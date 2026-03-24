อดีตนักร้องดังจำใจ โพสต์ขอผู้ใจบุญช่วย หลังลูกเสียใจหนักอยากได้ไอแพดคืน
หัวอกแม่ใจสลาย! โรสเมรี่ อดีตนักร้องเจ้าของเพลงฮิตยุค 90 เผยชีวิตวิกฤตสู้โรคซึมเศร้าและปัญหาการเงินจนต้องจำนำอุปกรณ์การเรียนลูกชาย วอนขอความเมตตาช่วยซื้อชุดนักเรียนและไถ่ถอนไอแพดเพื่ออนาคตเด็ก
กลายเป็นเรื่องราวสุดสะเทือนใจบนโลกโซเชียล เมื่ออดีตนักร้องชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต “ให้ทำอย่างไร” อย่าง โรสแมรี่ คาฮันดิง โพสต์ข้อความระบายความทุกข์ยากที่กำลังเผชิญ เมื่อ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา โดยเฉพาะความรู้สึกเจ็บปวดในหัวอกคนเป็นแม่ เมื่อต้องตัดสินใจนำทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายอย่าง “ไอแพด” ของลูกชายไปจำนำเพื่อหาเงินมาประทังชีวิต
โรสแมรี่เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาเธอพยายามดิ้นรนหางานทำทุกรูปแบบ ทั้งรับจ้างทั่วไปและโปรโมตสินค้าออนไลน์ แต่ด้วยอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าและรายได้ที่ไม่แน่นอน ทำให้เงินไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตร่วมกับลูกชาย “น้องพีเจ” จนสถานการณ์ล่าสุดเข้าขั้นวิกฤต และจำเป็นต้องขอลดเกียรติเพื่อขอความช่วยเหลือจากสังคมอีกครั้ง
ประเด็นที่บีบหัวใจที่สุดคือหลังจากที่เธอนำไอแพดไปจำนำ น้องพีเจมีอาการเครียดอย่างหนักและนั่งร้องไห้ตลอดเวลา เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างมากในการทำบ้านและส่งงานครู โดยตัวเด็กเองยังพยายามบอกแม่ว่าอยากจะหางานทำเพื่อมาช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัว ซึ่งยิ่งทำให้ผู้เป็นแม่รู้สึกผิดและเป็นกังวลต่อสภาพจิตใจของลูกชายเป็นอย่างมาก
“น้องกับแม่ ยังคงลำบากยังต้องการความช่วยเหลือนะคะ เอาไอแพดไปจำนำ แล้วตอนนี้น้องเครียด นั่งร้องไห้ตลอด บอกแต่อยากหางานทำช่วยกัน น้องอยากได้ไอแพดคืน เพราะต้องใช้เกี่ยวกับการบ้าน หากมีผู้ใหญ่ใจดี ขอความกรุณาช่วยเหลือด้วยนะคะ เพราะน้องยังไม่หายดีคือนอนโรงพยาบาล
“ไม่ได้มันเรื่องใหญ่ อายก็ต้องขอความช่วยเหลือค่ะ เพื่อซื้อชุดนักเรียน รองเท้าใหม่ เทอมหน้าให้น้องด้วย ขอบคุณผู้ใหญ่และเพื่อนที่ใจดีที่จะช่วยเหลือมา ณ ที่นี้ด้วยนะคะ”.
