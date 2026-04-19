กระบะแหกโค้ง ขณะลงเขา ตกข้างทาง เสียชีวิต 8 ศพ บาดเจ็บ 11 ราย
สลด กระบะแหกโค้ง ขณะลงเขา ตกข้างทาง ในพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 8 ศพ ได้รับบาดเจ็บอีก 11 ราย
พ.ต.ต.สนิทไชยวรรณ์ พงส. สภ.ปัว จ.น่าน ได้รับแจ้งเหตุ รถยนต์กระบะเสียหลักลงข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 1256 ตอนปัว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา-บ่อเกลือ บริเวณกิโลเมตรที่ 8+700 โค้งห้วยเย็น ด้านขวาทาง พื้นที่รอยต่อบ้านนาแล – บ้านมอญ ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน เบื้องต้นได้รับรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต จึงประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เจ้าหน้าที่ ได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ ทั้งหมดจำนวน 14 ราย และมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที 5 ศพ และได้เร่งเข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุก่อนนำลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัว อย่างเร่งด่วนและได้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลสมเด็จยุพราชปัวอีก 3 ศพ เสียชีวิต รวม 8 ศพ
เบื้องต้น ทางพนักงานสอบสวน อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด โดยสันนิษฐานว่าอาจเกิดจากการขับขี่ลงเขาด้วยความเร็วในช่วงทางโค้งและอาจไม่ชินเส้นทาง ประกอบกับสภาพถนนและทัศนวิสัยไม่ดี อย่างไรก็ตาม จะมีการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
