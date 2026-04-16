สลดสงกรานต์ นิสิตจุฬาอนาคตไกล โดนเก๋งเบียดตุ๊กตุ๊กคว่ำ เสียชีวิต
มีรายงานว่า ช่วงเย็นวันที่ 14 เมษายน 2569 กลุ่มนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4 คน สมาชิกชมรมดนตรีสากล หรือ CU Band มาจากคณะครุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยสารรถสามล้อตุ๊กตุ๊กจากถนนเยาวราชเพื่อเดินทางไปเล่นน้ำสงกรานต์ที่ถนนข้าวสาร
ปรากฎว่าระหว่างเดินทาง รถยนต์คู่กรณีพยายามขับแซงรถสามล้อเพื่อเลี้ยวขวา คนขับรถตุ๊กตุ๊กไม่ยอมให้แซง รถสองคันเบียดลากกันไปจนรถตุ๊กตุ๊กพลิกคว่ำบนถนน
สอบสวนเบื้องต้น คนขับรถยนต์เก๋งคู่กรณี อ้างว่าไม่คุ้นชินเส้นทาง จึงหักเลี้ยวเปลี่ยนช่องทางเดินรถอย่างกะทันหัน จนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ
จากอุบัติเหตุ ทำให้นายภัคพล ศิริบุตร นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ เสียชีวิต นิสิตแพทย์บาดเจ็บสาหัส นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ข้อมือหัก นิสิตอีกคนบาดเจ็บเล็กน้อย คนขับรถตุ๊กตุ๊กปลอดภัย
สภาพรถตุ๊กตุ๊กหลังเกิดเหตุพังเสียหายหนัก ที่น่าตกใจคือ ตัวรถตุ๊กตุ๊กเปิดโล่ง โครงสร้างไม่แข็งแรง ไม่มีเข็มขัดนิรภัย ไม่มีการจำกัดจำนวนผู้โดยสาร
ต่อมา มีรายงานว่า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพวงหรีดงานศพให้นิสิตผู้เสียชีวิต พระองค์ทรงพระเมตตาสอบถามถึงอาการของนิสิตที่ได้รับบาดเจ็บอีก 3 คน
ล่าสุด สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2569 คณาจารย์กับเพื่อนนิสิตต่างร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง แถลงการณ์ระบุว่านายภัคพลเป็นคนมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความรับผิดชอบสูงทั้งด้านการเรียนรวมถึงการทำกิจกรรมทางดนตรี เขาเป็นที่รักของทุกคน การสูญเสียครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียบุคลากรคุณภาพของวงการดนตรี ทางสาขาวิชาส่งกำลังใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตในช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้า
