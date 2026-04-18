ข่าวอาชญากรรม

เปิดคลิปเสียง 1 ชม. สั่งฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวก 3 คน ไม่ฟ้อง 1 ราย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 เม.ย. 2569 17:23 น.| อัปเดต: 18 เม.ย. 2569 17:23 น.
50
คลิปเสียงบิ๊กโจ๊ก 1 ชั่วโมง
ภาพ @POLICETV

ตร.แถลงความคืบหน้าคดีสินบนทองคำ 246 บาท เปิดคลิปเสียงยาวกว่า 1 ชั่วโมง เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในสำนวน พร้อมยืนยันความเห็นสั่งฟ้อง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ พร้อมพวก 3 คน และไม่ฟ้อง 1 ราย

วันนี้ (18 เม.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผู้บังคับการ ป.ป.ป. ร่วมแถลงความคืบหน้าคดีสินบนทองคำ 246 บาท

หลังพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งอัยการพิจารณา โดยมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ พล.ต.อ สุรเชษฐ์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมพวกอีก 3 คน ในข้อหาร่วมกันให้สินบน ขณะที่ มีคำสั่งไม่ฟ้อง 1 ราย คือ นายสามารถ ยืนยันการพิจารณาเป็นไปตามพยานหลักฐานครบถ้วน ทั้งพยานบุคคล เอกสาร และวัตถุพยาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทุกฝ่าย

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ แถลงคีบิ๊กโจ๊ก
ภาพ @POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ระหว่างการแถลง ตำรวจได้เปิดคลิปเสียงยาวกว่า 1 ชม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในสำนวน เผยให้เห็นพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งการอ้างอิทธิพล ใช้ช่องทางกฎหมายต่อรองคดี การซักซ้อมพยาน และการสื่อสารที่อาจกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม

โดยระบุว่า คลิปดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเปิดเผย มีเป้าหมายเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หลังพบการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนในสื่อออนไลน์ พร้อมย้ำว่า การประเมินน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นอำนาจของศาล

พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า การดำเนินคดีเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และไม่ถูกแทรกแซง แม้ผู้ต้องหาจะใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ก็ถือเป็นสิทธิที่ทำได้

ขณะที่ตำรวจพร้อมเดินหน้าตามพยานหลักฐาน พร้อมเตือนหากพบการแทรกแซงพยาน หรือยุ่งเหยิงกระบวนการยุติธรรม อาจถูกนำไปพิจารณาเรื่องการประกันตัว โดยยืนยันจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป.

แถลงข่วาคดีบิ๊กโจ๊ก วันที่ 18 เมษายน 2569
ภาพ @POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คดีช่างตัดผมนนทบุรี ข่าว

ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

17 วินาที ที่แล้ว
คลิปเสียงบิ๊กโจ๊ก 1 ชั่วโมง

เปิดคลิปเสียง 1 ชม. สั่งฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวก 3 คน ไม่ฟ้อง 1 ราย

34 นาที ที่แล้ว
แชตช่างตัดผมนนทบุรี ข่าวอาชญากรรม

เพื่อนนำแชตสุดท้าย! ส่งตร. แฉ “ช่างตัดผมโหด” รุม 3 ต่อ 1 ไม่สนคำร้องขอชีวิต

47 นาที ที่แล้ว
สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง ข่าว

สรุปปม ฆ่าโหดในร้านตัดผม รวบเจ้าของร้าน-เมีย 2 คน ร่วมกันฆ่าโดยไตร่ตรอง

59 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา เผยอาการล่าสุด เตรียมผ่าตัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระแสเลิกเล่นมือถือ ต่างประเทศวันนี้ ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น! กระแสคนรุ่นใหม่แห่ “วางมือถือ” เทรนด์ที่กำลังขยายตัวทั่วโลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมศ เงินบริจาคน้องเบญ ข่าว

เปิดบทสนทนา ดราม่า เงินบริจาคน้องเบญ 3.1 ล้าน “เมศ” เข้าขอโทษ ผอ.โรงเรียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอกเจ้าของร้านตัดผม ชอบสวดมนต์ ข่าว

แฉ “เอก” เจ้าของร้านตัดผม ฉากหน้าใจบุญ ธรรมะธรรมโม-บ้านมีคนติดเตียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จนมุมตำรวจ! พบแอบซุกตัวนอนหลับในป่าละเมาะข้างทาง หลังก่อเหตุสะเทือนขวัญหนีได้เพียงวันเดียว พร้อมเคลียร์ชัดปมดราม่า &quot;รูปแต่งหญิง&quot; ว่อนเน็ต ที่แท้เป็นอดีตแฟนผู้บริสุทธิ์ ข่าว

