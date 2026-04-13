แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม
นักท่องเที่ยวสุดทน โพสต์เล่าเหตุการณ์ปีที่ผ่านมา พบกลุ่มคนทำเป็นทีมดึงเหยื่อบังคับนั่งเก้าอี้ก่อนล่วงละเมิดร่างกาย ชี้ชัดนี่คืออาชญากรรมไม่ใช่เทศกาลแห่งความสนุก วอนหน่วยงานคุมเข้ม
เป็นโพสต์ที่เจ้าของเรื่องลงไว้แต่เนิ่นๆ เพราะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ไม่เหมาะสมนี้แบบซ้ำ ๆ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผู้คนต่างพากันออกมาเล่นน้ำและใช้เวลาช่วงวันหยุดกันจำนวนมากก็ได้มีผู้ใช้โซเชียลมีเดียรายหนึ่งออกมาเปิดเผยประสบการณ์เลวร้ายผ่านบัญชี X เพื่อเตือนภัยสังคม
โดยเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณถนนข้าวสารในช่วงสงกรานต์ปีที่ผ่านมา ซึ่งพบเห็นพฤติกรรมเข้าข่ายคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) อย่างรุนแรงจากคนกลุ่มหนึ่ง
ผู้โพสต์ระบุว่า กลุ่มบุคคลดังกล่าวซึ่งเขาตั้งข้อสังเกตว่าเป็นกลุ่ม LGBTQ+ มีพฤติกรรมคุกคามผู้คนที่เดินผ่านไปมา พวกเขาทำงานกันเป็นทีมอย่างเป็นระบบ เมื่อเจอเป้าหมาย คนในกลุ่มจะตรงเข้าไปดึงตัวเหยื่อมาบังคับให้นั่งลงบนเก้าอี้สีขาวที่เตรียมไว้ จากนั้นสมาชิกคนอื่นจะเข้ามาตีวงล้อมและล็อกตัวเหยื่อไว้ไม่ให้ขัดขืนหรือหนีเอาตัวรอด
เมื่อเหยื่อขยับตัวไม่ได้ คนในแก๊งจะสลับหมุนเวียนกันเข้าไปลูบคลำ กอด หอม และล่วงละเมิดทางร่างกาย แม้เหยื่อหลายคนจะแสดงความโกรธหรือไม่พอใจอย่างชัดเจน แต่ก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ เพราะกลุ่มคนก่อเหตุมีจำนวนมากกว่าและใช้วิธียืนบังสายตาคนภายนอก ที่น่าตกใจคือเหยื่อหลายรายเป็นเพียงเด็กและเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
เจ้าของเรื่องราวย้ำว่า พฤติกรรมรูปแบบนี้คืออาชญากรรม ไม่ใช่เรื่องปกติของการเล่นน้ำสงกรานต์ และไม่มีใครควรใช้เทศกาลรื่นเริงมาเป็นข้ออ้างในการล่วงเกินผู้อื่น การกระทำดังกล่าวสร้างความหวาดกลัว อึดอัด และอาจสร้างบาดแผลทางจิตใจระยะยาวให้กับเยาวชนที่เผชิญเหตุการณ์โดยไม่ยินยอม
ต่อมามีคนเข้ามาแสดงความเห็นโดยแนะให้แจ้งความดำเนินคดีเป็นตัวอย่างด้วย “แนะนำให้ทุกคนแจ้งความนะครับ ถ้าโดน แบบไม่สมยอม อย่าไปยอม ถ้าผมโดนผมก็แจ้งความแน่นอน กระเทยก็กระเทย์เถอะ จับมั่วไปหมด แจ้งความจับให้เป็นตัวอย่าง”
ถึงตรงนี้ต้องบอกว่า การฉลองเทศกาลสงกรานต์มีวิธีสร้างความสนุกมากมาย โดยไม่ต้องละเมิดสิทธิและเนื้อตัวร่างกายของผู้อื่น พื้นที่สาธารณะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพศใดหรือวัยใดก็ตาม ทุกคนควรมีจิตสำนึกและเคารพขอบเขตของเพื่อนมนุษย์
หากเราปล่อยผ่านพฤติกรรมเหล่านี้โดยมองว่า เป็นแค่ “การหยอกล้อ” เราอาจกำลังส่งเสริมอาชญากรรมทางเพศโดยไม่รู้ตัว เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาจัดการและวางมาตรการป้องกันอย่างจริงจัง เพื่อคืนพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคนสามารถเดินเล่นน้ำได้อย่างสบายใจ
ทั้งนี้ในส่วนของปีนี้ สงกรานต์ถนนข้าวสาร มีการดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในทุกมิติ
มีการจัดโซนกิจกรรมอย่างชัดเจน : กิจกรรมหลักภายในถนนข้าวสาร
การบริหารความปลอดภัย : มีแผนผังทางเข้า-ทางออก จุดปฐมพยาบาล จุดบริการประชาชน
การควบคุมความหนาแน่น : มีจุดคัดกรองประชาชนก่อนเข้าพื้นที่จัดงาน รวม 4 จุด เพื่อความปลอดภัย ได้แก่ 1.หน้าพิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ 2.แยกบางลำพู 3.ถนนบวรนิเวศน์ 4.ทางเข้าถนนข้าวสาร ด้านถนนจักรพงษ์ นอกจากนี้ยังมีระบบ CCTV เพื่อเฝ้าระวังและบริหารสถานการณ์ในพื้นที่
การจัดการจราจร : ปิดถนนจักรพงษ์ ถนนตะนาว ถนนตานี ถนนรามบุตรี ถนนไกรสีห์ ถนนสิบสามห้าง ถนนบวรนิเวศน์ ถนนเจ้าฟ้า ถนนข้าวสาร ตั้งแต่เวลา 12.00 – 24.00 น. ระหว่างวันที่ 13 -15 เมษายน 2569 รวมทั้งยังคงใช้แนวทางเดิมเหมือนปีที่แล้วในการเข้าพื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ข้าวสาร โดยถนนข้าวสาร –> เป็น ONE WAY เข้าด้านถนนจักรพงษ์ ออกด้านถนนตะนาว ส่วน #แยกคอกวัว ห้ามเข้า เป็นทางออกเท่านั้น
การควบคุมกิจกรรม : เปิดให้เล่นน้ำสงกรานต์ถนนข้าวสาร ถึงเวลา 22.00 น. และควบคุมการจำหน่ายสินค้า งดจำหน่ายแป้งและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งกวดขันผู้ค้ามิให้ตั้งวางกีดขวางทางสัญจร
ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะมาเล่นน้ำสงกรานต์ บริเวณถนนข้าวสาร ศึกษาเส้นทางเข้า-ออก เพื่อความสะดวกในการเล่นน้ำสงกรานต์ และขอความร่วมมือทุกท่านเล่นน้ำสงกรานต์
ถนนข้าวสาร ได้ถึง เวลา 22.00 น. ตามเวลาที่กำหนด
สอบถามรายละอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเทศกิจ
สำนักงานเขตพระนคร โทร. 0 2281 8125 ต่อ 6582
ที่มา : ไม่ใช่ความลับของนางฟ้า, NBT Connext
- กัน จอมพลัง เข้าช่วย ผู้ช่วยพยาบาล ถูกทหารหนุ่มโปรไฟล์ลวนลามจับหน้าอก
- คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่
- 9 ข้อห้ามวันสงกรานต์ 2569 รวมสิ่งที่ควรเลี่ยง เพื่อมงคลแก่ชีวิต
