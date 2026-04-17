ช็อก คุณเก๋ นักรีวิวดัง จากไปกะทันหัน เป็นภรรยา อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 เม.ย. 2569 09:34 น.| อัปเดต: 17 เม.ย. 2569 09:34 น.
ช็อก คุณเก๋ นักรีวิวดัง จากไปกะทันหัน เป็นภรรยา อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ จบชีวิตื ทิ้งจดหมายสั่งเสีย

จากกรณีข่าวสะเทือนใจ ครอบครัวของผู้ตาย อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ (พ่อและญาติรวม 6 คน) ไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์พอกลับมาถึงบ้านตอนค่ำวันที่ 14 เมษายน เห็นห้องนอนลูกชายปิดไฟเงียบแต่แอร์ทำงานอยู่ ก็คิดว่าหลับกันไปแล้วเลยไม่ได้เข้าไปกวน จนเช้าวันต่อมา (15 เม.ย.) คนในบ้านจะจัดพิธีสรงน้ำพระ เลยไปเคาะเรียกให้ลงมาร่วมงานแต่ไม่มีเสียงตอบรับ โทรศัพท์ไปก็ไม่รับ พอใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปถึงเห็นว่าทั้งคู่กลายเป็นศพไปแล้ว

จากจดหมายสั่งเสียที่ทิ้งไว้บนโต๊ะทำงาน และข้อมูลจากคนใกล้ชิด สรุปได้ว่ามาจากปัญหาเรื่องธุรกิจ เดิมทีทั้งคู่ทำบริษัทขนส่งใหญ่ แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องปิดตัวลง แล้วหันมาขายของออนไลน์แทน แต่การแข่งขันมันสูงมากจนรายได้ไม่ดีเหมือนเก่า คาดว่าคงเครียดเรื่องหนี้สินสะสมจนหาทางออกไม่ได้

ตำรวจสันนิษฐานว่าฝ่ายชายใช้หมอนกดท้ายทอยภรรยาแล้วยิงเธอก่อน จากนั้นจึงยิงตัวเองตายตาม นอกจากนี้ยังมีจดหมายลาตายเขียนสั่งเสียไว้ว่า “ขอให้เผาเราสองคนพร้อมกัน” จัดงานศพแค่คืนเดียวเงียบๆ ไม่ต้องเชิญใคร และถ้าใครถามให้บอกว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขอโทษพ่อด้วยที่ขโมยปืนของพ่อมาใช้ก่อเหตุ

ที่น่าเศร้า ต่อมาภายหลังทราบว่า ภรรยาของ อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ คือคุณเก๋ นักรีวิวชื่อดัง เจ้าของเพจ Choose to test เก๋เลือกมาลอง โดยหลังข่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการเขียนโพสต์ไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก

เมียหมอขอรีวิว โพสต์ว่า “ได้ข่าวแล้วใจหายมาก รีบไปเปิดแชท เลยเพิ่งเห็นว่าไม่เห็นแชท แล้วก็ยังไม่ตอบคุณเก๋เลย ..ขอให้พระเจ้ารับคุณเก๋ไว้ในอ้อมพระหัตถ์ ขอให้เดินทางปลอดภัยไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ”

เพจ Mommie LP โพสต์ว่า “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเก๋ด้วยนะคะ ได้ข่าววันนี้คือตกใจมากๆ โป่งเจอน้องเก๋ตามงานต่างๆ ได้คุยได้ทักทายตลอด น้องเป็นคนน่ารักมากๆ ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ 🤍 May your soul find eternal peace and gentle rest. “

เพจ Pruris – พรูลิสต์ เขียนไว้อาลัยว่า “ทุกครั้งที่เจอน้องเก๋ จะมีแต่รอยยิ้ม คำทักทายให้ตลอด น้องเก๋มักจะส่งข้อความมาคุยเสมอ…. จำได้ครั้งที่มีโอกาสนั่งข้างกัน น้องได้เล่าถึงความสุขในการทำอาชีพนี้.

