เฮลั่น! สลากดิจิทัล L6 แตก เศรษฐีใหม่ดวงเฮง ถูกคนเดียว 19 ใบ รับเละ 114 ล้าน
ประกาศออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับผลการออกรางวัลสลากดิจิทัล งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2569 ตรงกับช่วงควันหลงเทศกาลสงกรานต์พอดี ในงวดนี้มีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่จากการซื้อสลากผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังรับทรัพย์ก้อนโตเป็นของขวัญปีใหม่ไทย
รางวัลสลากดิจิทัล L6 งวด 16/4/69
- รางวัลที่ 1 : 309612
- เลขหน้า 3 ตัว : 355 และ 108
- เลขท้าย 3 ตัว : 868 และ 424
- เลขท้าย 2 ตัว : 77
งวดนี้สลากดิจิทัลที่ถูกรางวัลที่ 1 รวมทั้งหมดถึง 30 ใบ คิดเป็นเงินรางวัลรวม 180 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผู้โชคดี ดังนี้
- ถูกรางวัล 19 ใบ จำนวน 1 คน (รับเงินรางวัลสูงถึง 114 ล้านบาท)
- ถูกรางวัล 2 ใบ จำนวน 2 คน
- ถูกรางวัล 1 ใบ จำนวน 7 คน
นอกจากสลาก L6 แล้ว ยังมีการประกาศผลรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก หรือ N3 งวดประจำวันที่ 16 เมษายน 2569 โดยมีรายละเอียดเงินรางวัลต่อส่วนแบ่ง ดังนี้
- เลขรางวัลสามตรง : 612 (รางวัลละ 4,143 บาท)
- เลขรางวัลสามสลับหลัก : 126, 162, 216, 261 และ 621 (รางวัลละ 770 บาท)
- เลขรางวัลสองตรง : 77 (รางวัลละ 697 บาท)
- เลขรางวัลพิเศษ : 612000002575 (รางวัลละ 693,756.00 บาท)
สำหรับผู้ที่ซื้อสลากผ่านระบบดิจิทัล สามารถตรวจสอบผลการถูกรางวัลและเลือกขึ้นเงินรางวัลได้ทันทีผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ส่วนใครที่พลาดงวดนี้ไป ระบบจะเริ่มเปิดให้เลือกซื้อสลากดิจิทัลในงวดถัดไปได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัล
ทั้งนี้ เงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: