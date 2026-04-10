เตือนภัย! มิจฉาชีพ อ้างแบรนด์ดังแจกเงิน ช่วงสงกรานต์ หลอกกดลิงก์ดูดข้อมูล

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 14:46 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 14:46 น.
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เตือนภัย มิจฉาชีพสร้างแคมเปญปลอมช่วงสงกรานต์ อ้างแบรนด์ดังแจกของขวัญ ลวงติดตั้งแอปดูดเงิน

เพจเฟซบุ๊ก ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) โพสต์เตือนภัยประชาชนให้ระมัดระวังการถูกหลอกลวงบนโลกออนไลน์ โดยระบุว่า “เตือนภัยแคมเปญปลอม!! อ้างแบรนด์ดัง แจกของขวัญช่วงสงกรานต์ ลุ้นรับเงินฟรี”

ขณะนี้พบมิจฉาชีพฉวยโอกาสช่วงเทศกาลสงกรานต์ สร้างแคมเปญปลอม อ้างแจกของขวัญช่วงสงกรานต์ โดยจะหลอกให้เหยื่อตอบแบบสอบถาม หรือทำกิจกรรมตามขั้นตอน เพื่อลุ้นรับเงินรางวัลฟรี

ซึ่งรูปแบบของลิงก์ หรือกิจกรรมที่หลอกให้เหยื่อร่วมทำกิจกรรมนั้น เป็นกลลวงของมิจฉาชีพที่อาจนำไปสู่การหลอกติดตั้งแอปควบคุมโทรศัพท์มือถือ หรือการหลอกเอาข้อมูลส่วนตัว

FB/ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ขอย้ำเตือนพี่น้องประชาชน อย่าหลงเชื่อแคปเปญหรือกิจกรรมข้างต้นเด็ดขาด ขอให้ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรมผ่านช่องทางทางการของบริษัทเหล่านั้นโดยตรงก่อนทุกครั้ง

ทั้งนี้ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) มีช่องทางสำหรับเช็กลิงก์เว็บอันตราย ผ่าน www.anticyberscamcenter.go.th และกรณีได้รับความเสียหาย หรือถูกหลอกลวงให้โทรเเจ้งสายด่วน AOC 1441 หรือ www.thaipolice.go.th ทันที

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

