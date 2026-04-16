ตรวจหวย

ออกแล้ว ผลหวย 16 เม.ย. 69 ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล รับปีใหม่ไทย ใครเป็นเศรษฐีหลังสงกรานต์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 15:50 น.
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลประจำงวดวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 เช็กสลากทุกรางวัลได้ที่นี่ ลุ้นรับทรัพย์ก้อนโตฉลองเทศกาลปีใหม่ไทย

ผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์และวันปีใหม่ไทยไปอย่างชุ่มฉ่ำ ก็ถึงเวลามาลุ้นรับโชคก้อนโตกันต่อ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผลการออกรางวัลงวดวันที่ 16 เม.ย. 69 มีรายละเอียดดังนี้

  • รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 309612
  • เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ 355 และ 108
  • เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ 868 และ 424
  • เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 77

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล16 เมษายน 2569

  1. รางวัลที่ 1
    309612
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    355 108
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    868 424
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    77
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

309611309613

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

175203554697097722482398419269

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

753452443166742087806727746898575200136798916619366037870392

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

280931961998752784053998921061771741413706103606713879523030701682063511159301763127526441866515174044569028536982171491700367519700627895817667087692639438458972682006191638602668637866481134669565719367133661664256903397859129245767256607560388781515161295633305260122143294105308219234775366665957

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

466167643979575626809679614737341672075215580352088861921882567120262875972150321989901907478025851127862070463548764313308944487412923385359644895466514910430855706055059540880710039841169267207763884864390298377113873729136308799609430918699417956236785377973932723263489311949145690050872142884575363303704823550509197303125652952338292940502854769247996052981667424666702950079596187260812045394301709974405032039918805961006709671239018321946972724065261302135907629560070427793808749418295988346756749434883015726415008071661367525909319234042696431029473913269683042198443484462241765161374579
ผู้ที่โชคดีถูกรางวัลรับทรัพย์หลังสงกรานต์ สามารถนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกรางวัล สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 และรางวัลข้างเคียง ต้องนำสลากพร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ทั้งนี้ รางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

ถ่ายทอดสดผลหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันพฤหัสบดีที่ 16 เม.ย. 69

ผู้ซื้อสลากควรตรวจสอบผลรางวัลจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง เพื่อความถูกต้องและป้องกันความผิดพลาด

ผลหวยลาวย้อนหลัง งวดวันที่ 1/4/69

ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 เมษายน 2569

  1. รางวัลที่ 1
    292514
    รางวัลละ 6,000,000 บาท
  2. เลขหน้า 3 ตัว
    406 113
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  3. เลขท้าย 3 ตัว
    851 098
    2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
  4. เลขท้าย 2 ตัว
    47
    1 รางวัลๆละ 2,000 บาท

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาท

292513292515

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาท

276356381790491941730992865308

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาท

004579030158129247197088487893500244545393617221687640813180

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาท

013473087837168852296599368651407928534193709110788225849259021194092869176304300280372875446249580059731246791935903204042330101818197553323800380592451401635067743917792441905611045400109229246542337839397622458029635350749940820763921227075461128592271839359109398495458151676520761829838541935926

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาท

011457107453224323323975464963527304629646710743764199944944033938131887224460349831484187538210637544712328768138946965042268142533230826374934486789550380665874715385786008951109042727144902251253383606489851556681669930716818786782952713043015154464263052405436495163560876672322731068829189955113063019178232264086437053496887566905676838738578843454961660064264188600267956437489500201575825682252751589868974969503065689189029283793443538513096581870684178753194874151978092073445201857316043456060520468611148684611755515895575980041107309209872321191460073525809616595708860755992938158989259
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 11:00 น.| อัปเดต: 16 เม.ย. 2569 15:50 น.
90
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

