฐสภาแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา อันเป็นที่เคารพอย่างสูงยิ่ง
  • สมเด็จมหาบวรธิบดี นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา อันเป็นที่เคารพอย่างสูงและรักยิ่ง
  • พระบรมวงศานุวงศ์ ฯพณฯ ท่านผู้หญิง ท่านชาย ท่านหญิง อันเป็นที่คิดถึงและรักยิ่ง

พี่น้องร่วมชาติทุกท่าน อันเป็นที่คิดถึงและรักยิ่ง

ข้าพเจ้าขอนมัสการสมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกาย และพระเถรานุเถระทุกรูป อันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง และขอแจ้งให้สมเด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ และพี่น้องร่วมชาติทุกท่านทรงทราบและโปรดทราบว่า จากการตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดโดยคณะแพทย์ของโรงพยาบาลในกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ยืนยันว่าในปัจจุบัน ข้าพเจ้าป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก (Prostate Cancer) ตามคำแนะนำของคณะแพทย์ ข้าพเจ้าขออนุญาตประทับรักษาพระองค์ต่อไป และยังไม่สามารถเสด็จนิวัตมาตุภูมิได้ในขณะนี้ คณะแพทย์กำหนดให้ข้าพเจ้าประทับในโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาตามแผนและดูแลพระพลานามัยเป็นระยะเวลาอีกหนึ่งถึงสองเดือน

ในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีประจำชาติกัมพูชา ปีมะเมีย อัฐศก พุทธศักราช 2570 นี้ ข้าพเจ้าและสมเด็จพระมหากษัตรีย์ พระวรราชมารดาแห่งชาติกัมพูชา อันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงสุด ขอส่งความระลึกถึงอยู่เสมอ และขอตั้งจิตอธิษฐานต่อคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในโลก และเทพยดาปีใหม่ โปรดประทานพร สิริมงคล อันประเสริฐยิ่ง ถวายแด่สมเด็จพระสังฆราชทั้งสองนิกาย พระเถรานุเถระทุกรูป อันเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูง ถวายและมอบแด่สมเด็จ พระบรมวงศานุวงศ์ และพี่น้องร่วมชาติทุกท่าน ขอให้ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และพุทธพรทุกประการ อย่าได้คลาดแคล้วเลย

พระราชสาส์นกษัตริย์กัมพูชาแจ้งข่าวพระอาการประชวร
ภาพจาก: DAP NEWS

ที่มา: DAP NEWS

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

