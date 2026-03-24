ข่าวการเมือง

ซาบีดา พูดถึงอาการพ่อ “ชาดา ไทยเศรษฐ” หลังตัดพ้อปวดคอหนัก

เผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 17:59 น.
62
ซาบีดา อัปเดตอาการป่วยชาดา
แฟ้มภาพ

“ซาบีดา” แจง “ชาดา” อาการดีขึ้น กำลังใจดี กำลังรักษาด้วยการดามคอ อยู่ได้อีก 100 ปี

วันนี้ (24 มี.ค.) ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวถึงอาการป่วยของชาดา ไทยเศรษฐ์ บิดาสส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย หลังก่อนหน้านี้คนเป็นพ่อโพสต์เฟซบุ๊กเปิดเผยถึงอาการป่วยของตัวเอง ทำนองเปรยกลัวจะไม่ได้อยู่เห็นปี 2570

เนื้อหาเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ชาดา วัย 64 ปี ระบายพอหอมปากหอมคอว่า “เมื่อวันที่ 19 ที่ผ่านมา (เลือกอนุทินฯ เป็นนายกฯ ) ทำให้นึกถึงตอนที่เลือกคุณพิธาเป็นนายกฯ ผมอภิปรายวันนั้นปี 66 ชีวิตผมเปลี่ยนไป แต่วันนั้นเป็นช่วงที่ปวดคอมากแทบตั้งคอไม่ได้ มีสื่อเอารูปผมไปทำท่าสบัดคอ เอาไปล้อว่าเมาของเมายา ผมสวนก็ไปบ้าง แต่ความจริงมันก็ยึกยักจริง ที่ผ่านมา 2 ปี กว่า 3 ปี เลือกนายกฯ หมาแก่อย่างเราไร้ความหมายนั่งดู แต่วันนี้ไม่ยึกยักแล้ว แต่คอแข็งหันไม่ได้เลย เวลาหันต้องหันทั้งตัวทรมานมากหนักกว่าปี 66 เยอะ แต่ไม่โดนแซว วันนี้อยากบอกว่าผมหนักจริงๆ ไม่รู้ว่าจะได้เห็นปี 70 หรือไม่ แต่สิ่งสำคัญคือภาระหน้าที่ และคะแนนที่ทุกท่านมอบให้นั้นมันยิ่งใหญ่ และมันเป็นสิ่งพูดไม่ออก มันจุกในหัวอก มันตื้อไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้ คิดได้แต่บอกมึงตายไม่ได้ ดา เอ้ย ภาระต่อพี่น้องประชาชนยังมีอีกมากมาย สู้หน่อยสู้นะจ๊ะ (ปวดคอนอนบ่หลับ)”

ภาพ Facebook @Chada Thaised

งานนี้ในฐานะลูกสาวคนเก่ง ซาบีดา จึงจำเป็นต้องออกมาอัปเดตอาการปวดที่คอ โดยระบุกับสื่อว่า ตอนนี้อาการของคุณพ่อดีขึ้นแล้ว รักษาไปตามอาการ ขณะนี้ได้ทำการรักษาด้วยการดามคอ

เมื่อถามต่อว่า เป็นอาการป่วยหนักเลยใช่หรือไม่ ซาบีดาตอบว่า หากสังเกตเวลาหันคอจะต้องหันทั้งตัว จะไม่หันแค่คอ แต่ตอนนี้ดีขึ้นเพราะกำลังใจดีมาก ส่วนคำถามว่าสามารถสบายใจได้ ไม่อันตรายเหมือนที่โพสต์ลงเฟซบุ๊กใช่หรือไม่ นางสาวซาบีดา ยอมรับว่าไม่อันตราย สามารถอยู่ต่อได้อีกถึง 100 ปี.

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม เปิดประเด็นร้อนการเมืองไทย

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 24 มี.ค. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 24 มี.ค. 2569 17:59 น.
62
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

Back to top button