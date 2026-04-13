หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่
บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา สปป.ลาว ประกาศผลรางวัลสลากพัฒนาประจำวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 คอหวยสามารถตรวจสอบหมายเลขที่ออกรางวัลเลข 6 ตัวจนถึงเลขท้าย 1 ตัวพร้อมนามสัตว์ประจำงวดนี้ได้ที่นี่
บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนา กระทรวงการเงิน แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำการออกรางวัลสลากพัฒนาประจำวันจันทร์ที่ 13 เมษายน 2569 การออกรางวัลครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำรายได้เข้ารัฐบาลนำไปพัฒนาประเทศ
คณะกรรมการออกรางวัลประกาศผลหมายเลขที่ออกรางวัลประจำงวดนี้ดังต่อไปนี้
หวยลาว 13 4 69 เลขที่ออกได้แก่
หวยลาว เลข 6 ตัว 727568
หวยลาว เลข 5 ตัว 27568
หวยลาว เลข 4 ตัว 7568
หวยลาว เลข 3 ตัว 568
หวยลาว เลข 2 ตัว 68
ผลการออกรางวัลเลขนามสัตว์
21 / 38 / 15 / 34 / 35
ผู้ที่ซื้อสลากพัฒนาสามารถนำตัวเลขเหล่านี้ไปตรวจสอบกับสลากในมือเพื่อความถูกต้อง ผู้ถูกรางวัลสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่กำหนดไว้
