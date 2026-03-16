ช็อกแฟนคลับ “แพร ทวินันท์” รถล้มรุนแรงจนความทรงจำหาย เตรียมทำ MRI สมอง

ช็อกแฟนคลับ “แพร ทวินันท์” รถล้มรุนแรงจนความทรงจำหายชั่วขณะ ล่าสุดย้ายเข้ากรุงเทพฯ เตรียมทำ MRI เช็กสมองอย่างละเอียด
แฟนคลับและเพื่อนพ้องในวงการไบค์เกอร์ต่างส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลาม หลังเพจเฟซบุ๊ก Pear Tawinun ของไบค์เกอร์สาวและอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง ทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาชลบุรี 2025 ได้ออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บหลังประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์ล้มที่จังหวัดบุรีรัมย์ รุงแรงถึงขั้นสูญเสียความทรงจำชั่วขณะ จนจำเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุไม่ได้เลยแม้แต่น้อย
แอดมินเพจได้เล่าถึงนาทีช่วงที่แพรถูกส่งตัวมาถึงโรงพยาบาลบุรีรัมย์ว่า แม้คนไข้จะมีสติ แต่กลับไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานอย่างส่วนสูง น้ำหนัก หรือกรุ๊ปเลือดของตัวเองได้ แพรไม่รู้ตัวด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนและมาทำอะไรที่นี่
แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนซึ้งใจคือ ทันทีที่แพรรับรู้ว่าตัวเองประสบอุบัติเหตุรถล้ม สิ่งแรกที่ห่วงและถามคือ มีใครเจ็บไหม ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่า
สำหรับอาการบาดเจ็บทางร่างกาย เบื้องต้นนับว่าโชคดีที่ไม่มีภาวะกระดูกแขนขาแตกหัก แต่ยังมีอาการปวดศีรษะและปวดบริเวณหน้าแข้งขวาอย่างรุนแรง ทำให้ทีมแพทย์ต้องให้นอนสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในห้องไอซียู (ICU) นานถึง 6 ชั่วโมง ก่อนที่อาการจะทรงตัวและสามารถย้ายมายังห้องผู้ป่วยปกติได้
ล่าสุด หลังจากพักฟื้นครบ 24 ชั่วโมง ทางครอบครัวได้ตัดสินใจทำเรื่องขอย้ายตัวแพรจากโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เพื่อส่งตัวเข้าไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลกรุงเทพ เพื่อเข้ารับการสแกนสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) และให้แพทย์เฉพาะทางประเมินอาการอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยสูงสุด เนื่องจากจนถึงขณะนี้ แพรก็ยังจำเหตุการณ์ก่อนขี่รถ ช่วงเวลาที่ล้ม รวมถึงตอนที่ถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลไม่ได้เลย
ทางเพจได้กล่าวขอบคุณทุกความห่วงใยจากแฟนๆ รวมถึงขอบคุณทางค่ายรถต้นสังกัดที่ช่วยดูแลประสานงานให้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งก็ต้องรอติดตามผลการตรวจอย่างละเอียดจากทีมแพทย์เฉพาะทางกันต่อไปครับ
- “มู่ทู่” ฟื้นแล้วหลังผ่าตัดมะเร็งตับ พักรักษาตัว ICU ขอบคุณทุกกำลังใจ
- หวานใจ ดาราตลกดัง แจ้งข่าวร้าย ป่วยมะเร็งเต้านม แห่ส่งกำลังใจล้น
- แห่ห่วง! รัศมีแข โพสต์ภาพหน้าเบี้ยว หมอแจงสาเหตุ แฟน ๆ ส่งกำลังใจ
