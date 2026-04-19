ครอบครัวนำเด็กกัดแช่แม่น้ำคงคาแทนไปหาหมอ หลังถูกงูกัด สุดท้ายเด็กเสียชีวิต
ครอบครัวนำเด็กแช่แม่น้ำคงคาตามความเชื่อ แทนไปหาหมอ หลังถูกงูกัด สุดท้ายเด็กเสียชีวิต โซเชียลอินเดียเรียกร้องให้เอาผิดผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 16 เมษายน เว็บไซต์ ออดิตีเซนทรัล รายงานว่า เด็กชายวัย 13 ปีเสียชีวิต ภายหลังจากที่หมอผีได้นำเด็กชายคนดังกล่าวแช่ตัวในแม่น้ำคงคา ประเทศอินเดีย ภายหลังจากที่เขาถูกงูกัด
อามิด เด็กชายวัย 13 ปีในรัฐอุตตรประเทศ ถูกงูกัดและเขาได้รีบแจ้งที่บ้าน ทว่าครอบครัวนำตัวเขาไปหาหมอผีและให้แช่แม่น้ำคงคา โดยผูกตัวติดไว้กับไม้ไผ่ด้วยความเชื่อที่ว่าแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์จะช่วยรักษาเด็กชายคนดังกล่าวได้
โดยอามิดแช่น้ำอยู่นาน 12 ชั่วโมง ก่อนที่ทางครอบครัวจะสังเกตได้ว่าเขาหมดสติ จึงรีบนำตัวส่งแพทย์ ก่อนที่ทางแพทย์จะแจ้งว่าพวกเขาไม่สามารถรักษาเด็กได้และเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งมีรายงานว่าหลังเด็กชายเสียชีวิตทางครอบครัวได้โยนร่างอามิดลงแม่น้ำเพื่อหวังว่าเขาจะฟื้นกลับขึ้นมา
ขณะที่แพทย์ท้องถิ่นให้สัมภาษณ์กับสื่อเน้นย้ำว่าหากถูกงูกัดขอให้มาพบแพทย์ทันที เนื่องจากทุกนาทีมีค่าและเป็นปัจจัยสำคัญในการชี้เป็นชี้ตาย
เบื้องต้นยังไม่มีรายงานว่าตำรวจจะตั้งข้อหาครอบครัวและหมอผีหรือไม่ อย่างไรก็ตามทางสื่อสังคมออนไลน์อินเดียเรียกร้องให้มีการเอาผิดครอบครัว
