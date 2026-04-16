ตรวจหวยออมสิน 16 เม.ย. 69 สลากออมสินพิเศษ 1 ปี รอผลรางวัล
ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี วันพุธที่ 16 เมษายน 2569 เริ่มเวลา 10.30 น. ติดตามถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กช่อง 9 MCOT ลุ้นเงินล้านรับสงกรานต์พร้อมกันทั่วประเทศ
ต้อนรับวันพุธที่ 16 เมษายน 2569 ควันหลงหลังเทศกาลวันสงกรานต์ ธนาคารออมสินออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี ผลการออกรางวัลงวดนี้ยังอยู่ระหว่างรอประกาศอย่างเป็นทางการ
รายชื่อรางวัล สลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 เม.ย. 69
ผลรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 เม.ย. 69
สลากออมสินพิเศษ 1 ปี มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท พร้อมรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย โดยผู้ถือสลากมีสิทธิลุ้นรางวัลได้ทุกเดือนตลอดอายุสลาก 12 เดือน โครงสร้างรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (หน่วยละ 100 บาท) มีดังนี้
- รางวัลที่ 1 1 รางวัล มูลค่า 10,000,000 บาท — (รอผลรางวัล)
- รางวัลที่ 2 1 รางวัล มูลค่า 1,000,000 บาท — (รอผลรางวัล)
- รางวัลที่ 3 4,060 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท — (รอผลรางวัล)
- รางวัลที่ 4 8,120 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท — (รอผลรางวัล)
- เลขท้าย 3 ตัว ออก 1 ครั้ง — (รอผลรางวัล)
ดูถ่ายทอดสดหวยออมสิน 16 เมษายน 2569
การออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวดวันที่ 16 เมษายน 2569 สามารถรับชมถ่ายทอดสดได้ที่ Facebook ช่อง 9 MCOT เริ่มเวลา 10.30 น.
นอกจากนี้ ยังสามารถติดตามได้ผ่านทาง Facebook Live NBT2HD หรือ Facebook : GSB Society ตั้งแต่เวลา 10.30 น.
ตรวจผลรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน psc.gsb.or.th หลังออกรางวัลเสร็จสิ้น
สถิติหวยออมสิน งวดหลังสงกรานต์ ย้อนหลัง 3 ปี
สลากออมสิน ออกรางวัลทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง คือวันที่ 1 และวันที่ 16 ของทุกเดือน งวดวันที่ 16 เมษายนจึงตรงกับงวดแรกหลังเทศกาลสงกรานต์ทุกปี สถิติผลสลากออมสินพิเศษ 1 ปี งวด 16 เมษายน ย้อนหลัง 3 ปี (2566 – 2568) มีดังนี้
งวดวันที่ 16 เมษายน 2568
- รางวัลที่ 1: งวดที่ 611 ก 5686653
- รางวัลที่ 2: งวดที่ 605 Z 4278121
- เลขท้าย 4 ตัว: 9814
- เลขท้าย 3 ตัว: 401
งวดวันที่ 16 เมษายน 2567
- รางวัลที่ 1: งวดที่ 605 ฌ 2099812
- รางวัลที่ 2: งวดที่ 604 ณ 7209426
- เลขท้าย 4 ตัว: 2552, 4989
งวดวันที่ 16 เมษายน 2566
- รางวัลที่ 1: งวดที่ 15 ข 7268581
- รางวัลที่ 2: งวดที่ 15 ฬ 5089364
- เลขท้าย 4 ตัว: 1283, 2487
