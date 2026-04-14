ถกสนั่น ดราม่า “ชาดา” แจกเงินผู้สูงอายุ 950 คน “อ.สมชัย” ช่วยตอบผิดกฎหมายหรือไม่
ชาดา ไทยเศรษฐ์ มอบของชำร่วย เป็นเงินสดๆ ให้กับผู้สูงอายุ 950 คน ในวันสงกรานต์ ณ วัดปางไม้ไผ่ กระแสโซเชียลแห่ถาม แบบนี้เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่
เป็นประเด็นที่โลกโซเชียลกำลังวิพากษ์วิจาร์ หลังปรากฎภาพของนายชาดา ไทยเศรษฐ์ สส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย มอบของชำร่วย เป็นเงินสดๆ ให้กับผู้สูงอายุ 950 คน ในวันสงกรานต์ ณ วัดปางไม้ไผ่ ตำบลระบำ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งแสดงความเห็นในวงเล็บด้วยว่า (เงินเต็มถาดเลย)
ต่อมาจึงเกิคำถามว่า การกระทำดังกล่าวผิดกฎหมายหรือไม่ และมองว่าเป็นการแจกเงินซื้อเสียงล่วงหน้า ขณะที่ ไอซ์ รักชนก สส.พรรคประชาชน แชร์คลิปนายชาดา พร้อมแคปชันว่า “อยากรวยเหมือนพี่ชาดา”
ล่าสุดอ้างอิงข้อมูลจากเรื่องเล่าเช้านี้ ซึ่งได้ไปสอบถาม อาจารย์สมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกกต.ถึงกรณีดังกล่าวนั้น สรุปแล้วผิดกฎหมายหรือไม่
โดย อ.สมชัย ยืนยันว่า ไม่เข้าข่ายผิดกฎหมาย เนื่องจากพ้นช่วงเลือกตั้งมาแล้วไม่ได้อยู่ในช่วงของการหาเสียง.
