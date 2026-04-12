12 ราศี เช็กจุดอ่อนร่างกายก่อนออกไปรับความชุ่มฉ่ำ สงกรานต์นี้ต้องรอด!
ผ่าดวงชะตาสุขภาพ 12 ราศี รับมืออากาศร้อนจัดช่วงสงกรานต์ 2569 เตรียมร่างกายให้พร้อม แถมเคล็ดลับดูแลตัวเองเพื่อทริปปีใหม่ไทย ไร้อาการเจ็บป่วยแทรกแซง
ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงในช่วงเดือนเมษายน การออกไปสนุกกับสายน้ำในเทศกาลสงกรานต์อาจแฝงไปด้วยภัยเงียบทางสุขภาพที่คาดไม่ถึง ในทางโหราศาสตร์ช่วงที่พระอาทิตย์แผ่รัศมีแรงกล้าส่งผลโดยตรงต่อธาตุไฟในร่างกายของแต่ละราศี ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการธาตุแปรปรวนได้ง่ายขึ้น ทั้งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับการถูกน้ำเย็นรดกะทันหัน รวมถึงอาหารการกินตามงานสังสรรค์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ
การเช็กดวงสุขภาพล่วงหน้าจึงเป็นเหมือนการวางแผนตั้งรับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะรับความสุขได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งเทศกาล
- ราศีเมษ : ระวังอาการปวดหัวจากความร้อน (ฮีทสโตรก) และความดันโลหิต พยายามจิบน้ำบ่อย ๆ
- ราศีพฤษภ : ระวังเรื่องระบบทางเดินอาหาร ท้องอืด ท้องเสียจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดในงานเลี้ยง
- ราศีเมถุน : ระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้อากาศ หรืออาการเจ็บคอจากการตะโกนเล่นน้ำ
- ราศีกรกฎ : ระวังเรื่องโรคผิวหนัง ผดผื่นคันจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดหรือความอับชื้น
- ราศีสิงห์ : พลังงานเยอะแต่อาจหน้ามืดได้ง่าย ระวังอาการวูบหากทำกิจกรรมกลางแจ้งนานเกินไป
- ราศีกันย์ : ระวังเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดหลังปวดขาจากการเดินหรือยืนเล่นน้ำเป็นเวลานาน
- ราศีตุลย์ : สุขภาพค่อนข้างดี แต่อย่าประมาทเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอจนทำให้ร่างกายทรุดโทรม
- ราศีพิจิก : ระวังเรื่องสายตา เยื่อบุตาอักเสบจากการถูกน้ำฉีดใส่หน้าหรือแป้งเข้าตา
- ราศีธนู : ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการลื่นล้มในพื้นที่เปียกแฉะ มีเกณฑ์ฟกช้ำดำเขียว
- ราศีมังกร : ระวังอาการปวดไมเกรนกำเริบเนื่องจากเสียงดังและความวุ่นวายรอบข้าง
- ราศีกุมภ์ : สุขภาพระวังเรื่องช่องหูอักเสบจากการที่น้ำเข้าหูสะสม พยายามทำความสะอาดให้แห้ง
- ราศีมีน : ระวังอาการเป็นหวัดแดด หรือไข้หวัดใหญ่ที่มาพร้อมกับการอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก
สงกรานต์นี้สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการไม่ประมาท ก่อนออกจากบ้านควรทาครีมกันแดดและพกน้ำสะอาดไว้ดื่มเสมอ หลังเล่นน้ำเสร็จควรรีบอาบน้ำชำระร่างกายและเช็ดตัวให้แห้งทันทีเพื่อป้องกันปอดบวม หากราศีไหนมีเกณฑ์เจ็บป่วยกะทันหัน แนะนำให้ทำบุญถวายยารักษาโรคหรือบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงสุขภาพ ให้ปีใหม่ไทยนี้มีแต่ความชื่นฉ่ำและร่างกายที่แข็งแรงไปตลอดทั้งปี
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- หมอช้าง ดูดวงสงกรานต์ 2569 เตือน 2 ราศีระวัง เฮง 3 ราศีรับทรัพย์อื้อซ่า
- 12 ราศี เช็กดวงเดินทางสงกรานต์ 2569 เดินทางปลอดภัยไร้อุปสรรค
- ส่องดวงความรัก 12 ราศี ใครมีเกณฑ์สละโสด เจอเนื้อคู่ไม่คาดฝัน สงกรานต์นี้มีลุ้น
