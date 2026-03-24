กุศลใหญ่! แม่บริจาคอวัยวะลูกสาว สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ต่อลมหายใจผู้อื่น
สุดซึ้ง! แม่ตัดสินใจบริจาคอวัยวะลูกสาววัย 20 ปี สมองตาย ส่งต่อหัวใจ ตับ ไต ช่วยต่อลมหายใจผู้ป่วยใหม่ อ่านเรื่องราวการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ร่วมกับสภากาชาดไทย ปฏิบัติภารกิจส่งต่อลมหายใจครั้งสำคัญเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569 หลังจากนางสาวรัชชนันท์ แก้วโมกข์ หรือน้องครีม หญิงสาววัย 20 ปี ประสบอุบัติเหตุรุนแรงจนมีภาวะสมองตาย
ครอบครัวนำโดยคุณแม่ฐิตาพา แก้วโมกข์ ตัดสินใจทำบุญใหญ่ด้วยการบริจาคอวัยวะสำคัญ ทั้งหัวใจ ตับ ไตทั้งสองข้าง เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้ผู้ป่วยที่กำลังรอคอยความหวัง นับเป็นการส่งต่อหัวใจดวงที่ 163 ของโรงพยาบาลบ้านโป่งสู่โรงพยาบาลศิริราช
คุณแม่ฐิตาพาเปิดใจถึงการสูญเสียครั้งนี้ว่า แม้จะเศร้าเสียใจที่ลูกสาวไม่มีวันฟื้นกลับมา ตนศึกษาเรื่องการบริจาคอวัยวะมานาน เชื่อมั่นว่านี่คือกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่จะส่งผลให้ลูกไปสู่ภพภูมิที่ดี วินาทีที่เจ้าหน้าที่วิ่งนำกล่องใส่หัวใจไปส่งขึ้นรถ สิ่งเดียวที่คนเป็นแม่ทำได้คือโบกมืออำลาลูกด้วยความภาคภูมิใจ
คุณแม่ฝากข้อความถึงผู้ที่ได้รับหัวใจของน้องครีมว่า “ตอนนี้หัวใจของลูกไปเต้นอยู่ในร่างของใครอีกคนแล้ว ขอให้เขานำหัวใจของลูกแม่ไปสร้างบุญ สร้างความดีต่อไป” พร้อมบอกรักลูกสาวสุดหัวใจว่าถึงจะไม่ได้เจอกันแล้ว แต่ลูกจะอยู่ในใจแม่เสมอ
ภารกิจครั้งนี้สำเร็จลุล่วงด้วยความร่วมมือจากหลายฝ่าย นางศิริสุข เทียนคำ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เล่าเบื้องหลังว่า น้องครีมบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงจากอุบัติเหตุเมื่อคืนวันที่ 20 มีนาคม 2569 ช่วงแรกญาติทำใจได้ยาก ทีมงานจึงเข้าไปให้ข้อมูลอย่างชัดเจนว่าภาวะสมองตายคือการเสียชีวิตตามกฎหมาย
ร่างกายของน้องจะได้รับการดูแลอย่างสมเกียรติ ตกแต่งให้คงสภาพเหมือนคนนอนหลับ เมื่อครอบครัวมั่นใจจึงยินยอมส่งต่ออวัยวะ เจ้าหน้าที่ทุกคนตื้นตันใจมากที่ได้เห็นคลิปหัวใจส่งถึงปลายทางอย่างปลอดภัย พร้อมคำขอบคุณจากญาติผู้รับบริจาค
นพ.วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโป่ง ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะสุดท้ายรอรับการปลูกถ่ายอวัยวะหลายพันราย ผู้บริจาคจริงมีเพียงหลักร้อยหลักพัน
ร่างของผู้บริจาคที่สมองตายแต่หัวใจยังเต้น สามารถนำอวัยวะไปต่อชีวิตผู้อื่นได้ทันที หากเสียชีวิตอย่างสมบูรณ์ ร่างกายก็ยังมีคุณค่าในฐานะอาจารย์ใหญ่ให้บุคลากรทางการแพทย์ได้ศึกษา เพื่อนำความรู้ไปช่วยคนไข้รายอื่นต่อไป
ครอบครัวนำร่างของน้องครีมไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโคกพระเจริญ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี มีกำหนดการฌาปนกิจในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 16.00 น. จากนั้นญาติจะนำอัฐิไปลอยอังคารที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่มา: งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลบ้านโป่ง
