ตรวจหวย N3 งวด 16 เม.ย. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก
เกาะติดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ หวย N3 งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2569 ใครจะเป็นเศรษฐีใหม่รับปีใหม่ไทย มาเช็กรางวัลไปพร้อมกัน
สำหรับการออกรางวัลสลาก N3 ในงวดนี้ 16 เม.ย. 69 ยังคงได้รับความสนใจจากคอหวยทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยรูปแบบที่เล่นง่ายและมีโอกาสถูกรางวัลสูงถึง 4 ประเภทในเลขชุดเดียว ทั้งรางวัล 3 ตัวตรง, 3 ตัวสลับหลัก (โต๊ด), 2 ตัวตรง และรางวัลพิเศษ (Jackpot)
ผลรางวัลสลาก N3 งวดวันที่ 16 เมษายน 2569
เลขรางวัลสามตรง
เลข 3 ตัวตรง 612 รางวัลละ 4,143 บาท
เลขรางวัลสามสลับหลัก
เลข 3 ตัวสลับหลัก 126, 162, 216, 261, 621 รางวัลละ 770 บาท
เลขรางวัลสองตรง
เลข 2 ตัวตรง 77 รางวัลละ 697 บาท
เลขรางวัลพิเศษ
เลขรางวัลพิเศษ 612000002575 รางวัลละ 693,756.00 บาท
ช่องทางการซื้อและตรวจผลรางวัล
ผู้ที่สนใจซื้อสลาก N3 สามารถซื้อได้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในราคาฉบับละ 20 บาทเท่านั้น โดยการถูกรางวัลจะจ่ายเงินรางวัลแบบ “สมทบ” (Varied Payout) ซึ่งคำนวณจากจำนวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละงวด
สำหรับผู้ที่ถูกรางวัล ระบบจะแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยอัตโนมัติ และท่านสามารถเลือกรับเงินรางวัลได้ทันทีผ่านการโอนเข้าบัญชี G-Wallet หรือบัญชีธนาคารที่ผูกไว้
