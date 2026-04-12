12 ราศี เช็กจุดอ่อนร่างกายก่อนออกไปรับความชุ่มฉ่ำ สงกรานต์นี้ต้องรอด!

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 16:10 น.
ดูดวงวันนี้ 13 4 69

ผ่าดวงชะตาสุขภาพ 12 ราศี รับมืออากาศร้อนจัดช่วงสงกรานต์ 2569 เตรียมร่างกายให้พร้อม แถมเคล็ดลับดูแลตัวเองเพื่อทริปปีใหม่ไทย ไร้อาการเจ็บป่วยแทรกแซง

ท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงในช่วงเดือนเมษายน การออกไปสนุกกับสายน้ำในเทศกาลสงกรานต์อาจแฝงไปด้วยภัยเงียบทางสุขภาพที่คาดไม่ถึง ในทางโหราศาสตร์ช่วงที่พระอาทิตย์แผ่รัศมีแรงกล้าส่งผลโดยตรงต่อธาตุไฟในร่างกายของแต่ละราศี ซึ่งอาจทำให้เกิดอาการธาตุแปรปรวนได้ง่ายขึ้น ทั้งจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดสลับกับการถูกน้ำเย็นรดกะทันหัน รวมถึงอาหารการกินตามงานสังสรรค์ที่ต้องระวังเป็นพิเศษ

การเช็กดวงสุขภาพล่วงหน้าจึงเป็นเหมือนการวางแผนตั้งรับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพอที่จะรับความสุขได้อย่างเต็มที่ตลอดทั้งเทศกาล

  • ราศีเมษ : ระวังอาการปวดหัวจากความร้อน (ฮีทสโตรก) และความดันโลหิต พยายามจิบน้ำบ่อย ๆ
  • ราศีพฤษภ : ระวังเรื่องระบบทางเดินอาหาร ท้องอืด ท้องเสียจากการกินอาหารที่ไม่สะอาดในงานเลี้ยง
  • ราศีเมถุน : ระวังเรื่องระบบทางเดินหายใจ ภูมิแพ้อากาศ หรืออาการเจ็บคอจากการตะโกนเล่นน้ำ
  • ราศีกรกฎ : ระวังเรื่องโรคผิวหนัง ผดผื่นคันจากการสัมผัสน้ำที่ไม่สะอาดหรือความอับชื้น
  • ราศีสิงห์ : พลังงานเยอะแต่อาจหน้ามืดได้ง่าย ระวังอาการวูบหากทำกิจกรรมกลางแจ้งนานเกินไป
  • ราศีกันย์ : ระวังเรื่องกล้ามเนื้ออักเสบ ปวดหลังปวดขาจากการเดินหรือยืนเล่นน้ำเป็นเวลานาน
  • ราศีตุลย์ : สุขภาพค่อนข้างดี แต่อย่าประมาทเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอจนทำให้ร่างกายทรุดโทรม
  • ราศีพิจิก : ระวังเรื่องสายตา เยื่อบุตาอักเสบจากการถูกน้ำฉีดใส่หน้าหรือแป้งเข้าตา
  • ราศีธนู : ระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยจากการลื่นล้มในพื้นที่เปียกแฉะ มีเกณฑ์ฟกช้ำดำเขียว
  • ราศีมังกร : ระวังอาการปวดไมเกรนกำเริบเนื่องจากเสียงดังและความวุ่นวายรอบข้าง
  • ราศีกุมภ์ : สุขภาพระวังเรื่องช่องหูอักเสบจากการที่น้ำเข้าหูสะสม พยายามทำความสะอาดให้แห้ง
  • ราศีมีน : ระวังอาการเป็นหวัดแดด หรือไข้หวัดใหญ่ที่มาพร้อมกับการอยู่ท่ามกลางคนหมู่มาก

สงกรานต์นี้สุขภาพดีสร้างได้ด้วยการไม่ประมาท ก่อนออกจากบ้านควรทาครีมกันแดดและพกน้ำสะอาดไว้ดื่มเสมอ หลังเล่นน้ำเสร็จควรรีบอาบน้ำชำระร่างกายและเช็ดตัวให้แห้งทันทีเพื่อป้องกันปอดบวม หากราศีไหนมีเกณฑ์เจ็บป่วยกะทันหัน แนะนำให้ทำบุญถวายยารักษาโรคหรือบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลเพื่อเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงสุขภาพ ให้ปีใหม่ไทยนี้มีแต่ความชื่นฉ่ำและร่างกายที่แข็งแรงไปตลอดทั้งปี

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก บันเทิง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

18 นาที ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ บันเทิง

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

48 นาที ที่แล้ว
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก บันเทิง

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง ข่าวต่างประเทศ

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตซอลทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ข่าวกีฬา

ส่องตัวเลขอีดฉีด “มาดามแป้ง” หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดไทยศรีริต้า ใครตัด บันเทิง

ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าสิบเอกยิงแฟนที่จะแต่งงาน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป &quot;ศาลโลก&quot; พร้อมเจรากับไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป “ศาลโลก” พร้อมเจรากับไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิต 12 เมษายน 2569 บันเทิง

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า “นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์” จากไปอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี วันเกิดแม่ บันเทิง

บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ ข่าว

น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

คอหวยตาลุก! เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา ข่าวการเมือง

ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์ บันเทิง

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ปลอดภัย มาตรการเล่นน้ำข้าวสาร ข่าว

แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ ข่าวภูมิภาค

วงการสีกากีเศร้า “สิ้นตำรวจน้ำดี” สภ.บึงมะลู คนแห่อาลัยหนักหลังรู้สาเหตุ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rory McIlroy แชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ 2 สมัย ข่าวกีฬา

รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 13 เม.ย. 2569 05:00 น.| อัปเดต: 09 เม.ย. 2569 16:10 น.
82
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
