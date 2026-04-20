โอม ค็อกเทล เคลื่อนไหวหลัง GMM แถลงปมลิขสิทธิ์เพลง ยันประโยชน์ศิลปินเป็นที่ตั้ง

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 20 เม.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 20 เม.ย. 2569 13:45 น.
โอม ค็อกเทล เคลียร์ชัดหลัง GMM แถลงปม GeneLab

โอม ค็อกเทล โพสต์เคลียร์ชัดหลัง GMM แถลงปมบริหารค่าย GeneLab ชี้แจง บริษัทครึ่งเก้ารับช่วงลงทุนดูแลศิลปินเองเต็มตัว เผยผลงานใหม่หลังจากนี้กรรมสิทธิ์จะเป็นของศิลปิน

จากกรณีที่ โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ หรือ โอม Cocktail ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการ ขอยุติหน้าที่บริหารค่ายทั้งหมดอำลาค่ายเพลง GeneLab ในเครือ GMM Music ขอบคุณแฟนเพลง แต่ปัจจุบันมีเป้าหมายที่แตกต่างกัน และศิลปินสามารถดูแลตัวเองได้ จึงขอโอกาสออกไปทำอะไรตามใจตัวเองในวันที่ยังมีเรี่ยวแรง เพื่อไม่ให้ค้างคาใจหากไม่ได้ลองทำ

ล่าสุด วันนี้ (20 เมษายน 2569) GMM Grammy ประกาศถ้อยแถลงความร่วมมือในการบริหารจัดการศิลปินระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน), บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด และ ตัวแทนศิลปิน

“ถ้อยแถลงความร่วมมือในการบริหารจัดการศิลปินระหว่าง บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน), บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด และ ตัวแทนศิลปิน เนื่องด้วยการแถลงครั้งนี้เกี่ยวพันกับหลายฝ่าย และเพื่อให้แสดงมุมมอง และเจตนารมณ์ของแต่ละฝ่ายได้ครบถ้วน จึงใคร่ขอแบ่งการแถลงออกเป็นส่วน ๆ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ถ้อยแถลงจาก บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)

เนื่องด้วยความประสงค์การขออนุญาตสิ้นสุดการทำหน้าที่บริหารค่ายเพลง Gene Lab และ 19 ของ คุณ โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ และทีมงาน เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา ทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) ได้นัดศิลปินทุกท่านเข้ามาพูดคุย ด้วยเหตุผล รับฟังแลกเปลี่ยนมุมมองด้วยความเข้าใจ แสดงความเคารพซึ่งกันและกัน โดยทุกฝ่ายพร้อมหาทางออกอย่างสร้างสรรค์ จนเกิดข้อสรุปที่สามารถบรรลุข้อตกลงกันด้วยดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การยกเลิกสัญญา นั้นไม่สามารถกระทำได้

เนื่องจากเป็นกติกาสากลที่ทุกคนควรให้ความเคารพต่อข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้ หากแต่บริษัทและศิลปินได้ช่วยกันหาทางออกโดย บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน) จะทำการอนุญาตสิทธิ์ในการบริหารจัดการศิลปินให้กับบริษัท ครึ่งเก้า จำกัด ของคุณ โอม ปัณฑพล ประสารราชกิจ ร่วมบริหาร ซึ่งหมายความว่า

ศิลปิน TaitoSmith, Three Man Down, Tilly Birds, Adora, Famoso, Hardboy, The Darkest Romance,พาที, Jigsaw Story, Qeetha, กอกี้กวิสรา, ฟิต อรุณ, Ossey, M DAOSAI, DENA และ AYEJAY จะได้รับการอนุญาตสิทธิ์เพื่อให้บริษัท ครึ่งเท้า จำกัด ร่วมเป็นผู้บริหารจัดการศิลปิน

โดยบริษัท ครึ่งเก้า จำกัด ที่ได้รับการอนุญาตสิทธิ์มีข้อตกลงที่จะรับเป็นบริษัทบริหารศิลปิน และ มีข้อตกลงที่จะลงทุนร่วมทำงานเพลง ดูแลจัดการทำการโปรโมท และ บริหารภาพลักษณ์ให้กับศิลปินตามอายุสัญญาที่ยังเหลืออยู่กับบริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)