ด่วน! แผ่นดินไหวญี่ปุ่น ระดับ 5 ความลึก 10 กม. หลายเมืองรับรู้แรงสั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่าตัวรถถัง ข่าวกีฬา

ONE ตอบเรื่องปลอมลายเซ็น “รถถัง” ย้ำ 4 ปี จ่ายสูงสุดนักมวยไทยเวลานี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอก เมีย1 เมีย 2 ข่าวอาชญากรรม

มือถ่ายคลิปมัดตัว ที่แท้ เด็ก 15 ช็อก! อาจมีคนล็อกตัวช่วยรุมฆ่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แร็ปเปอร์หญิงชื่อดัง Ice Spice ถูกแฟนคลับบุกตบกลางร้านแมคโดนัลด์ บันเทิง

เกิดอะไรขึ้น? แรปเปอร์ชื่อดัง ถูกแฟนคลับบุกตบ กลางร้านอาหาร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด ข่าว

ทนายเกิดผล กางกฎหมาย ไรเดอร์หัวร้อน พังทรัพย์สิน อ้างโมโหเรื่องเก่า ชี้ มีความผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจ้งข้อหาเจ้าของร้านตัดผมปากเกร็ด ข่าว

เพื่อนเล่าอีกมุม เชื่อถูกลวงไปที่ร้านตัดผม เผย “ตี๋” ไม่ยืมเงินใคร ล่าสุดตร.แจ้งข้อหาแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น &quot;ผมเสียหาย&quot; ข่าว

ไรเดอร์โร่แจง หลังคลิปเตะไม้กั้นว่อนเน็ต ยันไม่มีปัญหาแลกบัตร ลั่น “ผมเสียหาย”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ฟิวขาด ท้าฟ้อง หลังเตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. เพราะถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ข่าว

ไรเดอร์หัวร้อน เตะไม้กั้นทาง-ข่มขู่ รปภ. หลังถูกให้แลกบัตรเข้าหมู่บ้าน ท้าฟ้องมั่นใจไม่ผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
โครงการพักชําระหนี้ธกส 2566 การเงิน

ดอกเบี้ยคนละครึ่ง ธ.ก.ส. เช็กเงื่นไข รัฐช่วยจ่ายดอก 3% ผู้กู้ต้องผ่านเกณฑ์ 4 ข้อ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปเสียงแฉหนังคนละม้วน “เจ้าของร้าน” ใช้สากทุบหัวหนุ่ม 26 ดับ เพื่อนเผยอีกมุม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น &quot;ณเดชน์ คูกิมิยะ&quot; ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย บันเทิง

หลายคนไม่รู้! เปิดชื่อ-นามสกุลเก่า ก่อนจะมาเป็น “ณเดชน์ คูกิมิยะ” ซุปตาร์เบอร์ต้นของไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เกินไปไหม? หนุ่มถ่ายคอนเทนต์เหยียบ “รูปหล่อหลวงพ่อคูณ” ทำชาวพุทธถกเสียงแตก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปหลักฐาน วันไหลจอมบึง ปืน-มีดไล่ยิงไล่แทงกันเละ คนเจ็บเต็มรพ.

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านตัดผม สากตีหัวลูกค้า ข่าวอาชญากรรม

สรุปปมยืมเงิน 2 หมื่นไม่ได้ เจอสากตีหัวดับ เพื่อน-ญาติคนตายนับ 100 ฮือล้อมร้านตัดผม

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร ข่าว

พลทหาร สารภาพ ย่ำยีเด็กหญิง 15 ยันก่อเหตุคนเดียว ทบ.เตรียมส่งฟ้องศาลทหาร

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สัปเหร่อขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนเบื้องหลัง มอบเงินสดตอบแทน หลังช่วยส่งพ่ออย่างดี บันเทิง

สัปเหร่อโพสต์ขอบคุณ จ๊ะ นงผณี ไม่มองข้ามคนข้างหลัง ตอบแทนหลังช่วยส่งพ่ออย่างดี

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คดีช่างตัดผมนนทบุรี

ญาติมารอรับร่าง “หนุ่มวัย 26” ทนไม่ได้ฟังคลิปเสียงหลาน ขอโทษประหารเท่านั้น

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569

ธ.กรุงไทย แจ้งปิดปรับปรุงแอปฯ Krungthai NEXT-เป๋าตัง เช็กวันเวลาที่นี่

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569

ด่วน! กษัตริย์กัมพูชา เผยอาการล่าสุด เตรียมผ่าตัดรักษา มะเร็งต่อมลูกหมาก

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
กระแสเลิกเล่นมือถือ ต่างประเทศวันนี้

เกิดอะไรขึ้น! กระแสคนรุ่นใหม่แห่ “วางมือถือ” เทรนด์ที่กำลังขยายตัวทั่วโลก

เผยแพร่: 18 เมษายน 2569
Back to top button