เตือนภัย! มิจฉาชีพ อ้างแบรนด์ดังแจกเงิน ช่วงสงกรานต์ หลอกกดลิงก์ดูดข้อมูล
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เตือนภัย มิจฉาชีพสร้างแคมเปญปลอมช่วงสงกรานต์ อ้างแบรนด์ดังแจกของขวัญ ลวงติดตั้งแอปดูดเงิน
เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โพสต์เตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงบนโลกออนไลน์ โดยระบุว่า “เตือนภัยแคมเปญปลอม!! อ้างแบรนด์ดัง แจกของขวัญช่วงสงกรานต์ ลุ้นรับเงินฟรี”
ขณะนี้พบมิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างแคมเปญปลอม อ้างแจกของขวัญช่วงสงกรานต์ โดยจะหลอกให้เหยื่อตอบแบบสอบถาม หรือทำกิจกรรมตามขั้นตอน เพื่อลุ้นรับเงินรางวัลฟรี
ซึ่งรูปแบบของลิงก์ หรือกิจกรรมที่หลอกให้เหยื่อร่วมทำกิจกรรมนั้น เป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจนำไปสู่การหลอกติดตั้งแอปควบคุมโทรศัพท์มือถือ หรือการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชน อย่าหลงเชื่อแคปเปญหรือกิจกรรมข้างต้นเด็ดขาด ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมผ่านช่องทางทางการของบริษัทเหล่านั้นโดยตรงก่อนทุกครั้ง
ทั้งนี้ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) มีช่องทางสำหรับเช็กลิงก์เว็บอันตราย ผ่าน www.anticyberscamcenter.go.th และกรณีได้รับความเสียหาย หรือถูกหลอกลวงให้โทรเเจ้งสายด่วน AOC 1441 หรือ www.thaipolice.go.th ทันที
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: