“หลิงออม x กรรชัย” ฮาร์ดทอล์กรูปแบบใหม่ อุบเงียบคำถามล่วงหน้าทั้งหมด
หลิงหลิง ศิริลักษณ์ และ ออม กรณ์นภัส เปิดใจกลางงานสงกรานต์ไอคอนสยาม ยอมรับตื่นเต้นสุดขีดหลังช่องจัดโชว์รูปแบบใหม่ประกบพิธีกรคนดัง โดยทีมงานอุบเงียบคำถามล่วงหน้าทั้งหมด
หลิงหลิง ศิริลักษณ์ คอง และ ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์ ออกมาเปิดเผย ความรู้สึกก่อนขึ้นเวทีร่วมกับพิธีกรชื่อดัง “หนุ่ม” กรรชัย กำเนิดพลอย โดยทั้งสองคนยอมรับว่า มีความกดดันไม่น้อยและตื่นเต้นอย่างมากกับงานครั้งนี้
หลิงหลิงและออมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ภายในงาน ICONSIAM THAICONIC SONGKRAN 2026 ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม หลังจากพวกเธอเตรียมขึ้นเวทีในโปรเจกต์ “หลิงออม x กรรชัย ฮาร์ดทอล์ก” งานนี้เป็นโชว์รูปแบบใหม่ของทางช่อง แฟนคลับที่ถือบัตรเข้าร่วมงานมีสิทธิ์ตั้งคำถามถึงพวกเธอได้โดยตรง
ออมเล่าว่า ทีมงานของพี่หนุ่ม กรรชัย ไม่ยอมบอกคำถามล่วงหน้าเลยแม้แต่ข้อเดียว ทำให้เธอรู้สึกตื่นเต้นมาก เพราะไม่รู้ว่าต้องเจอกับคำถามรูปแบบไหน และไม่สามารถวางใจพิธีกรคนดังได้เลย
ส่วนหลิงหลิงให้ความเห็นว่า การสัมภาษณ์พวกเธอในตอนนี้น่าจะทำได้ยาก เพราะพวกเธอให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนมาเยอะมากแล้ว หลังจากนี้ต้องรอดูว่าหนุ่ม กรรชัย จะเลือกหยิบยกประเด็นไหนมาซักถาม ทั้งนี้ หลิงหลิงบอกทิ้งท้ายติดตลกว่า เธอฝากบอกหนุ่ม กรรชัย ไปแล้วว่าขอให้ตั้งคำถามแบบเบาๆ กับพวกเธอบ้าง
“คือหลิงก็ยังถามว่า มันคืออะไร หลิงต้องขึ้นโหนกระแสเหรอ จริงๆ หลิงออมสัมภาษณ์ค่อนข้างยาก เพราะออกมาสัมภาษณ์เยอะแล้ว แต่ตอนนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่หนุ่มแล้วล่ะว่าจะถามอะไรเรา”.
ที่มา : ผู้จัดการ
