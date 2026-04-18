ข่าวอาชญากรรม

เพื่อนนำแชตสุดท้าย! ส่งตร. แฉ “ช่างตัดผมโหด” รุม 3 ต่อ 1 ไม่สนคำร้องขอชีวิต

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 17:10 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 17:11 น.
แชตช่างตัดผมนนทบุรี
เพื่อนสนิทหอบหลักฐานแชตสุดท้าย! ช่างตัดผมโหดล่อฆ่า 3 ต่อ 1 สากทุบหัว เหล็กฟาดดับคาที่ โหดเหี้ยมไม่สนคำอ้อนวอนร้องขอชีวิต พร้อมเล่าปมสัมพันธ์ เกด สาวลาวตัวต้นตอปริศนา

หลังจากวันนี้ (18 เม.ย.) ความคืบหน้าล่าสุดของคดี นายจีราวัฒน์ รัตนาวิมาน หรือ เอก เจ้าของร้านตัดผมหึงโหด อายุ 59 ปี ใน จ.นนทบุรี ถูกแจ้งข้อหาหนักหลังจากทำร้ายร่างกายนายนายฐิติ กอบทรัพย์เจริญ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิต โดยฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาอีก 2 คน ก็ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” พร้อมส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี หลังสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นตามขั้นตอน

ด้าน นายธนโชติ หรือ “ตูน” อายุ 26 ปี เพื่อนสนิทของผู้ตาย ได้นำแชตเฟซบุ๊กและข้อมูลการติดต่อครั้งสุดท้ายมาเปิดเผย รวมถึงบาดแผลของผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยลักษณะคล้ายถูกมีดแทง ซึ่งต่างจากคำให้การของผู้ต้องหา

ทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้บ่นให้เพื่อนสนิทฟังว่า ถูกอีกฝ่ายตามราวีทั้งที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวด้วย โดยเป็นการติดต่อประสานมาจากลูกค้าตัดผมที่รู้จักแล้วฝากมาบอกว่า ให้เข้าไปเอาโทรศัพท์ที่ “เกด” (ซึ่งเป็นกิ๊กกับนายตี๋ ผู้ตาย) ฝากไว้

นายตูน เล่าว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 69 ตนได้พาผู้เสียชีวิตไปที่ร้านดังกล่าว และได้พูดคุยกับนายเอก ซึ่งแจ้งว่าร้านปิดให้มาหลังสงกรานต์ จึงแยกย้ายกันไป กระทั่งวันเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตโทรหาตนในช่วงเช้า แต่ตนไม่ได้รับสาย และเมื่อโทรกลับในช่วงเย็น ผู้เสียชีวิตบอกว่าจะมาหา ก่อนจะขาดการติดต่อไปตามแชต เวลาประมาณ 16.19 น. ที่ตนทักไปว่า “อยู่ไหนอะ” จากนั้นเขาก็ไม่ตอบอีกเลย

เพื่อนสนิทยังพูดด้วยความจุกอกว่า ตอนนั้นตนรับสาย หรือเพื่อนตอบ ตนคิดว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะตนก็คงจะต้องไปกับเพื่อนพร้อมกัน

ส่วนเรื่องชู้สาวที่เป็นปมนั้น เพื่อนไม่แน่ชัดว่า ผู้เสียชีวิตคบหากับ “เกด” ก่อนหน้านี้หรือไม่ แต่ฝ่ายหญิงมักไปหาผู้ตายในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำ ก่อนจะแยกย้ายกันตามปกติ ซึ่งทั้งสองคนนั้นไม่ได้ติดต่อกันนานมากกว่า 1 ปีแล้ว ส่วนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ เท่าที่ที่ทราบมาทางด้านนายตี๋ เพื่อนของตนเป็นลูกค้าประจำที่ร้านตัดผม คงมีโอกาสเจอ น.ส.เกด ที่ร้าน และคงแลกการติดต่อกันส่วนตัวจึงมีการพูดคุยกัน ส่วนรายละเอียดที่เริ่มคุยกันตอนไหนตนไม่ทราบ

นายตูน กล่าวด้วยความสะเทือนใจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินไป ผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนสู้คน และมีการร้องขอชีวิต แต่กลับถูกทำร้ายซ้ำโดยไม่มีใครช่วยห้าม ทั้งที่มีผู้ก่อเหตุถึง 3 คน ตนมองว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไป ส่วนเย็นวันนี้และครอบครัวของเพื่อนจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางพัง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี.