เราเพิ่งเจอกันไม่นานนี้ เป็นเรื่องที่ใจหายสำหรับการจากไปของน้องเก๋ ขอให้เส้นทางใหม่ของน้องจากนี้ พบเจอแต่สิ่งที่สวยงาม”

เพจ เป็นคนสวยมันเหนื่อย เขียนไว้ว่า “มาส่งเพื่อนรักครั้งสุดท้าย

เก๋เป็นคนดีคอยช่วยเหลือห่วงใยแวนมาตลอด แวนเข้าวงการนี้มาก็มีเก๋ที่ซัพพอร์ทเสมอ ทั้งขอแบรนด์สปอนให้ ไปเชิญผู้ติดตามเพจตัวเองมาติดตามเพจแวน แถมยังสอนอะไรหลายๆเรื่อง เรียกได้ว่าเพจเป็นคนสวยมันเหนื่อยนี้เก๋เป็นคนปั้นมาเลย
เก๋คอยให้กำลังใจแวนเสมอไม่ว่าจะช่วงไหนสุขทุกข์แวนจะคุยกับเก๋ตลอด

วันนี้เสียใจมากๆ อย่างบอกไม่ถูก ไม่รู้จะทำยังไง มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเหรอ เสียใจมากกับการที่เก๋จากไปแบบไม่มีวันกลับ

ขอให้เพื่อนเดินทางครั้งสุดท้ายนี้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มกำลังใจที่จริงใจที่ให้แวนเสมอมานะ รัก”

เพจ ITR Review ของ ทราย ตกใจมากๆตอนรู้ข่าว Choose to test เก๋เลือกมาลอง กะทันหันเกินไป ให้น้องเก๋ไปเป็นนางฟ้า สมกับความน่ารัก ใจดี มีน้ำใจของน้องเก๋นะคะ

การบินไทย ลดเที่ยวบินช่วงเดือน พ.ค. ทั้งในและนอกประเทศ เซ่นน้ำมันแพง

3 วินาที ที่แล้ว
ตำรวจหนองคายจับแล้ว 5 วัยรุ่นรุมทำร้ายหนุ่มดับ ข่าว

รวบแล้ว แก๊งวัยรุ่นทำร้ายหนุ่มดับ อ้างเมา ตำรวจยันไม่มีลูกผู้มีอิทธิพล ฟันข้อหาหนัก

9 นาที ที่แล้ว
หลุดคลิป ฟิล์ม ธนภัทร จุ๊บปาก นนท์ อินทนนท์ กลางปาร์ตี้สงกรานต์ คนแห่ถามเรื่องจริงหรือแกล้งกันเล่นๆ บันเทิง

นนท์ อินทนนท์ โพสต์หลังคลิปหลุด จูบปาก คนหน้าคล้าย ฟิล์ม ธนภัทร วันสงกรานต์

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” งงเขมร ทำไมเร่งกดดันเจรจากับไทย ลั่นถ้าจะคุยกำหนดวันมาเลย

19 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! D4vd นักร้องดาวรุ่งถูกจับกุม ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าหั่นศพวัยรุ่นสาว

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สภาสหรัฐฯ คว่ำร่างสั่ง “ทรัมป์” ยุติสงครามอิหร่าน เฉือนชนะ 1 เสียง

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มไหว้สวย หิ้วกระเช้าขอโทษตำรวจ โพสต์แซะตั้งด่านช่วงสงกรานต์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงพยาบาลบางปะหัน มอบประกาศนียบัตร ให้หนูน้อย 5 ขวบ ช่วยปฐมพยาบาลยาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก เปิดตัวเลขประชาชนเยี่ยมชม ปราสาทตาควาย-เนิน 350 ช่วงสงกรานต์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 17 เมษายน 2569 การเงิน

ราคาทองวันนี้ 17 เม.ย. 69 เปิดตลาดหลังปีใหม่ไทย รูปพรรณแตะ 73,500 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” อวด “อิหร่าน” ยอมรับข้อตกลงสหรัฐฯ เผย “อิสราเอล-เลบานอน” หยุดยิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 17 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 17 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดวงวันนี้ 17 4 69 ดูดวง

ส่อง 3 ราศีกราฟงานพุ่งพิกัดสูงสุด เหนื่อยตอนนี้ แต่เตรียมรับทรัพย์ก้อนใหญ่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉรายงาน UN กองกำลังเคนยาในเฮติ พัวพันคดีข่มขืน 4 ราย เด็ก 12 ขวบตกเป็นเหยื่อ ข่าวต่างประเทศ

