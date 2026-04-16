ถ่ายทอดสดหวย 16 เม.ย. 69 รับมงคลปีใหม่ไทย เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
ควันหลงเทศกาลสงกรานต์ สำนักงานกองสลากฯ เตรียมออกรางวัลลอตเตอรี่ช่วงบ่ายวันนี้ 16 เมษายน 2569 เช็กเวลาออกอากาศและช่องทางตรวจผลรางวัล ใครจะได้เป็นเศรษฐีคนใหม่รับขวัญวันปีใหม่ไทย
ผ่านพ้นช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ไปเป็นที่เรียบร้อย หลายคนเตรียมตัวกลับมาลุยงานต่อพร้อมกับความหวังที่จะได้เติมเงินในกระเป๋า สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลักและตัวเลขสามหลัก ประจำงวดวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยการออกรางวัลจัดขึ้นที่อาคารออกรางวัล ถนนนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประชาชนและคอหวยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ส่วนเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและแอปพลิเคชัน GLO Lottery official จะเริ่มรายงานผลตั้งแต่เวลา 14.30 น. นอกจากนี้ยังสามารถติดตามการถ่ายทอดเสียงผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์
หลังจากทราบผล ผู้ซื้อสามารถตรวจสอบผลรางวัลผ่านระบบของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยตรง เพื่อลุ้นรับเงินก้อนโต รางวัลที่ 1 มีมูลค่าสูงถึง 6,000,000 บาท รางวัลเลขหน้า 3 ตัวและรางวัลเลขท้าย 3 ตัว มีมูลค่ารางวัลละ 4,000 บาท ส่วนรางวัลเลขท้าย 2 ตัว มีมูลค่ารางวัลละ 2,000 บาท
ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแนะนำให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผ่านช่องทางหลักของสำนักงานฯ อีกครั้งหลังจากการประกาศผลเสร็จสิ้น ปัจจุบันหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการประกาศผลรางวัลประจำงวด 16 เมษายน 2569 เพื่อต้อนรับเศรษฐีใหม่ในช่วงบ่ายวันนี้
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 16 เมษายน 2569
- รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ หมายเลข 309612
- เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ 355 และ 108
- เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ 868 และ 424
- เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ 77
ติดตาม The Thaiger บน Google News: