ข่าวต่างประเทศ

จากพนง.บริษัทสู่ “คนเก็บขยะรวยที่สุด” ในอังกฤษ! ไปดูโกยรายได้ปีเท่าไหร่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 10:15 น.
59
คนเก็บขยะอังกฤษ รายได้ปีละ 27 ล้าน
ภาพ @ News Group Newspapers

เปิดใจ วิลล์ เฟอร์กูสัน อดีตพนักงานหนุ่มจบประวัติศาสตร์ศิลปะจากมหาวิทยาลัยดัง ก่อนผันตัวมาทำธุรกิจเก็บขยะส่วนตัวจนประสบความสำเร็จอย่างสูง เผยเคล็ดลับ “ขยะของเขาคือขุมทรัพย์ของเรา”

ในขณะที่หลายเมืองในอังกฤษกำลังเผชิญกับปัญหาการตัดงบประมาณบริการสาธารณะ จนทำให้ขยะกองพะเนินตามท้องถนน วิลล์ เฟอร์กูสัน (Will Ferguson) อดีตพนักงานบริษัทเดินเรือและบัณฑิตด้านประวัติศาสตร์ศิลปะ กลับมองเห็นโอกาสทองในกองขยะเหล่านั้น เขาตัดสินใจทิ้งงานออฟฟิศมาสวมถุงมือและขับรถขนขยะ จนปัจจุบันเขากลายเป็นเจ้าของธุรกิจกำจัดขยะที่ทำรายได้สูงถึงปีละ 625,000 ปอนด์ หรือประมาณ 27 ล้านบาท

บริการพรีเมียมเพื่อคนมีระดับ

วิลล์ ก่อตั้งบริษัท เดอะจังค์ มังกี้ (The Junk Monkey) เพื่อให้บริการเก็บขยะส่วนตัวในย่านเศรษฐีของลอนดอน เช่น Wandsworth, Fulham และ Mayfair โดยเน้นจุดแข็งที่ความรวดเร็วและไว้ใจได้

ไม่ต้องรอนาน – ขณะที่บริการของรัฐอาจต้องรอคิวนานหลายสัปดาห์ แต่ทีมของ Will สามารถเข้าไปจัดการขยะในคฤหาสน์หรูให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียง 20 นาที

ค่าบริการเริ่มต้น – อัตราค่าบริการขั้นต่ำอยู่ที่ 75 ปอนด์ (ประมาณ 3,300 บาท) บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับขยะขนาดใหญ่อย่างฟูกที่นอน

ความเชื่อมั่น – ลูกค้ากลุ่มมหาเศรษฐีไว้วางใจให้เขาเข้าไปในบ้าน เพราะเชื่อมั่นในความซื่อสัตย์ว่า จะไม่มีทรัพย์สินล้ำค่าสูญหาย

ภาพ @Simon Jones

ขยะของเขาคือขุมทรัพย์ของเรา

เสน่ห์อย่างหนึ่งของงานนี้ที่ วิลล์ หลงใหล คือการได้พบ “สมบัติ” ที่ถูกทิ้งโดยไม่ตั้งใจ เขาเล่าว่าครั้งหนึ่งเคยมีลูกค้าระดับพันล้านทิ้งอ่างอาบน้ำที่มีมูลค่าสูงถึง 40,000 ปอนด์ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) ซึ่งตอนนี้มันกลายเป็นอ่างอาบน้ำสุดหรูที่เขาใช้งานอยู่ที่บ้านตัวเอง

นอกจากนี้ เขายังนำสิ่งของที่ยังใช้งานได้ไปขายต่อให้กับร้านสินค้ามือสองหรือนำเข้างานประมูล เช่น เฟอร์นิเจอร์แอนทีค งานศิลปะ หรือแม้แต่ไม้แขวนเสื้อแบรนด์เนมราคาแพง ซึ่งช่วยลดต้นทุนในการนำขยะไปทิ้งที่บ่อขยะที่มีราคาสูงถึง 286 ปอนด์ต่อตัน

ภาพ @News Group Newspapers

ธุรกิจที่เติบโตตามรอยรั่วของภาครัฐ

ข้อมูลจาก IbisWorld ระบุว่า ปัจจุบันมีบริษัทกำจัดขยะอิสระในอังกฤษเพิ่มขึ้นจาก 760 แห่งในปี 2015 เป็นกว่า 1,300 แห่ง เนื่องจากสภาท้องถิ่นลดความถี่ในการเก็บขยะลง เหลือเพียง 2 หรือ 3 สัปดาห์ต่อครั้ง ทำให้ขยะประเภทบรรจุภัณฑ์จากสินค้าออนไลน์ล้นทะลัก จนผู้ที่มีกำลังซื้อยอมจ่ายเงินจ้างเอกชนมาจัดการแทน

คนเก็บขยะที่อู้ฟู่ที่สุดรายนี้ย้ำว่า อาชีพคนเก็บขยะควรได้รับความสำคัญและค่าตอบแทนที่เหมาะสมไม่ต่างจากตำรวจ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องรับทั้งงานหนักและงานสกปรกเพื่อรักษาความสะอาดของบ้านเมือง “ผมเป็นเหมือนตัวละคร Lovejoy (นักค้าของเก่าชื่อดังในนิยาย) มากกว่าจะเป็นแค่คนเก็บขยะทั่วไป” วิลล์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยรอยยิ้ม.

ภาพ @: Simon Jones

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 19 เม.ย. 2569 10:15 น.| อัปเดต: 19 เม.ย. 2569 10:15 น.
59
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button