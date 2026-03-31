ด่วน! ป.ป.ช. เห็นชอบคำร้องยื่นศาลฎีกา เอาผิด 44 สส. พรรคส้มยื่นแก้ ม.112
ที่ประชุม ป.ป.ช. เห็นชอบคำร้องยื่นศาลฎีกา เอาผิด 44 สส. พรรคส้มยื่นแก้ ม.112 ลุ้นต่อว่าจะถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
จากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย แก้ ม.112 ล้มล้างการปกครอง สั่งยุติการกระทำ เลิกแสดงความเห็น เป็นการเซาะกร่อนบ่อนทำลาย ทำให้อ่อนแอลง นำไปสู่การล้มล้างการปกครอง โดยในช่วงหนึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุว่า การที่ผู้ร้องที่ 1 และ สส. รวม 44 คน ยื่นแก้กฎหมาย ม.112 มีเนื้อหาแก้ไขเพิ่มเติม ม.112 จากเดิมหมวด 1 ลักษณะ 1 ความผิดมั่นคงของประเทศ เป็นการกระทำเพื่อมุ่งหวังทำให้ไม่มีความร้ายแรงเท่ากับความผิดต่อความมั่นคง มีเจตนามุ่งหมายที่แยกสถาบันกับประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญนั้น
ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชุดใหญ่ มีมติเห็นชอบร่างคำร้องเพื่อยื่นต่อศาลฎีกา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนต่อจากนี้ จะส่งเรื่องให้สำนักคดีของ ป.ป.ช. ดำเนินการยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการต่อไป ส่วนการหยุดปฏิบัติหน้าที่ของผู้ที่ดำรงตำแหน่ง สส.นั้น อยู่ที่การพิจารณาของศาลฎีกา
จากการตรวจสอบพบว่าในจำนวน 44 สส. นั้นมี 10 คนจากพรรคประชาชนที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ ได้แก่ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล นายรังสิมันต์ โรม นายวาโย อัศวรุ่งเรือง นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายณัฐวุฒิ บัวประทุม นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ นายธีรัจชัย พันธุมาศ และนายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร
ติดตาม The Thaiger บน Google News: