อาลัย ช่างภาพนางงามมือทอง จากไปกะทันหัน สุดเศร้า สูญเสียทีมงานคุณภาพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 13:44 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 13:47 น.
นินจา วสันต์พรรษ ช่างภาพนางงาม เสียชีวิต

สุดเศร้า ‘นินจา วสันต์พรรษ’ ช่างภาพนางงามระดับนานาชาติจากไปอย่างสงบ จากแฟนนางงามสู่คนเบื้องหลังคุณภาพ เพจกูรูนางงามร่วมอาลัย

วงการนางงามและวงการบันเทิงไทยสูญเสียบุคคลสำคัญ นินจา วสันต์พรรษ เพ็งสมยา ช่างภาพสายประกวดนางงามระดับประเทศและนานาชาติ เสียชีวิตแล้ว คนทำงานเบื้องหลังและแฟนนางงามออกมาแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ หลังสร้างสรรค์ผลงานมาอย่างยาวนาน

เพจ T-Pageant ได้บอกเล่าความผูกพันยาวนานกว่า 10 ปี เล่าว่ารู้จักกับนินจาตั้งแต่ยุคเว็บบอร์ดจนถึงเฟซบุ๊กกลุ่ม นินจาเริ่มต้นจากการเป็นแฟนนางงามคุณภาพ ก่อนจะก้าวเข้ามาทำงานเบื้องหลัง เขาเป็นคนทำงานเก่งและถ่ายภาพนางงามได้สวยงาม ทางทีมแอดมินขอขอบคุณสิ่งดี ๆ ที่เคยทำร่วมกัน และขอให้ดวงวิญญาณของนินจาพบกับความสงบสุขตลอดไป

เช้านี้ตื่นมาพบข่าวการสูญเสียน้องเพื่อนแฟนนางงามสมาชิก T-pageant ที่รู้จักกันมากเป็น 10 ปี นินจาคือติ่งแฟนนางงามคุณภาพ นางคือ ตลต ติ่งลิต้า เป็นบ้าเป็นบอพลังซัพพอร์ทชาลิตาสมัยนั้นหนักมาก

เรารู้จักกันสมัยยุคคุณแดงทำ MTU มาจน MUT และลิขสิทธิ์หลุด อยู่ด้วยกันที่นี่ T-pageant สมัยเวปบอร์ดจนมาสู่เฟสกลุ่ม จากแฟนนางงามสู่คนเบื้องหลัง เห็นน้องมันวนเวียนในสายนี้ตลอด นินจาเป็นคนทำงานเก่ง ถ่ายภาพนางงามสวย ยุคสมัยนั้น…..วันนี้น้องจากไปแล้ว ในนามทีมแอดมิน T-pageant Family พวกเราขอให้ดวงวิญญาณนินจาพบเจอกับความสงบสุขตลอดไปนะ….ขอบคุณสำหรับสิ่งดี ๆ ที่เราเคยได้ทำร่วมกัน”

ด้านเพจ Thailand-beauty pageant ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของช่างภาพชื่อดัง ระบุว่า “ขอแสดงความอาลัยต่อการจากไปของช่างภาพสายประกวดชื่อดังของประเทศไทย “นินจา วสันต์พรรษ เพ็งสมยา” ที่มีผลงานการถ่ายภาพในเวทีต่าง ๆ ในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ โดยกำหนดสวดพระอภิธรรม วันที่ 17 – 19 เมษายน 2569 เวลา 19.30 น. และพิธีฌาปนกิจ วันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ วัดวังอ้อ จ.กำแพงเพชร”

ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก Pooddaimaipjee – พูดได้มั้ยพี่จี้ โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยต่อการจากไปครั้งนี้ ระบุว่า นินจาเป็นช่างภาพมืออาชีพที่คร่ำหวอดในกองประกวดนางงามตั้งแต่เวที MUT ยุคคุณแดง ผลงานของนินจาโดดเด่นเรื่องการถ่ายทอดบุคลิกภาพ เสน่ห์ และเก็บโมเมนต์ที่แตกต่างของนางงามแต่ละคนออกมาได้อย่างลงตัว คนในวงการต่างนึกถึงความทุ่มเท ความละเอียด และความเป็นมิตรที่นินจามีต่อนางงามและทีมงานเสมอมา พร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและทุกคนที่รักผลงานของนินจา

ทางครอบครัวได้แจ้งกำหนดสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพ นินจา วสันต์พรรษ วันที่ 17 – 20 เมษายน 2569 ดังนี้

วันที่ 17 – 19 เมษายน 2569 สวดพระอภิธรรม เวลา 19.30 น.

วันที่ 20 เมษายน 2569

  • ถวายภัตตาหารเพล เวลา 07.00 น.
  • พิธีฌาปนกิจ เวลา 13.00 น. ณ วัดวังอ้อ จ.กำแพงเพชร

นินจา วสันต์พรรษ เพ็งสมยา และ นางงาม

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

