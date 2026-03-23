ข่าวอาชญากรรม

หึงโหด แฟนใหม่ฟันคอ-สับมือแฟนเก่าขาด ดับสลดต่อหน้าสาว ก่อนหิ้วมีดเผ่นหนี

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 12:47 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 10:48 น.
76

หึงโหดเลือดสาด แฟนใหม่คว้ามีดฟันคอ-สับมือแฟนเก่าขาด ดับสลดต่อหน้าสาว ก่อนหิ้วมีดเผ่นหนี

ปัญหารักสามเส้า หนุ่มแฟนใหม่เกิดอาการหึงหวงขั้นสุด ก่อเหตุทะเลาะวิวาทก่อนคว้ามีดยาวกระหน่ำฟันอดีตแฟนเก่าของแฟนสาวจนมือขาด บาดแผลฉกรรจ์ที่ลำคอ เสียชีวิตจมกองเลือดต่อหน้าต่อตาหญิงสาว ก่อนที่คนร้ายจะอาศัยความชุลมุนหลบหนีไปอย่างลอยนวล

เหตุเกิดพื้นที่ สน.พระโขนง ช่วงเวลาประมาณ 22.00 น. ของคืนวันที่ 22 มีนาคมที่ผ่านมา ผู้ตายคือ นายสุชาติ (ขอสงวนนามสกุล) นอนจมกองเลือดอยู่ในสภาพบาดเจ็บสาหัส น่าสยดสยอง บาดแผลจากการถูกของมีคมฟันเข้าที่บริเวณลำคอ มือข้างขวาถูกฟันจนขาดกระเด็น แม้ทางทีมกู้ภัยและเจ้าหน้าที่จะพยายามเร่งทำ CPR ปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตอย่างสุดความสามารถ แต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล นายสุชาติเสียชีวิตลงในที่เกิดเหตุในเวลาต่อมา

หญิงสาวให้การตำรวจว่า ผู้เสียชีวิตคือแฟนเก่า ผู้ก่อเหตุคือ แฟนหนุ่มคนปัจจุบัน ทั้งสองได้มีปากเสียงทะเลาะวิวาทกันเสียงดังลั่นเป็นเวลานาน ปมเหตุหลักมาจากปัญหาความหึงหวง จนบานปลาย แฟนเก่าผึงขาด ใช้มีดยาวกระหน่ำฟันนายสุชาติจนล้มลงเสียชีวิตต่อหน้าตน จากนั้นผู้ก่อเหตุได้ถืออาวุธมีดวิ่งหลบหนีไปทันที

เบื้องต้น ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วิทยุสกัดจับตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายจะใช้หลบหนี พร้อมทั้งเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวนายยาฟัด มือมีดหึงโหดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 12:47 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 10:48 น.
76
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

