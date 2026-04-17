ช็อก คุณเก๋ นักรีวิวดัง จากไปกะทันหัน เป็นภรรยา อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์
ช็อก คุณเก๋ นักรีวิวดัง จากไปกะทันหัน เป็นภรรยา อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ จบชีวิตื ทิ้งจดหมายสั่งเสีย
จากกรณีข่าวสะเทือนใจ ครอบครัวของผู้ตาย อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ (พ่อและญาติรวม 6 คน) ไปเที่ยวต่างจังหวัดช่วงสงกรานต์พอกลับมาถึงบ้านตอนค่ำวันที่ 14 เมษายน เห็นห้องนอนลูกชายปิดไฟเงียบแต่แอร์ทำงานอยู่ ก็คิดว่าหลับกันไปแล้วเลยไม่ได้เข้าไปกวน จนเช้าวันต่อมา (15 เม.ย.) คนในบ้านจะจัดพิธีสรงน้ำพระ เลยไปเคาะเรียกให้ลงมาร่วมงานแต่ไม่มีเสียงตอบรับ โทรศัพท์ไปก็ไม่รับ พอใช้กุญแจสำรองเปิดเข้าไปถึงเห็นว่าทั้งคู่กลายเป็นศพไปแล้ว
จากจดหมายสั่งเสียที่ทิ้งไว้บนโต๊ะทำงาน และข้อมูลจากคนใกล้ชิด สรุปได้ว่ามาจากปัญหาเรื่องธุรกิจ เดิมทีทั้งคู่ทำบริษัทขนส่งใหญ่ แต่พอเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องปิดตัวลง แล้วหันมาขายของออนไลน์แทน แต่การแข่งขันมันสูงมากจนรายได้ไม่ดีเหมือนเก่า คาดว่าคงเครียดเรื่องหนี้สินสะสมจนหาทางออกไม่ได้
ตำรวจสันนิษฐานว่าฝ่ายชายใช้หมอนกดท้ายทอยภรรยาแล้วยิงเธอก่อน จากนั้นจึงยิงตัวเองตายตาม นอกจากนี้ยังมีจดหมายลาตายเขียนสั่งเสียไว้ว่า “ขอให้เผาเราสองคนพร้อมกัน” จัดงานศพแค่คืนเดียวเงียบๆ ไม่ต้องเชิญใคร และถ้าใครถามให้บอกว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขอโทษพ่อด้วยที่ขโมยปืนของพ่อมาใช้ก่อเหตุ
ที่น่าเศร้า ต่อมาภายหลังทราบว่า ภรรยาของ อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ คือคุณเก๋ นักรีวิวชื่อดัง เจ้าของเพจ Choose to test เก๋เลือกมาลอง โดยหลังข่าวเผยแพร่ออกไป ได้มีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการเขียนโพสต์ไว้อาลัยเป็นจำนวนมาก
เมียหมอขอรีวิว โพสต์ว่า “ได้ข่าวแล้วใจหายมาก รีบไปเปิดแชท เลยเพิ่งเห็นว่าไม่เห็นแชท แล้วก็ยังไม่ตอบคุณเก๋เลย ..ขอให้พระเจ้ารับคุณเก๋ไว้ในอ้อมพระหัตถ์ ขอให้เดินทางปลอดภัยไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ”
เพจ Mommie LP โพสต์ว่า “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องเก๋ด้วยนะคะ ได้ข่าววันนี้คือตกใจมากๆ โป่งเจอน้องเก๋ตามงานต่างๆ ได้คุยได้ทักทายตลอด น้องเป็นคนน่ารักมากๆ ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์นะคะ 🤍 May your soul find eternal peace and gentle rest. “
เพจ Pruris – พรูลิสต์ เขียนไว้อาลัยว่า “ทุกครั้งที่เจอน้องเก๋ จะมีแต่รอยยิ้ม คำทักทายให้ตลอด น้องเก๋มักจะส่งข้อความมาคุยเสมอ…. จำได้ครั้งที่มีโอกาสนั่งข้างกัน น้องได้เล่าถึงความสุขในการทำอาชีพนี้.
เราเพิ่งเจอกันไม่นานนี้ เป็นเรื่องที่ใจหายสำหรับการจากไปของน้องเก๋ ขอให้เส้นทางใหม่ของน้องจากนี้ พบเจอแต่สิ่งที่สวยงาม”
เพจ เป็นคนสวยมันเหนื่อย เขียนไว้ว่า “มาส่งเพื่อนรักครั้งสุดท้าย
เก๋เป็นคนดีคอยช่วยเหลือห่วงใยแวนมาตลอด แวนเข้าวงการนี้มาก็มีเก๋ที่ซัพพอร์ทเสมอ ทั้งขอแบรนด์สปอนให้ ไปเชิญผู้ติดตามเพจตัวเองมาติดตามเพจแวน แถมยังสอนอะไรหลายๆเรื่อง เรียกได้ว่าเพจเป็นคนสวยมันเหนื่อยนี้เก๋เป็นคนปั้นมาเลย
เก๋คอยให้กำลังใจแวนเสมอไม่ว่าจะช่วงไหนสุขทุกข์แวนจะคุยกับเก๋ตลอด
วันนี้เสียใจมากๆ อย่างบอกไม่ถูก ไม่รู้จะทำยังไง มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วเหรอ เสียใจมากกับการที่เก๋จากไปแบบไม่มีวันกลับ
ขอให้เพื่อนเดินทางครั้งสุดท้ายนี้อย่างมีความสุข ขอบคุณสำหรับรอยยิ้มกำลังใจที่จริงใจที่ให้แวนเสมอมานะ รัก”
เพจ ITR Review ของ ทราย ตกใจมากๆตอนรู้ข่าว Choose to test เก๋เลือกมาลอง กะทันหันเกินไป ให้น้องเก๋ไปเป็นนางฟ้า สมกับความน่ารัก ใจดี มีน้ำใจของน้องเก๋นะคะ
