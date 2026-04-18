เพื่อนนำแชตสุดท้าย! ส่งตร. แฉ “ช่างตัดผมโหด” รุม 3 ต่อ 1 ไม่สนคำร้องขอชีวิต
เพื่อนสนิทหอบหลักฐานแชตสุดท้าย! ช่างตัดผมโหดล่อฆ่า 3 ต่อ 1 สากทุบหัว เหล็กฟาดดับคาที่ โหดเหี้ยมไม่สนคำอ้อนวอนร้องขอชีวิต พร้อมเล่าปมสัมพันธ์ เกด สาวลาวตัวต้นตอปริศนา
หลังจากวันนี้ (18 เม.ย.) ความคืบหน้าล่าสุดของคดี นายจีราวัฒน์ รัตนาวิมาน หรือ เอก เจ้าของร้านตัดผมหึงโหด อายุ 59 ปี ใน จ.นนทบุรี ถูกแจ้งข้อหาหนักหลังจากทำร้ายร่างกายนายนายฐิติ กอบทรัพย์เจริญ อายุ 26 ปี จนเสียชีวิต โดยฝ่ายหญิงที่เป็นภรรยาอีก 2 คน ก็ถูกแจ้งข้อหา “ร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน” พร้อมส่งฝากขังต่อศาลจังหวัดนนทบุรี หลังสอบปากคำและรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นตามขั้นตอน
ด้าน นายธนโชติ หรือ “ตูน” อายุ 26 ปี เพื่อนสนิทของผู้ตาย ได้นำแชตเฟซบุ๊กและข้อมูลการติดต่อครั้งสุดท้ายมาเปิดเผย รวมถึงบาดแผลของผู้เสียชีวิตที่มีร่องรอยลักษณะคล้ายถูกมีดแทง ซึ่งต่างจากคำให้การของผู้ต้องหา
ทั้งนี้ก่อนเกิดเหตุผู้เสียชีวิตได้บ่นให้เพื่อนสนิทฟังว่า ถูกอีกฝ่ายตามราวีทั้งที่ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวด้วย โดยเป็นการติดต่อประสานมาจากลูกค้าตัดผมที่รู้จักแล้วฝากมาบอกว่า ให้เข้าไปเอาโทรศัพท์ที่ “เกด” (ซึ่งเป็นกิ๊กกับนายตี๋ ผู้ตาย) ฝากไว้
นายตูน เล่าว่า เมื่อวันที่ 15 เม.ย. 69 ตนได้พาผู้เสียชีวิตไปที่ร้านดังกล่าว และได้พูดคุยกับนายเอก ซึ่งแจ้งว่าร้านปิดให้มาหลังสงกรานต์ จึงแยกย้ายกันไป กระทั่งวันเกิดเหตุ ผู้เสียชีวิตโทรหาตนในช่วงเช้า แต่ตนไม่ได้รับสาย และเมื่อโทรกลับในช่วงเย็น ผู้เสียชีวิตบอกว่าจะมาหา ก่อนจะขาดการติดต่อไปตามแชต เวลาประมาณ 16.19 น. ที่ตนทักไปว่า “อยู่ไหนอะ” จากนั้นเขาก็ไม่ตอบอีกเลย
เพื่อนสนิทยังพูดด้วยความจุกอกว่า ตอนนั้นตนรับสาย หรือเพื่อนตอบ ตนคิดว่าคงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ เพราะตนก็คงจะต้องไปกับเพื่อนพร้อมกัน
ส่วนเรื่องชู้สาวที่เป็นปมนั้น เพื่อนไม่แน่ชัดว่า ผู้เสียชีวิตคบหากับ “เกด” ก่อนหน้านี้หรือไม่ แต่ฝ่ายหญิงมักไปหาผู้ตายในช่วงเวลากลางคืนเป็นประจำ ก่อนจะแยกย้ายกันตามปกติ ซึ่งทั้งสองคนนั้นไม่ได้ติดต่อกันนานมากกว่า 1 ปีแล้ว ส่วนจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ เท่าที่ที่ทราบมาทางด้านนายตี๋ เพื่อนของตนเป็นลูกค้าประจำที่ร้านตัดผม คงมีโอกาสเจอ น.ส.เกด ที่ร้าน และคงแลกการติดต่อกันส่วนตัวจึงมีการพูดคุยกัน ส่วนรายละเอียดที่เริ่มคุยกันตอนไหนตนไม่ทราบ
นายตูน กล่าวด้วยความสะเทือนใจว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรุนแรงเกินไป ผู้เสียชีวิตไม่ใช่คนสู้คน และมีการร้องขอชีวิต แต่กลับถูกทำร้ายซ้ำโดยไม่มีใครช่วยห้าม ทั้งที่มีผู้ก่อเหตุถึง 3 คน ตนมองว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายเกินไป ส่วนเย็นวันนี้และครอบครัวของเพื่อนจะนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบางพัง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี.
- สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง
- แฉ เอก เจ้าของร้านตัดผม ฉากหน้าใจบุญ ธรรมะธรรมโม-บ้านมีคนติดเตียง
- เพื่อนเล่าอีกมุม เชื่อถูกลวงไปที่ร้านตัดผม เผย ตี๋ ไม่ยืมเงินใคร ล่าสุดตร.แจ้งข้อหาแล้ว
