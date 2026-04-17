เอลซัลวาดอร์ แก้กฎหมาย เด็ก 12 ขวบ ผิดคดีฆ่า-ข่มขืน-โจร โทษคุกตลอดชีวิต
รัฐบาลเอลซัลวาดอร์ “นายิบ บูเคเล” เดินหน้ามาตรการกำราบแก๊งอาชญากรรมขั้นเด็ดขาด ประกาศกฎหมายใหม่ เด็ก 12 ขวบทำผิดฉกรรจ์เสี่ยงคุกตลอดชีวิต ท่ามกลางเสียงเตือนจาก UN และกลุ่มสิทธิมนุษยชนว่ากำลังละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนอย่างรุนแรง
รัฐบาลเอลซัลวาดอร์ประกาศใช้กฎหมายฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เมษายนนี้ กำหนดว่าเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปอาจถูกลงโทษจำคุกตลอดชีวิต หากกระทำความผิดในคดีร้ายแรง เช่น ฆาตกรรม ก่อการร้าย หรือล่วงละเมิดทางเพศ
มาตรการลงโทษรุนแรง เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย “กำปั้นเหล็ก” ของประธานาธิบดี นายิบ บูเคเล ที่ประกาศสภาวะฉุกเฉินมานานกว่า 4 ปีเพื่อกวาดล้างแก๊งอาชญากรรมในประเทศ แม้จะส่งผลให้สถิติอาชญากรรมลดลง แต่ต้องแลกมาด้วยการระงับสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนในหลายด้าน
นับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 มีผู้ถูกจับกุมและคุมขังแล้วกว่า 90,000 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือเป็นอัตราการครองจำที่สูงที่สุดในโลก บางรายถูกควบคุมตัวโดยไม่มีข้อหา และมีการจัดพิจารณาคดีแบบกลุ่มที่ตัดสินความผิดคนได้คราวละเกือบ 900 คน
บูเคเลโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียตอบโต้กลุ่มผู้คัดค้านกฎหมายนี้ว่า “เราจะได้เห็นกันว่าใครบ้างที่สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายนี้ และใครจะกล้าเถียงว่ารัฐธรรมนูญควรปกป้องฆาตกรและผู้ข่มขืนไม่ให้ต้องติดคุก”
อย่างไรก็ตาม องค์การยูนิเซฟ (UNICEF) และคณะกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ ได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการลงโทษจำคุกตลอดชีวิตในเด็ก โดยระบุว่าการขังคุกเป็นเวลานานส่งผลเสียร้ายแรงต่อพัฒนาการของเยาวชนในระยะยาว และขัดต่ออนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่เน้นการฟื้นฟูและคืนคนดีสู่สังคมมากกว่าการลงโทษอย่างทารุณ นอกจากนี้ยังชี้ว่ามาตรการนี้อาจไม่ช่วยลดอัตราอาชญากรรมในภาพรวมได้จริง
ล่าสุด กลุ่มผู้เชี่ยวชาญอิสระ (GIPES) ได้เผยแพร่รายงานระบุว่า มาตรการภายใต้สภาวะฉุกเฉินของเอลซัลวาดอร์ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาอาจเข้าข่าย “อาชญากรรมต่อมนุษยชาติ” เนื่องจากมีการละเมิดสิทธิอย่างเป็นระบบและเป็นวงกว้าง โดยอ้างถึงคำพูดของบูเคเลเองที่เคยยอมรับว่ามีผู้บริสุทธิ์ถูกจับกุมไปอย่างน้อย 8,000 คน
