ยกย่องหญิงวัย 26 ทำดีจนถึงลมหายใจสุดท้าย บริจาคอวัยวะ ช่วยหลายชีวิต
ยกย่องหญิงวัย 26 ผู้ป่วยภาวะสมองตาย ทำดีจนถึงลมหายใจสุดท้าย บริจาคอวัยวะ ตับ ไต และดวงตา ช่วยได้อีกหลายชีวิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กแบ่งปันเรื่องราวระบุว่า “ลมหายใจสุดท้าย…ต่อ ลมหายใจแรก ของอีกหลายชีวิต“ ผู้บริจาคอวัยวะรายที่ 49 แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ สร้างสะพานบุญแห่งความหวัง
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สภากาชาดไทย ดำเนินการรับบริจาคอวัยวะจากผู้บริจาคหญิงอายุ 26 ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุ และได้รับการวินิจฉัยว่าอยู่ในภาวะสมองตาย ภายหลังครอบครัวมีความเห็นว่า ผู้บริจาคมีบัตรแสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จึงตัดสินใจดำเนินการตามความตั้งใจดังกล่าว เพื่อมอบโอกาสแห่งชีวิตใหม่แก่ผู้ป่วยที่กำลังรอคอย
การบริจาคอวัยวะในครั้งนี้สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้หลายราย ได้แก่ ตับ ไต และดวงตา ซึ่งถูกส่งต่อให้แก่ผู้ป่วยตามลำดับรายชื่อรอรับการปลูกถ่ายอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้ป่วยได้กลับมาดำรงชีวิตที่สมบูรณ์อีกครั้ง
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และขออนุโมทนาบุญแด่ผู้บริจาครายที่ 49 ผู้สร้าง “ทานบารมี” อันยิ่งใหญ่ในวาระสุดท้ายของชีวิต พร้อมอำนวยพรให้ดวงวิญญาณสู่สุคติสัมปรายภพ และขอให้บุญกุศลครั้งนี้นำพาความสุข ความเจริญ และความเข้มแข็งแก่ครอบครัวของผู้บริจาค
ทั้งนี้ การบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยภาวะสมองตาย เปรียบเสมือน “พินัยกรรมแห่งการให้” แม้ผู้เสียชีวิตจะแสดงความจำนงไว้ล่วงหน้าแล้ว แต่ยังคงต้องได้รับความยินยอมจากครอบครัว การตัดสินใจของครอบครัวจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการสานต่อเจตนารมณ์แห่งการให้ และสร้างคุณค่าอันยิ่งใหญ่แก่เพื่อนมนุษย์
ขอขอบคุณหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ร่วมดูแลกระบวนการอย่างสมเกียรติ เปี่ยมด้วยความเคารพ และมนุษยธรรม”
