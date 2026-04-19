อดีตผัวโหดคลั่ง บุกซ้อมมาราธอน 2 ชม. จุดไฟเผาห้อง ลูก 11 ขวบโดนหางเลข

เผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 10:29 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 10:31 น.
หญิงวัย 34 หอบหลักฐานคลิปวงจรปิดยาวร่วม 2 ชั่วโมง เข้าแจ้งความหลังถูกอดีตสามีบุกกระทืบถึงบ้านพักย่านบางเสาธง ยื้อชีวิตนานนับชั่วโมงท่ามกลางเสียงร้องไห้ของลูกสาว แฉชนวนเหตุแค้นจับได้ว่ามีคนใหม่ หลังแยกทางมา 6 เดือน วอนตำรวจลากคอดำเนินคดี

หลักฐานคลิปวงจรปิดความยาวเกือบ 2 ชั่วโมง (04.36 น. – 06.00 น.) บันทึกภาพเหตุการณ์สุดช็อกขณะที่ฝ่ายชายบุกเข้าบ้านพักใน อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ ก่อนเปิดฉากทำร้ายร่างกายอดีตภรรยาอย่างทารุณ ทั้งเตะ ต่อย และกระทืบซ้ำอย่างต่อเนื่องไม่หยุดหย่อน เหตุเกิดเมื่อ 12 เม.ย.ที่ผ่านมา

ในระหว่างที่คนเป็นแม่ถูกทำร้าย ลูกสาวคนโตวัยเพียง 11 ปี พยายามรวบรวมความกล้าเข้าไปช่วยปกป้องแม่ แต่กลับถูกอดีตพ่อแท้ๆ ลงมือทำร้ายร่างกายไปด้วย ท่ามกลางความตกใจของยายและเพื่อนบ้านที่พยายามเข้าห้ามแต่ไม่เป็นผลเพราะฝ่ายชายอยู่ในอาการคลุ้มคลั่ง

นอกจากทำร้ายร่างกาย ฝ่ายชายยังได้ “จุดไฟเผา” ข้าวของภายในห้องพักเพื่อสร้างสถานการณ์ให้น่ากลัวยิ่งขึ้น และมีการใช้อาวุธมีดข่มขู่จะเอาชีวิตผู้เสียหายตลอดเวลา ถือเป็นพฤติกรรมที่อุกอาจและเล็งเห็นผลถึงชีวิต

ผู้เสียหายเผยว่า อยู่กินกันมา 14 ปี มีลูกด้วยกัน 3 คน แต่เพิ่งแยกทางกันได้ 6 เดือนเพราะฝ่ายชายมีผู้หญิงอื่น วันเกิดเหตุอดีตสามีแอบดูโทรศัพท์แล้วพบว่า เธอเริ่มมีคนคุยใหม่จึงระเบิดอารมณ์ทำร้ายร่างกายอย่างที่เห็นในคลิป

ขณะนี้ผู้เสียหายเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนพร้อมหลักฐานคลิปวงจรปิดทั้งหมด ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด และเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเข้ามาคุ้มครองความปลอดภัย เนื่องจากเกรงว่าฝ่ายชายจะย้อนกลับมาทำร้ายซ้ำ.

ที่มา : สวพ.FM91

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

