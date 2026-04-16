สหรัฐฯ เข้าสอบนักบินเล่นพิเรนทร์ ทำเสียงเมี้ยวๆ ป่วนหอบังคับการสนามบิน
เมื่อวันที่ 16 เมษายน สำนักข่าว ABC รายงานว่า สำนักงานบริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ FAA ได้เข้าตรวจสอบหลังมีการเผยแพร่คลิปนักบินสองคนทำเสียงแมว ขณะที่บินผ่านท่าอากาศยานแห่งชาติโรนัลด์ เรแกน วอชิงตัน ในรัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดยคลิปที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นั้นแสดงให้เห็นว่านักบินทำเสียง “เมี้ยวๆ” ก่อนที่เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินโต้กลับมาว่า “คุณควรจะทำตัวเป็นมืออาชีพกว่านี้นะ” นักบินคนเดิมตอบกลับด้วยการทำเสียงเห่าของสุนัขและเสียงร้องของแมว
FAA ระบุว่าตามกฎแล้วห้ามไม่ให้นักบินมีบทสนทนาที่ไม่จำเป็นเมื่อเครื่องบินอยู่ต่ำกว่าระดับความสูง 10,000 ฟุต และจะทำการสอบสวนเพื่อหาความชัดเจน และพิจารณาบทลงโทษต่อไปหากพบว่ามีความผิด
ขณะที่โฆษกสมาคมนักบินพันธมิตร กล่าวว่าเขาเคยได้ยินเสียงร้องแมวในคลื่นความถี่วิทยุฉุกเฉินมาก่อน พร้อมย้ำว่าคลื่นความถี่นี้ไม่ใช่พื้นที่ให้เล่นสนุก แต่เป็นพื้นที่ให้นักบินและหอบังคับการสื่อสารกันหากมีเรื่องด่วน พร้อมขอให้หยุดการกระทำดังกล่าวทันที
🚨#BREAKING: The FAA has announced that they will investigate an incident after two pilots were heard meowing and woofing on an emergency aviation frequency. pic.twitter.com/OkOdptf2lN
— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) April 16, 2026