รายงาน UN แฉ กองกำลังเคนยา ย่ำยีเด็ก 12 ขวบที่เฮติ เคนยาโต้เดือด ‘ไร้มูล’ ก่อนทิ้งภารกิจ

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงพยาบาลรัฐปากีใช้เข็มฉีดยาซ้ำทำเด็กติดเชื้อเอชไอวีพุ่ง ข่าวต่างประเทศ

สลด! โรงพยาบาลรัฐปากี ใช้เข็มฉีดยาซ้ำ ทำเด็กกว่า 300 คนติดเชื้อ HIV

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เดือดจัด! ญี่ปุ่นนับพันลุกฮือประท้วงสร้าง ‘มัสยิด’ ชี้ ขัดแย้งวิถีชีวิตดั้งเดิม

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กรรมตามทัน! ศาลสั่งคุก ครูบูลลี่ศิษย์ 11 ขวบจนจบชีวิต แบนห้ามสอนตลอดกาล

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักมวยฮ่องกง ดีกรีแชมป์มวยไทย เล่นสยิวกับสาวคารถ โซเชียลรุมสับเละไร้ยางอาย ข่าวต่างประเทศ

นักมวยฮ่องกง ดีกรีแชมป์มวยไทย เล่นสยิวกับสาวคารถ โซเชียลรุมสับเละไร้ยางอาย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
สลดสงกรานต์ นิสิตจุฬาอนาคตไกล โดนเก๋งเบียดตุ๊กตุ๊กคว่ำ เสียชีวิต ข่าว

สลดสงกรานต์ นิสิตจุฬาอนาคตไกล โดนเก๋งเบียดตุ๊กตุ๊กคว่ำ เสียชีวิต

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

สรุปราคาทองวันนี้ปิดตลาด 16 เม.ย. 69 วันแรกหลังสงกรานต์ รูปพรรณแตะ 73,700 บาท

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อิหร่าน ขู่จมเรือรบสหรัฐฯ กลางฮอร์มุซ ลั่นจับทหารเป็นตัวประกัน เรียกหัวละพันล้าน ข่าวต่างประเทศ

อิหร่าน ขู่จมเรือรบสหรัฐฯ กลางฮอร์มุซ ลั่นจับทหารเป็นตัวประกัน เรียกหัวละพันล้าน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี เผยเลขวันเสียชีวิตพ่อออกตรงเลขท้ายรางวัลที่ 1 งวด 16 เม.ย. 69 บันเทิง

ขนลุก! เลขพ่อ จ๊ะ นงผณี ให้โชค ตรงเลขท้าย แฟนคลับแห่ขอบคุณ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติหวยลาวออกวันที่ 17 ย้อนหลัง 5 ปี รับแนวทางเลขเด็ดงวดแรกหลังสงกรานต์ หวยลาว

สถิติหวยลาวออกวันที่ 17 ย้อนหลัง 5 ปี รับแนวทางเลขเด็ดงวดแรกหลังสงกรานต์

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ลอตเตอรี่พลัส สาดโชค เศรษฐีใหม่ ถูกรางวัลที่ 1 รับทรัพย์คนเดียว 30 ล้าน งวด 16/4/69

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

การบินไทย ลดเที่ยวบินช่วงเดือน พ.ค. ทั้งในและนอกประเทศ เซ่นน้ำมันแพง

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
ตำรวจหนองคายจับแล้ว 5 วัยรุ่นรุมทำร้ายหนุ่มดับ

รวบแล้ว แก๊งวัยรุ่นทำร้ายหนุ่มดับ อ้างเมา ตำรวจยันไม่มีลูกผู้มีอิทธิพล ฟันข้อหาหนัก

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569

“สีหศักดิ์” งงเขมร ทำไมเร่งกดดันเจรจากับไทย ลั่นถ้าจะคุยกำหนดวันมาเลย

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569

ด่วน! D4vd นักร้องดาวรุ่งถูกจับกุม ฐานเป็นผู้ต้องสงสัยฆ่าหั่นศพวัยรุ่นสาว

เผยแพร่: 17 เมษายน 2569