2. บริษัท GMM Music ศิลปิน และ บริษัทบริหารงานศิลปิน มีความผูกพันทางการค้าร่วมกัน โดยมีข้อตกลงสรุปรายข้อดังต่อไปนี้

2.1 ทางด้านงานเพลงและการบริหารลิขสิทธิ์

ทางบริษัท GMM Music จะยังคงเป็นผู้จัดการบริหารลิขสิทธิ์เพลงที่เกิดขึ้นใน Gene Lab และ 19 ผ่านทุก Digital Platform แต่เพียงผู้เดียว และ จะนำส่งคืนศิลปิน และผู้ประพันธ์ ตามข้อตกลงมาตรฐานของบริษัท ที่ได้ระบุไว้ตามสัญญาศิลปินรายบุคคล รวมไปถึง การบริหารจัดการลิขสิทธิ์เพลงสำหรับการเผยแพร่ในร้านค้า สถานบริการ และ การแสดงสด GMM Music ยังคงคงเป็นผู้บริหาร และ จัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ รวมกับลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมด

ภายใต้การจัดการของบริษัท GMM Music ฉะนั้น ศิลปินทุกท่านจะยังสามารถนำเพลงทุกเพลงไปใช้ในการแสดงสดได้ตามปกติ โดยรายได้ในการจัดเก็บค่าลิขสิทธิ์ บริษัท GMM Music มีหน้าที่ ที่จะนำส่งส่งคืนศิลปิน และ ผู้ประพันธ์ตามข้อตกลงมาตรฐานของบริษัท

2.2 ทางด้านงานแสดงและงานบริหารศิลปิน

GMM Music และ บริษัทบริหารศิลปินมีข้อตกลงร่วมกันที่จะทำหน้าที่ในการขาย งานจ้าง งาน Presenterหรือ งานแสดงสด ด้วยกันทั้งสองฝ่าย โดย GMMM Music และ บริษัทบริหารศิลปินจะยึดหลักการสร้างผลประโยชน์สุดให้กับศิลปินเป็นที่ตั้ง

2.3 ทางด้านงาน Concert และ Music Festival

GMM Music และศิลปิน มีข้อตกลงร่วมที่จะทำการแสดงในงาน Music Festival (Outdoor) และ Theme Concert (Indoor) ที่จัดโดย GMM Music ตามกำหนดในแต่ละปีก่อนผู้จัดงานรายอื่น (Frst Right of Refusal) นอกจากนี้ ศิลปินวง Three Man Down, TaitoSmith, lia: Tily Birds ได้ระบุข้อตกลงที่จะให้ GMM Music/GMM Showเป็นผู้จัด Concert ใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจำนวนอย่างน้อย 1 ครั้ง ภายในอายุสัญญาที่คงเหลือกับบริษัท

“จากการพูดคุยในหลายอาทิตย์ที่ผ่านมา แน่นอนว่า ไม่มีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อยากให้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น ผมเชื่อว่า คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่คุณโอม และ ทีมงาน จะตัดสินใจเช่นนี้ พวกเราทุกคนทำงานอย่างหนักด้วยกัน ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีสุขบ้าง มีทุกข์บ้าง เป็นเรื่องปกติ พวกเราได้หาทางออกร่วมกันอย่างที่ดีที่สุด สร้างสรรค์ที่สุด ด้วยความรัก ความเคารพ ที่มีต่อกันในทุกเส้นทางที่ทุกคนเลือกเดิน

ผมอยากใช้โอกาสนี้ขอขอบคุณ คุณโอม ทีมงาน รวมถึงศิลปินทุกท่าน ที่ตั้งใจผลักดันผลงานของค่ายGene Lab และ 19 ร่วมกันเสมอมา และ ผมมีความปรารถนาดีเสมอ ที่จะเห็นความสำเร็จที่มากขึ้นต่อทั้งตัว คุณโอม และศิลปินทุกท่าน ไม่ว่าในอนาคตเราจะยืนอยู่ในสถานะใดก็ตาม บริษัทฯ พร้อมที่จะให้โอกาสศิลปิน และทีมงานสร้างสรรค์เสมอ มีพบก็มีจาก ความรัก ความหวังดี ที่มีต่อกันจะไม่เปลี่ยนแปลงตลอดไป”

ภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม มิวสิค จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่ 2 ถ้อยแถลงจาก บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด

“ภายหลังจากการยื่นขอยุติการรับจ้างบริหารค่ายเพลง Gene Lab และ 19 ของบริษัท ครึ่งเก้า จำกัด เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผ่านมา ทั้งสามฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ GMM Music, บริษัท ครึ่งเก้า และ ศิลปินทั้งสองค่าย ได้มีการหารือและปรึกษารูปแบบความร่วมมือที่อาจเป็นไปได้เพื่อหาทางออกร่วมกับอย่างดีที่สุด ซึ่งผลลัพธ์ของการหารือในครั้งนี้รายละเอียดเป็นไปตามที่คุณภาวิต จิตรกร ได้แถลงไปแล้วในข้างต้นในส่วนที่ 1 ผมคงไม่ขอกล่าวถึงซ้ำอีก

เนื่องจากแนวคิดริเริ่มในข้อตกลงการทำงานใดๆที่ปรากฏตามแถลงดังกล่าวนั้นล้วนเป็นความกรุณาของ คุณภาวิต จิตรกร และ คุณฟ้าใหม่ ดำรงชัยธรรม โดยทั้งสองท่านได้ให้ความกรุณาต่อทั้งทางผมและศิลปินทุกท่านในการรับฟังข้อคิดเห็นอย่างกว้างขวางและปราศจากอคติ จนนำมาซึ่งการเสนอทางออกที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายในการที่จะดูแลศิลปินโดยมีประโยชน์สูงสุดของศิลปินรายบุคคลเป็นที่ตั้งต่อไป ดังนั้น ทางเราจึงขอให้เกียรติให้การนำเสนอข้อตกลงต่างๆ อยู่ในเอกสารส่วนถ้อยแถลงของทาง GMM Music ซึ่งทุกท่านสามารถอ่านได้ในส่วนแรกของแถลงการณ์ร่วมนี้ โดย คุณภาวิต ได้ชี้แจงไว้ชัดเจนดีแล้ว

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คุณภาวิต คุณฟ้าใหม่ รวมถึงทีมงานอื่นๆของ GMM Music ทุกภาคส่วนได้กรุณาผมทั้งในฐานะศิลปินและในฐานะผู้รับจ้าง รวมถึงศิลปินในการดูแลรับผิดชอบของผมอย่างพิถีพิถันเสมอมา การเดินทางออกจากบ้านหลังแรกและหลังเดียวในช่วงชีวิตเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากยิ่ง และแม้หลังจากได้ตัดสินใจลงไปแล้ว

ในช่วงเวลาของการอำลา ผมและบุคลากรก็ยังได้รับการสนับสนุนและคำอวยพรจากผู้บริหารหลายท่านในการเติบโตต่อไป ซึ่งผมซาบซึ้งอย่างยิ่ง และขอยืนยันว่าการทำงานของเราต่อไปในอนาคตแม้ว่าจุดเริ่มต้นของการลาจากกันคือการแยกย้ายไปเติบโตตามความเชื่อในรูปแบบการทำงาน แต่ผมจะยังคงทำงานสนับสนุน และให้เกียรติบ้านหลังนี้เสมอ ขอขอบพระคุณในความกรุณาเป็นอย่างสูง

ขอบพระคุณสำหรับโอกาสในการเรียนรู้ ขอบพระคุณที่รับและช่วยเหลือเรื่องราวต่างๆ มาโดยตลอดครับ”

ปัณฑพล ประสารราชกิจ ตัวแทนกลุ่มผู้บริหาร บริษัท ครึ่งเก้า จำกัด

ส่วนที่ 3 ถ้อยแถลงจากตัวแทนศิลปิน

3.1 ถ้อยแถลงจาก Three Man Down

“หลายคนคงเห็นโพสแถลงจากทั้งฝ่าย GMM Music และ ครึ่งเก้า (บริษัทของพี่โอม ที่บริหาร Gene Lab) แล้วนะครับ ในโพสต์มันเป็นภาษาที่ทางการมากๆ พวกเรา Three Man Down ขอแถลงเป็นภาษาที่เข้าใจง่ายๆ เพื่อให้ คนที่อยากจะเข้าใจความรู้สึก และจุดประสงค์ของพวกเรา Three Man Down จริง ๆ ละกันนะครับ

