กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:25 น.
59
กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะ "น้องครีม" สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยคนอื่น

สุดซึ้ง! แม่ตัดสินใจบริจาคอวัยวะลูกสาววัย 20 ปี สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ตับ ไต ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยใหม่ อ่านเรื่องราวการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย ปฏิบัติภารกิจส่งต่อลมหายใจครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 หลังจากนางสาวรัชชนันท์ แก้วโมกข์ หรือน้องครีม หญิงสาววัย 20 ปี ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนมีภาวะสมองตาย

ครอบครัวนำโดยคุณแม่ฐิตาพา แก้วโมกข์ ตัดสินใจทำบุญใหญ่ด้วยการบริจาคอวัยวะสำคัญ ทั้งหัวใจ ตับ ไตทั้งสองข้าง เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความหวัง นับเป็นการส่งต่อหัวใจดวงที่ 163 ของโรงพยาบาลบ้านโป่งสู่โรงพยาบาลศิริราช

คุณแม่ฐิตาพาเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้ว่า แม้จะเศร้าเสียใจที่ลูกสาวไม่มีวันฟื้นกลับมา ตนศึกษาเรื่องการบริจาคอวัยวะมานาน เชื่อมั่นว่านี่คือกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะส่งผลให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดี วินาทีที่เจ้าหน้าที่วิ่งนำกล่องใส่หัวใจไปส่งขึ้นรถ สิ่งเดียวที่คนเป็นแม่ทำได้คือโบกมืออำลาลูกด้วยความภาคภูมิใจ

คุณแม่ฝากข้อความถึงผู้ที่ได้รับหัวใจของน้องครีมว่า “ตอนนี้หัวใจของลูกไปเต้นอยู่ในร่างของใครอีกคนแล้ว ขอให้เขานำหัวใจของลูกแม่ไปสร้างบุญ สร้างความดีต่อไป” พร้อมบอกรักลูกสาวสุดหัวใจว่าถึงจะไม่ได้เจอกันแล้ว แต่ลูกจะอยู่ในใจแม่เสมอ

ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย นางศิริสุข เทียนคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เล่าเบื้องหลังว่า น้องครีมบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อคืนวันที่ 20 มีนาคม 2569 ช่วงแรกญาติทำใจได้ยาก ทีมงานจึงเข้าไปให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าภาวะสมองตายคือการเสียชีวิตตามกฎหมาย

ร่างกายของน้องจะได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติ ตกแต่งให้คงสภาพเหมือนคนนอนหลับ เมื่อครอบครัวมั่นใจจึงยินยอมส่งต่ออวัยวะ เจ้าหน้าที่ทุกคนตื้นตันใจมากที่ได้เห็นคลิปหัวใจส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย พร้อมคำขอบคุณจากญาติผู้รับบริจาค

นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะหลายพันราย ผู้บริจาคจริงมีเพียงหลักร้อยหลักพัน

ร่างของผู้บริจาคที่สมองตายแต่หัวใจยังเต้น สามารถนำอวัยวะไปต่อชีวิตผู้อื่นได้ทันที หากเสียชีวิตอย่างสมบูรณ์ ร่างกายก็ยังมีคุณค่าในฐานะอาจารย์ใหญ่ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ศึกษา เพื่อนำความรู้ไปช่วยคนไข้รายอื่นต่อไป

ครอบครัวนำร่างของน้องครีมไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกพระเจริญ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีกำหนดการฌาปนกิจในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. จากนั้นญาติจะนำอัฐิไปลอยอังคารที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง

ข่าวล่าสุด
2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม ข่าวต่างประเทศ

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

2 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

31 นาที ที่แล้ว
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว ข่าวต่างประเทศ

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

41 นาที ที่แล้ว
คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ ข่าว

คุมตัว เซียนพระ บ. ฝากขังศาล เปิด 3 ข้อหาหนัก ล่วงละเมิดเด็กชาย 4 ขวบ

43 นาที ที่แล้ว
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต บันเทิง

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สว.ปฏิมา ตอบแล้ว ถ้าประชาชนอยู่คอนโด ให้ปลูกผักในกล่องโฟมแทน

45 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง &quot;ทนายเดชา-ลูกหมี&quot; คดีหมิ่น &quot;ปู มัณฑนา&quot; ชี้หลักฐานไม่ชัด ข่าว

ศาลอาญาฯ ยกฟ้อง “ทนายเดชา-ลูกหมี” คดีหมิ่น “ปู มัณฑนา” ชี้หลักฐานไม่ชัด

46 นาที ที่แล้ว
โรสแมรี่ จำนำไอแพด บันเทิง

อดีตนักร้องดังจำใจ โพสต์ขอผู้ใจบุญช่วย หลังลูกเสียใจหนักอยากได้ไอแพดคืน

58 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปดราม่า มหากาพย์หย่าร้าง แม่ตั๊ก-ป๋าเบียร์ แฉหมดเปลือก ทรยศ ฮุบสมบัติ ซุกเมียน้อย

60 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” เชียร์รัฐบาล แก้ พรบ.พนัน อย่าหวั่นกระทบนักการเมือง-ตำรวจเก็บส่วยสนุกเกอร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะ &quot;น้องครีม&quot; สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้ป่วยคนอื่น ข่าว

กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชต “ครูพละหื่น” ลวนลามนักเรียนหญิง ม.3 ขู่แจกเกรด “0-ร.” หากไม่ยอมทำตาม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ยึดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” พร้อมพวกมูลค่า 12 ล้านบาท คดีเว็บพนันออนไลน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ระเบิดโรงกลั่น Valero เมือง Port Arthur รัฐ Texas สั่ง shelter in place ฝั่งตะวันตก ยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เกิดเหตุระเบิดน้ำมันในสหรัฐฯ สั่งหลบในอาคารด่วน ไร้รายงานคนเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มือกีตาร์ผู้ก่อตั้งวงอินดี้ร็อกระดับตำนาน ถูกรุมทำร้ายด้วยไม้ ปมเหยียดเชื้อชาติในลิเวอร์พูล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 ลุ้นสมาคมฯ ประกาศ หลังปิดตลาดร่วง 3,550 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 24 มี.ค. 69 อัปเดตเที่ยง สวิงหนัก 15 รอบ ทองแท่งแตะ 67,300

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

พยาบาลไทยงานหนักแค่ไหน เทียบชั่วโมงเวร เงินเดือนรัฐ-เอกชน และวิกฤตลาออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพชร ปากปลาร้า โต้ข่าวเสียชีวิต อัปเดตอาการล่าสุด หลังป่วยโรคเกี่ยวกับปอดและตับ แฟนคลับส่งกำลังใจ บันเทิง

เพชร ปากปลาร้าหน้าเป๊ะ โต้ข่าวเสียชีวิต หลังป่วยโรคปอด-ตับ อาการล่าสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” รับรายชื่อ ครม. เรียบร้อยแล้ว ยืนยัน “ปกรณ์” นั่งเก้าอี้รองนายกฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-เหม็น แต่อยากมาซ้ำ ข่าวต่างประเทศ

คนญี่ปุ่นรีวิวกรุงเทพฯ ร้อน-รถติด แถมเสียงดัง แต่ติดใจอยากมาซ้ำ เพราะสาเหตุนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม บันเทิง

อาลัย แครี เฟลมมิง ดาราซีรีส์ Supernatural เสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายที่ฆ่าเจ้าของร้านอาหารที่กำลังตั้งครรภ์ถูกส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชตลอดชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศาลตัดสิน “ไม่ผิด” มะกันหลอน กราดยิงเจ้าของร้านอาหารท้อง 8 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง ข่าว

หมอปลาขึ้น! ฟาด สว.แนะประชาชน เลี้ยงไก่-ปลูกผัก ถามลั่นคนอยู่คอนโดทำยังไง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ศาลอาญาคดีทุจริตนัด กกต. ฟังคำสั่ง 24 มิ.ย. กรณีบาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ บูม จักรเพชร ย้อนเส้นทางชีวิตจากเด็กหัวดื้อ สู่การเป็นเซียนพระชื่อดัง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 11:25 น.
59
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

2 เกย์โดนตำรวจศีลธรรมจับ เล่นเสียวจนรถโยก ผิดกฎหมายอิสลาม

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569

เลขเด็ด 1 เม.ย. 69 ปฏิทินจีน แนวทาง 2 ตัว 3 ตัวครบชุด

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

ระทึกกลางดึก! สรุปเหตุสงครามอิหร่านล่าสุด บานปลายถึงขั้นไหนแล้ว

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
เมย์ กรวิกา นักร้องวงรถแห่ ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิต

แฟนเพลงช็อก นักร้องอนาคตไกล ถูกรถชนท้าย หัวฟาดพื้นคอหักดับ เศร้าอายุยังน้อย

เผยแพร่: 24 มีนาคม 2569
Back to top button