ตรวจหวยออมสิน 16 เม.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี รอผลรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 เม.ย. 2569 09:00 น.| อัปเดต: 15 เม.ย. 2569 11:36 น.
ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี วันพุธที่ 16 เมษายน 2569 เริ่มเวลา 10.30 น. ติดตามถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กช่อง 9 MCOT ลุ้นเงินล้านรับสงกรานต์พร้อมกันทั่วประเทศ

ต้อนรับวันพุธที่ 16 เมษายน 2569 ควันหลงหลังเทศกาลวันสงกรานต์ ธนาคารออมสินออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ผลการออกรางวัลงวดนี้ยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการ

สลากออมสินพิเศษ 1 ปี มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้ถือสลากมีสิทธิลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนตลอดอายุสลาก 12 เดือน โครงสร้างรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (หน่วยละ 100 บาท) มีดังนี้

  • รางวัลที่ 1 1 รางวัล มูลค่า 10,000,000 บาท — (รอผลรางวัล)
  • รางวัลที่ 2 1 รางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท — (รอผลรางวัล)
  • รางวัลที่ 3 4,060 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท — (รอผลรางวัล)
  • รางวัลที่ 4 8,120 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท — (รอผลรางวัล)
  • เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง — (รอผลรางวัล)

ดูถ่ายทอดสดหวยออมสิน 16 เมษายน 2569

การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook ช่อง 9 MCOT เริ่มเวลา 10.30 น.

นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live NBT2HD หรือ Facebook : GSB Society ตั้งแต่เวลา 10.30 น.

ตรวจผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน psc.gsb.or.th หลังออกรางวัลเสร็จสิ้น

สถิติหวยออมสิน งวดหลังสงกรานต์ ย้อนหลัง 3 ปี

สลากออมสิน ออกรางวัลทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน งวดวันที่ 16 เมษายนจึงตรงกับงวดแรกหลังเทศกาลสงกรานต์ทุกปี สถิติผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 เมษายน ย้อนหลัง 3 ปี (2566 – 2568) มีดังนี้

งวดวันที่ 16 เมษายน 2568

  • รางวัลที่ 1: งวดที่ 611 ก 5686653
  • รางวัลที่ 2: งวดที่ 605 Z 4278121
  • เลขท้าย 4 ตัว: 9814
  • เลขท้าย 3 ตัว: 401

งวดวันที่ 16 เมษายน 2567

  • รางวัลที่ 1: งวดที่ 605 ฌ 2099812
  • รางวัลที่ 2: งวดที่ 604 ณ 7209426
  • เลขท้าย 4 ตัว: 2552, 4989

งวดวันที่ 16 เมษายน 2566

  • รางวัลที่ 1: งวดที่ 15 ข 7268581
  • รางวัลที่ 2: งวดที่ 15 ฬ 5089364
  • เลขท้าย 4 ตัว: 1283, 2487

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. งวด 16 เม.ย. 69 ผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้าน

33 วินาที ที่แล้ว
เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด ข่าว

เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

2 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ครอบครัว “น้องเบญ” ปิดรับบริจาคยอดทะลุ 3 ล้าน ขอเก็บ 1.3 ล้าน ที่เหลือบริจาคทั้งหมด

8 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ผู้เขียนบท “หงสาวดี” ชี้แจงเป็นความบังเอิญโดยสุจริต ยันไม่ได้ลอกเนื้อหา

14 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

3 อันดับ เลขเด็ด AI งวด 16 เม.ย. 69 สถิติหวยย้อนหลัง 2 ตัวน่าจับตา

15 นาที ที่แล้ว
สำนักข่าวดัง จ่อปลดพนักงาน 2 พันคน เซ่นวิกฤตการเงิน 500 ล้าน เศรษฐกิจ

สำนักข่าวดัง จ่อปลดพนักงาน 2 พันคน เซ่นวิกฤตการเงิน 500 ล้าน

15 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

วันนี้หวยออก 16/4/69 จับตาเลขเด็ด เจ๊กุ้งพารวย งบน้อยห้ามพลาด เด่น 9 รอง 6

16 นาที ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย แจกเลขปิงปองงวด 16 เมษายน 2569 เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวด 16/4/69 พาหนุ่มเกณฑ์ทหารล้วงไห ได้เลขสวย