หลังจากที่มีเหตุการณ์วันนั้นเกิดขึ้น ตัววง และ GMM Music (หลังจากนี้ในบางบริบท ผมขอใช้คำว่า “ตึก” นะครับ) ทางตึกและวงได้มีการประชุม เพื่อหาทางออกกัน และทางวงก็ได้มีการพูดสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ผู้ใหญ่ของตึก ฟังอย่างชัดเจนและตรงไปตรงมาได้ผลสรุปออกมาดังนี้ครับ

ในเรื่องของสัญญา

1. Three Man Down จะได้สิทธิที่จะถูกบริหารโดย บริษัท ครึ่งเก้า ของ พี่โอม แต่สัญญา ไม่ได้ถูกยกเลิก เนื่องจากเป็นกติกาสากลที่ทุกคนควรให้ความเคารพต่อข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้

2. Three Man Down ให้สิทธิ GMM Music ในการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งต่อไปของวง (สนามราชมังคลากีฬาสถาน)

3. GMM Music ยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เพลงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในค่าย Gene Lab โดยศิลปินยังคงสามารถเล่นเพลงเหล่านั้นได้

4. Three Man Down ยินดีที่จะไปขึ้นเวที Music Festival ของ GMM Music ตลอดระยะสัญญาที่ยังคงเหลืออยู่

5. การขายงานจะเป็นการขายงานทั้งสองฝ่าย โดยยึดการตัดสินใจของ ศิลปิน เป็นที่ตั้ง โดยสรุปคือพวกเราได้ย้ายการดูแลตามพี่โอมไปครับแต่ไม่ได้ฉีกสัญญาออกไปอันนี้เป็นในส่วนของสัญญาครับ

ตลอดการเดินทาง พวกเรา มีทั้งความสุขและความทุกข์และอื่นๆ อีกมากมาย พวกเราขอขอบคุณ GMM Music ที่เคยดูแลพวกเรามาตลอด ขอบคุณพี่ๆ พนักงานที่น่ารัก พี่ๆ รปภ. ที่คอยทักทายหยอกล้อเล่นกัน พี่ๆ แม่บ้านที่ดูแล พวกเรา ขอบคุณจริง ๆ ครับ”

กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ ตัวแทน วง Three Man Down

3.2 ถ้อยแถลงจาก Tilly Birds

“การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้สำหรับพวกเรา คือ อีกก้าวของการเติบโต เป้าหมายของวง ไม่เคยเปลี่ยน แต่วันนี้พวกเราชัดเจนมากขึ้น ว่าเราเป็นใคร และอยากจะพาเพลงของเรา ไปทางไหน

พวกเราขอขอบคุณ GMM Music และ ครึ่งเก้า ที่ร่วมกันหาทางออก และสร้างรูปแบบการทำงานที่เหมาะกับพวกเรามากขึ้น

พวกเรายินดีที่จะดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงนี้และเดินหน้าต่อไปด้วยความตั้งใจแบบเดิม สุดท้ายนี้ขอบคุณ GMM Music สำหรับการรับฟัง ความเข้าใจที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ เกิดขึ้นได้ครับ”

ณัฐดนัย ชูชาติ ตัวแทน วง Tilly Birds

3.3 ถ้อยแถลงจาก Taitosmith

“ความสำเร็จของพวกเรา Taitosmith ภายใต้การบริหารของพี่โอมและ บริษัทครึ่งเก้า จนถึงวันนี้นั้นมี GMM Music ที่ไว้ใจและคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังมาเสมอ เลยอยากย้ำเพื่อให้เข้าใจโดยทั่วกันว่าผม วง Taitosmith และเชื่อว่ารวมถึงเพื่อน ๆ น้อง ๆ ศิลปินทุกคน ไม่ได้คิดไม่ดีกับตึก เมื่อความสำเร็จของวงดนตรีวงนึงนั้น มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงปัจจัยเดียว แต่เกิดจากการทำงานร่วมกันของผู้ที่มีความเข้าใจ หลายฝ่ายอย่างต่อเนื่อง ทำให้เราต้องเข้าสู่การหารือกับทาง GMM Music จนได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ขอขอบคุณ GMM Music ที่เข้าใจและร่วมหาทางออกกับปัญหาในครั้งนี้ไปด้วยกันครับ

อยากฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ทีมงานครึ่งเท้า วงไทศมิตร และเพื่อนๆ พี่น้องศิลปินทั้งหมดในการเดินทางครั้งนี้ รวมถึง GMM Music ด้วย ขอบคุณครับ”

อิชณน์กร พึ่งเกียรติรัศมี ตัวแทน วง Taitosmith

จากถ้อยแถลงเบื้องต้น การอนุญาตสิทธิ์ในครั้งนี้จะเริ่มต้น นับตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2569 จนกว่าศิลปินแต่ละท่านจะหมดสัญญากับบริษัท GMM Music ตามอายุสัญญาของแต่ละศิลปิน

ทุกฝ่ายใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานดังปรากฎในถ้อยแถลงทั้งสามส่วน ที่ทำงานอย่างหนักจนลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ทุกประการ

ขณะที่ โอม ค็อกเทล เคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊ก Ohm Puntapol อธิบายหลังจาก GMM Grammy แถลงการณ์ ระบุว่า “สวัสดีครับ จากถ้อยแถลงความร่วมมือระหว่าง GMM Music, ครึ่งเก้า และตัวแทนศิลปิน เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเป็นการแถลงอย่างเป็นทางการ ศัพท์ที่ใช้ค่อนข้างละเอียด ตามลักษณะเอกสารทางการ หากตีความโดยเร็วอาจเข้าใจผิดได้

ดังนั้นผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ และอธิบายรายละเอียดในสาระสำคัญของสัญญาเล็กน้อยครับ

1. ข้อตกลงระหว่างผมและ GMM Grammy คือการรับสิทธิบริหาร (Sub-Licencing) สิ่งที่ต่างจากเดิมคือ เดิมผมรับค่าจ้างในการบริหาร นั่นคือการบริหารในนาม GMM Music, แต่นับจากนี้ไปจะเป็นการบริหารในนามครึ่งเก้า ที่ได้รับมอบสิทธิ์ในการบริหารมา ไม่ใช่การรับจ้าง และจะต้องลงทุนในศิลปินเองนับแต่นี้ไปครับ

2. อย่างไรก็ตามยังมีข้อผูกพัน ตามวาระสัญญาของศิลปินที่มีอยู่ดังนี้ครับ

2.1 เพลงที่เคยทำใน GMM, GMM จะเป็นเจ้าของสิทธิ์และดูแลต่อไป โดยผลประโยชน์ส่วนแบ่งศิลปินจะยังคงได้เหมือนเดิม
ส่วนเพลงที่จะเกิดขึ้นภายใต้การบริหารของครึ่งเก้า ศิลปินจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ และดูแลโดยครึ่งเก้าแทนครับ

2.2 ในการว่าจ้างงานยังสามารถติดต่อได้ทั้งสองฝั่งในฐานะตัวแทนศิลปินที่ได้รับสิทธิ์

2.3 GMM Music ยังคงมี First Priority สำหรับการให้ศิลปินที่ได้รับสิทธิ์ไปเล่นใน festival ที่ทาง GMM จัด, รวมถึงการจัดคอนเสิร์ตใหญ่อย่างน้อย 1ครั้ง ภายในอายุสัญญาที่เหลือเหลืออยู่ จะจัดโดย GMM ครับ

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง สำหรับทุกท่านที่เกี่ยวข้องที่ช่วยสร้างรูปแบบข้อตกลงในการทำงาน โดยยึดเอาผลประโยชน์ของศิลปินเป็นที่ตั้ง ขอบพระคุณสำหรับทุกๆอย่างครับ

เราจะยังคงตั้งใจทำงานส่งเสริมศิลปินต่อไปครับ”

