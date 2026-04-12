“ฮุน มาเนต” จี้ไทยเดินหน้าปักปันเขตแดนชายแดน เพื่อสร้างสันติภาพยั่งยืน
ฮุน มาเนต โพสต์จี้ไทยเดินหน้าปักปันเขตแดนชายแดน ตามข้อตกลง GBC เพื่อเป็นรากฐานสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน และให้ประชาชนชายแดนอยู่อย่างสงบ
นาย ฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า “นับตั้งแต่การประกาศหยุดยิงเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2568 (ค.ศ. 2025) จนถึงปัจจุบัน ทั้งฝ่ายกัมพูชาและฝ่ายไทยได้ยืนยันจุดยืนอย่างสม่ำเสมอในการเคารพเนื้อหาของแถลงการณ์ร่วมจากการประชุมพิเศษครั้งที่ 3 ของคณะกรรมการเขตแดนทั่วไป (GBC) ระหว่างราชอาณาจักรกัมพูชาและราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2568
ในบริบทนี้ ฝ่ายกัมพูชาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าฝ่ายไทยจะยังคงปฏิบัติตามเนื้อหาของแถลงการณ์ร่วมดังกล่าว โดยเฉพาะในข้อที่ 3 ซึ่งระบุว่า:
“ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันว่า ข้อตกลงทั้งหมดภายใต้แถลงการณ์ร่วมฉบับนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อการปักปันเขตแดนและเส้นเขตแดนระหว่างประเทศของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายตกลงมอบหมายให้คณะกรรมการเขตแดนร่วมดำเนินการสำรวจและปักปันเขตแดนโดยเร็วที่สุด ตามข้อตกลงที่มีอยู่ระหว่างสองประเทศ เพื่อให้บรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนตามแนวชายแดน
ทั้งสองฝ่ายตกลงใช้กลไกที่มีอยู่ของคณะกรรมการเขตแดนร่วมเพื่อประกันความปลอดภัยและความมั่นคงให้แก่คณะทำงานสำรวจในพื้นที่จริง รวมถึงความปลอดภัยจากทุ่นระเบิด
ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องให้คณะกรรมการเขตแดนร่วมให้ความสำคัญสูงสุดต่อการสำรวจและปักปันเขตแดนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่”
ฝ่ายกัมพูชามีความหวังอย่างยิ่งว่าคณะกรรมการเขตแดนร่วมของทั้งสองฝ่ายจะสามารถเริ่มดำเนินการสำรวจได้โดยเร็ว ตามเจตนารมณ์ที่ได้ตกลงกันไว้ในแถลงการณ์ร่วม (ข้อที่ 3) ด้วยความสุจริตใจ เพื่อมุ่งสู่การปักปันและปักหลักเขตแดนที่ชัดเจนระหว่างสองประเทศโดยสันติวิธี ซึ่งจะเป็นรากฐานสำหรับการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน และทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศสามารถดำรงชีวิตได้อย่างสงบสุข
ฝ่ายกัมพูชาได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว”
