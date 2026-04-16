ตรวจหวย
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 16 เมษายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล
เช็กผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ตรวจสอบ ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ ครบทุกรางวัล พร้อมสถิติย้อนหลัง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เตรียมประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 บรรดาคอหวยและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ทันที ทีมงานได้รวบรวมผลการออกรางวัลทุกประเภททั้ง รางวัลที่ 1, เลขหน้า 3 ตัว, เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว มาไว้ให้ตรวจกันอย่างละเอียดครบถ้วนทุกรางวัลในรูปแบบ “ใบเรียงเบอร์”
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันที่ 16 เม.ย. 69 (16/4/69)
- รางวัลที่ 1 : 309612
- เลขหน้า 3 ตัว : 355 – 108
- เลขท้าย 3 ตัว : 868 – 424
- เลขท้าย 2 ตัว : 77
ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
งวดประจำวันที่ 1 เม.ย. 2569
- รางวัลที่ 1: 292514
- เลขหน้า 3 ตัว: 406 – 113
- เลขท้าย 3 ตัว: 851 – 098
- เลขท้าย 2 ตัว: 47
งวดประจำวันที่ 16 มี.ค. 2569
- รางวัลที่ 1: 833009
- เลขหน้า 3 ตัว: 510 – 983
- เลขท้าย 3 ตัว: 439 – 954
- เลขท้าย 2 ตัว: 64
งวดประจำวันที่ 1 มี.ค. 2569
- รางวัลที่ 1: 820866
- เลขหน้า 3 ตัว: 479 – 504
- เลขท้าย 3 ตัว: 068 – 837
- เลขท้าย 2 ตัว: 06
งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 2569
- รางวัลที่ 1: 340563
- เลขหน้า 3 ตัว: 527 – 241
- เลขท้าย 3 ตัว: 578 – 169
- เลขท้าย 2 ตัว: 07
งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2569
- รางวัลที่ 1: 174629
- เลขหน้า 3 ตัว: 917 – 195
- เลขท้าย 3 ตัว: 408 – 041
- เลขท้าย 2 ตัว: 48