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน ตำรวจจับพ่อ น้องยูกิ ทิ้งศพลูกชาย 11 ขวบในป่า สารภาพจัดฉาก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” โพสต์ภาพ AI พระเยซูโอบกอดตนเอง ไม่เข็ดหลังเจอดราม่ารอบที่แล้ว

28 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย เลขอ่างน้ำมนต์ อาศรมฤาษีเณร เก็งเลขท้ายก่อนหวยออกวันนี้ 16/4/69

31 นาที ที่แล้ว
รวมเลขเด็ด &quot;หลวงปู่ศิลา&quot; 16 เม.ย. 69 ขันน้ำมนต์งานบุญใหญ่ เลขปฏิทินมงคล เลขเด็ด

รวมเลขเด็ด “หลวงปู่ศิลา” 16 เม.ย. 69 ขันน้ำมนต์งานบุญใหญ่ เลขปฏิทินมงคล

35 นาที ที่แล้ว
โอกาสถูกหวย สลากกินแบ่งรัฐบาล เลขเด็ด

เฉลย โอกาสถูกหวยรางวัลที่ 1 มีกี่เปอร์เซนต์ ทำไงให้เป็นผู้โชคดี

40 นาที ที่แล้ว
เลฃเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 4 69 เลขเด็ด

เจ๊ฟองเบียร์ แจกเลขเด็ด 16 เม.ย. 69 ฟันเลขเด่นเน้น ๆ ลุ้นโชคหลังสงกรานต์

41 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 16 เม.ย. 69 เปิดตลาดหลังสงกรานต์ พุ่งแตะระดับ 72,900 บาท

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“มาลี” โต้เป็นเฟคนิวส์ เขมรขอเปิดด่านชายแดน ชี้เป็นความรับผิดชอบของไทย

51 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 16 เม.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี รอผลรางวัล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ยืนยันน้ำมันเพียงพอให้ประชาชนกลับบ้าน แต่ขอให้ใช้อย่างรู้คุณค่า-ประหยัด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นออสเตรเลียรับผิด ผลิตเนื้อหาอนาจารชนิด Deepfake คดีแรกในประเทศ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มร้องเรียน เล่นสงกราน์ถูกลวนลาม โดนดูดคอ ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อดีตเจ้าของบริษัทโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ ทิ้งจดหมายลาตาย ลั่นไกจบชีวิตพร้อมภรรยา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สมาคมนักข่าว ประณามใช้ IO ใส่ร้าย “ฐปนีย์” ตั้งคำถามซุ่มยิง “สส.กมลศักดิ์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” บินถกโอมาน เจรจาใช้เส้นทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซ-กู้เรือ “มยุรี นารี”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาน้ำมันวันนี้ 16 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด เศรษฐกิจ

อัปเดต! ราคาน้ำมันวันนี้ 16 เม.ย. 2569 ครบทุกปั๊ม ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ราคาล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 16 4 69 ดูดวง

12 ราศี เตรียมรับโชคใหญ่ เปิดประตูแห่งโอกาส นำทางชีวิตรุ่งโรจน์ตลอดปี

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

เศร้ารับสงกรานต์ สูญเสียแม่พิมพ์ของชาติ เพราะอากาศร้อนจัด

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569

ครอบครัว “น้องเบญ” ปิดรับบริจาคยอดทะลุ 3 ล้าน ขอเก็บ 1.3 ล้าน ที่เหลือบริจาคทั้งหมด

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569

ผู้เขียนบท “หงสาวดี” ชี้แจงเป็นความบังเอิญโดยสุจริต ยันไม่ได้ลอกเนื้อหา

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569

3 อันดับ เลขเด็ด AI งวด 16 เม.ย. 69 สถิติหวยย้อนหลัง 2 ตัวน่าจับตา

เผยแพร่: 16 เมษายน 2569