ที่มา : พีพีทีวี , Amarintv

คดีช่างตัดผมนนทบุรี ข่าว

ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

6 วินาที ที่แล้ว
คลิปเสียงบิ๊กโจ๊ก 1 ชั่วโมง ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเสียง 1 ชม. สั่งฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวก 3 คน ไม่ฟ้อง 1 ราย

33 นาที ที่แล้ว
แชตช่างตัดผมนนทบุรี ข่าวอาชญากรรม

เพื่อนนำแชตสุดท้าย! ส่งตร. แฉ “ช่างตัดผมโหด” รุม 3 ต่อ 1 ไม่สนคำร้องขอชีวิต

47 นาที ที่แล้ว
สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง ข่าว

สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา เผยอาการล่าสุด เตรียมผ่าตัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระแสเลิกเล่นมือถือ ต่างประเทศวันนี้ ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น! กระแสคนรุ่นใหม่แห่ “วางมือถือ” เทรนด์ที่กำลังขยายตัวทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมศ เงินบริจาคน้องเบญ ข่าว

เปิดบทสนทนา ดราม่า เงินบริจาคน้องเบญ 3.1 ล้าน “เมศ” เข้าขอโทษ ผอ.โรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกเจ้าของร้านตัดผม ชอบสวดมนต์ ข่าว

แฉ “เอก” เจ้าของร้านตัดผม ฉากหน้าใจบุญ ธรรมะธรรมโม-บ้านมีคนติดเตียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จนมุมตำรวจ! พบแอบซุกตัวนอนหลับในป่าละเมาะข้างทาง หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญหนีได้เพียงวันเดียว พร้อมเคลียร์ชัดปมดราม่า &quot;รูปแต่งหญิง&quot; ว่อนเน็ต ที่แท้เป็นอดีตแฟนผู้บริสุทธิ์ ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ระดับ 5 ความลึก 10 กม. หลายเมืองรับรู้แรงสั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าตัวรถถัง ข่าวกีฬา

ONE ตอบเรื่องปลอมลายเซ็น “รถถัง” ย้ำ 4 ปี จ่ายสูงสุดนักมวยไทยเวลานี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอก เมีย1 เมีย 2 ข่าวอาชญากรรม

มือถ่ายคลิปมัดตัว ที่แท้ เด็ก 15 ช็อก! อาจมีคนล็อกตัวช่วยรุมฆ่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร็ปเปอร์หญิงชื่อดัง Ice Spice ถูกแฟนคลับบุกตบกลางร้านแมคโดนัลด์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แรปเปอร์ชื่อดัง ถูกแฟนคลับบุกตบ กลางร้านอาหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด ข่าว

ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้งข้อหาเจ้าของร้านตัดผมปากเกร็ด ข่าว

เพื่อนเล่าอีกมุม เชื่อถูกลวงไปที่ร้านตัดผม เผย “ตี๋” ไม่ยืมเงินใคร ล่าสุดตร.แจ้งข้อหาแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น &quot;ผมเสียหาย&quot; ข่าว

ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น “ผมเสียหาย”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ฟิวขาด ท้าฟ้อง หลังเตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. เพราะถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ข่าว

ไรเดอร์หัวร้อน เตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. หลังถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ท้าฟ้องมั่นใจไม่ผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โครงการพักชําระหนี้ธกส 2566 การเงิน

ดอกเบี้ยคนละครึ่ง ธ.ก.ส. เช็กเงื่นไข รัฐช่วยจ่ายดอก 3% ผู้กู้ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปเสียงแฉหนังคนละม้วน “เจ้าของร้าน” ใช้สากทุบหัวหนุ่ม 26 ดับ เพื่อนเผยอีกมุม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น &quot;ณเดชน์ คูกิมิยะ&quot; ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย บันเทิง

หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกินไปไหม? หนุ่มถ่ายคอนเทนต์เหยียบ “รูปหล่อหลวงพ่อคูณ” ทำชาวพุทธถกเสียงแตก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปหลักฐาน วันไหลจอมบึง ปืน-มีดไล่ยิงไล่แทงกันเละ คนเจ็บเต็มรพ.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านตัดผม สากตีหัวลูกค้า ข่าวอาชญากรรม

สรุปปมยืมเงิน 2 หมื่นไม่ได้ เจอสากตีหัวดับ เพื่อน-ญาติคนตายนับ 100 ฮือล้อมร้านตัดผม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร ข่าว

พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สัปเหร่อขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนเบื้องหลัง มอบเงินสดตอบแทน หลังช่วยส่งพ่ออย่างดี บันเทิง

สัปเหร่อโพสต์ขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนข้างหลัง ตอบแทนหลังช่วยส่งพ่ออย่างดี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีช่างตัดผมนนทบุรี

ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569

ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569

ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา เผยอาการล่าสุด เตรียมผ่าตัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
กระแสเลิกเล่นมือถือ ต่างประเทศวันนี้

เกิดอะไรขึ้น! กระแสคนรุ่นใหม่แห่ “วางมือถือ” เทรนด์ที่กำลังขยายตัวทั่วโลก

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
Back to top button