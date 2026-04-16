ออกแล้ว ผลหวย 16 เม.ย. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล รับปีใหม่ไทย ใครเป็นเศรษฐีหลังสงกรานต์
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลประจำงวดวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เช็กสลากทุกรางวัลได้ที่นี่ ลุ้นรับทรัพย์ก้อนโตฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย
ผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยไปอย่างชุ่มฉ่ำ ก็ถึงเวลามาลุ้นรับโชคก้อนโตกันต่อ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ผลการออกรางวัลงวดวันที่ 16 เม.ย. 69 มีรายละเอียดดังนี้
- รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 309612
- เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ 355 และ 108
- เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ 868 และ 424
- เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 77
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 เมษายน 2569
-
รางวัลที่ 1309612
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัว355 108
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัว868 424
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว77
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท309611309613
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท175203554697097722482398419269
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท753452443166742087806727746898575200136798916619366037870392
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท280931961998752784053998921061771741413706103606713879523030701682063511159301763127526441866515174044569028536982171491700367519700627895817667087692639438458972682006191638602668637866481134669565719367133661664256903397859129245767256607560388781515161295633305260122143294105308219234775366665957
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท466167643979575626809679614737341672075215580352088861921882567120262875972150321989901907478025851127862070463548764313308944487412923385359644895466514910430855706055059540880710039841169267207763884864390298377113873729136308799609430918699417956236785377973932723263489311949145690050872142884575363303704823550509197303125652952338292940502854769247996052981667424666702950079596187260812045394301709974405032039918805961006709671239018321946972724065261302135907629560070427793808749418295988346756749434883015726415008071661367525909319234042696431029473913269683042198443484462241765161374579
ผู้ที่โชคดีถูกรางวัลรับทรัพย์หลังสงกรานต์ สามารถนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกรางวัล สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 และรางวัลข้างเคียง ต้องนำสลากพร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ทั้งนี้ รางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของเงินรางวัล
ถ่ายทอดสดผลหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 69
ผู้ซื้อสลากควรตรวจสอบผลรางวัลจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาด
ผลหวยลาวย้อนหลัง งวดวันที่ 1/4/69
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 เมษายน 2569
-
รางวัลที่ 1292514
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัว406 113
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัว851 098
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัว47
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท292513292515
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท276356381790491941730992865308
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท004579030158129247197088487893500244545393617221687640813180
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท013473087837168852296599368651407928534193709110788225849259021194092869176304300280372875446249580059731246791935903204042330101818197553323800380592451401635067743917792441905611045400109229246542337839397622458029635350749940820763921227075461128592271839359109398495458151676520761829838541935926
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท011457107453224323323975464963527304629646710743764199944944033938131887224460349831484187538210637544712328768138946965042268142533230826374934486789550380665874715385786008951109042727144902251253383606489851556681669930716818786782952713043015154464263052405436495163560876672322731068829189955113063019178232264086437053496887566905676838738578843454961660064264188600267956437489500201575825682252751589868974969503065689189029283793443538513096581870684178753194874151978092073445201857316043456060520468611148684611755515895575980041107309209872321191460073525809616595708860755992938158989259
