แฟนละครเศร้า! ไอซ์ กีรติ นักแสดงคิวบู๊ เสียชีวิตแล้ว ยกย่องฝีมือคุณภาพ
อาลัย ไอซ์ กีรติ นักแสดงคิวบู๊ 39 ปีเสียชีวิตแล้ว ยกย่องผลงานการแสดงสมทบช่วยเติมเต็มเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ ทั้งยังมีทักษะด้านการต่อสู้เข้มข้นดุดัน โซเชียลร่วมอาลัยการจากไป
วงการละครไทยสูญเสียบุคลากรคนสำคัญ เพจเฟซบุ๊ก ซีรีส์เรื่องเล่าอาจารย์ยอด โพสต์ข้อความแจ้งข่าวเศร้า กรณีการเสียชีวิตของ ไอซ์ กีรติ มนโมรา นักแสดงสมทบและนักแสดงคิวบู๊มากฝีมือ วัย 39 ปี
คณะผู้บริหารจาก บริษัท จ๊ะทิงจา จำกัด พร้อมด้วยทีมงานและเหล่านักแสดงจากซีรีส์เรื่องเล่าอาจารย์ยอด เดินทางไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและส่งดวงวิญญาณของไอซ์เป็นครั้งสุดท้าย พิธีจัดขึ้น ณ วัดเขาดิน (ห้วยกะปิ) อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ทางเพจระบุว่า ไอซ์ กีรติ เป็นนักแสดงที่มีความมุ่งมั่นและมีวินัยในการทำงานสูงมาก ผลงานที่ผ่านมาของเขาเป็นที่ชื่นชมเสมอ โดยเฉพาะบทบาทการแสดงสมทบที่ช่วยเติมเต็มเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ รวมถึงทักษะด้านการต่อสู้ที่เข้มข้นและดุดัน ไอซ์ได้ฝากฝีไม้ลายมือไว้ในหลายตอนของซีรีส์ชุดนี้
ตัวแทนทีมงานเปิดเผยความรู้สึกว่า “ไอซ์ไม่ได้เป็นเพียงแค่นักแสดง แต่เขาคือสมาชิกในครอบครัวจ๊ะทิงจา ความทุ่มเทที่เขามีให้กับผลงานทุกชิ้นจะยังคงอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไป”
คณะผู้บริหาร ทีมงานนักแสดง และบริษัท จ๊ะทิงจา จำกัด ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ไอซ์ กีรติ มนโมรา พร้อมขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้สูญเสีย และขอให้อำนาจแห่งบุญกุศลโปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของไอซ์ไปสู่ภพภูมิที่ดี สถิตอยู่ในดินแดนแห่งความสงบสุขตลอดนิรันดร์
หลังจากมทีมงานแจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ ไอซ์ กีรติ มนโมรา ชาวเน็ตและแฟนละครที่เคยติดตามผลงานของนักแสดงหนุ่มออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: