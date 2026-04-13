งดงาม เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ผู้แทนพระองค์ พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
วันที่ 12 เม.ย. 69 เวลา 09.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าจอม พลโทหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์ ปิยนาฏวชิรพัทธ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ในงานประเพณีบุญผะเหวด ณ วัดฝั่งแดง อำเภอธวัชบุรี และพิธีสรงน้ำสงกรานต์พระราชทาน และห่มผ้าสะพักกายแด่พระพุทธสหิงหงษา (หลวงพ่อแสนคำ) ณ วัดท่าสะแบง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
บุญผะเหวด หรือ บุญมหาชาติ เป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญของชาวไทยภาคอีสาน ชาวบ้านจะร่วมกันจัดงานประเพณีนี้ในเดือนสี่ตามปฏิทินจันทรคติของทุกปี ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีฮีตสิบสองคองสิบสี่ ทุกคนในชุมชนจะมารวมตัวกันเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร
จุดเริ่มต้นของประเพณีมาจากความเชื่อทางพุทธศาสนา ตำนานเล่าถึงพระมาลัยเถระเดินทางไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ท่านได้พบกับพระศรีอาริยเมตไตรย พระพุทธเจ้าในอนาคต พระศรีอาริยเมตไตรยฝากข้อความมาถึงมนุษย์โลก หากใครต้องการเกิดในยุคศาสนาของพระองค์ ต้องตั้งใจฟังเทศน์เรื่องมหาเวสสันดรชาดกให้จบทั้ง 13 กัณฑ์ภายในวันเดียว
พระเวสสันดรเป็นอดีตชาติสุดท้ายของพระพุทธเจ้าก่อนจะประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ในชาตินี้ทรงบำเพ็ญทานบารมีอย่างสูงสุด พระองค์บริจาคทรัพย์สิน ช้างม้า ตลอดจนลูกเมียเป็นทาน ชาวอีสานจึงให้ความสำคัญกับการฟังเทศน์เรื่องนี้มากเพื่อเป็นการสะสมบุญบารมี
ขั้นตอนการจัดงานบุญผะเหวด
ก่อนถึงวันงาน ชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมสถานที่ ตกแต่งศาลาวัดด้วยดอกไม้ ต้นกล้วย อ้อย จัดทำเครื่องบูชาต่างๆ วันแรกของงานมีพิธีแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง ชาวบ้านจัดขบวนแห่ผ้าผะเหวด ซึ่งเป็นผ้าผืนยาววาดภาพเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดร จากนั้นทุกคนจะเดินแห่เข้าสู่วัดเพื่อจำลองเหตุการณ์รับพระเวสสันดรกลับเข้าสู่เมือง
วันต่อมาเป็นวันฟังเทศน์ พระสงฆ์จะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นเทศน์มหาชาติตั้งแต่เช้ามืดจนจบกัณฑ์สุดท้ายในตอนค่ำ ผู้มาร่วมงานจะได้ร่วมทำบุญ ฟังธรรม รับประทานอาหารร่วมกัน อาหารยอดนิยมในงานคือข้าวปุ้นหรือขนมจีน ชาวบ้านจะร่วมใจกันทำมาแจกจ่ายผู้มาร่วมงานทุกคน
การจัดงานบุญผะเหวดเป็นการทำนุบำรุงศาสนา สร้างความสามัคคีในชุมชน ผู้คนได้กลับมาพบปะช่วยเหลือกัน ถือเป็นงานบุญใหญ่ที่ชาวอีสานสืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
- ในหลวงบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเกิด พลตรีหญิง ท่านผู้หญิงอรอนงค์
- โปรดเกล้าฯ ท่านผู้หญิงอรอนงค์ เป็นผู้แทนพระองค์ พิธียกฉัตรเหนือ พระพุทธมงคลชินสีห์วชิรมุนี วัดสระเกศ
- เปิดประวัติ 3 สตรีแห่งยุค ผู้หญิงอรอนงค์ คุณหญิงชยุตรา คุณหญิงปภัสสร
