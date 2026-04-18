เปิดคลิปเสียง 1 ชม. สั่งฟ้อง “บิ๊กโจ๊ก” พร้อมพวก 3 คน ไม่ฟ้อง 1 ราย
ตร.แถลงความคืบหน้าคดีสินบนทองคำ 246 บาท เปิดคลิปเสียงยาวกว่า 1 ชั่วโมง เป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในสำนวน พร้อมยืนยันความเห็นสั่งฟ้อง พล.ต.อ. สุรเชษฐ์ พร้อมพวก 3 คน และไม่ฟ้อง 1 ราย
วันนี้ (18 เม.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผู้บังคับการ ป.ป.ป. ร่วมแถลงความคืบหน้าคดีสินบนทองคำ 246 บาท
หลังพนักงานสอบสวนสรุปสำนวนส่งอัยการพิจารณา โดยมีความเห็นสั่งฟ้องผู้ต้องหา 4 ราย ได้แก่ พล.ต.อ สุรเชษฐ์ อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พร้อมพวกอีก 3 คน ในข้อหาร่วมกันให้สินบน ขณะที่ มีคำสั่งไม่ฟ้อง 1 ราย คือ นายสามารถ ยืนยันการพิจารณาเป็นไปตามพยานหลักฐานครบถ้วน ทั้งพยานบุคคล เอกสาร และวัตถุพยาน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทุกฝ่าย
ระหว่างการแถลง ตำรวจได้เปิดคลิปเสียงยาวกว่า 1 ชม. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในสำนวน เผยให้เห็นพฤติการณ์ของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งการอ้างอิทธิพล ใช้ช่องทางกฎหมายต่อรองคดี การซักซ้อมพยาน และการสื่อสารที่อาจกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม
โดยระบุว่า คลิปดังกล่าวได้มาโดยชอบด้วยกฎหมาย และการเปิดเผย มีเป้าหมายเพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง หลังพบการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนในสื่อออนไลน์ พร้อมย้ำว่า การประเมินน้ำหนักพยานหลักฐานเป็นอำนาจของศาล
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ยืนยันว่า การดำเนินคดีเป็นไปอย่างสุจริต โปร่งใส และไม่ถูกแทรกแซง แม้ผู้ต้องหาจะใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ก็ถือเป็นสิทธิที่ทำได้
ขณะที่ตำรวจพร้อมเดินหน้าตามพยานหลักฐาน พร้อมเตือนหากพบการแทรกแซงพยาน หรือยุ่งเหยิงกระบวนการยุติธรรม อาจถูกนำไปพิจารณาเรื่องการประกันตัว โดยยืนยันจะตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- บิ๊กโจ๊ก ยื่นฟ้อง บิ๊กเต่า คดีหมิ่นประมาทปมตบลูกน้อง ศาลนัดไต่สวน 20 ก.ค.
- บิ๊กโจ๊ก สยบข่าวลือหนี ไลฟ์โชว์สกิลเทนนิส ยันยังอยู่ไทย ลั่น ไม่พูดไม่ได้แปลว่าไม่สู้ แค่เบื่อ
- นาวิกโยธิน บุกยึดคืนพื้นที่ บ้านหนองรี จ.ตราด สำเร็จ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: