ต้องดูคลิป “สามเอไก่ย่างห้าดาว” เจอเบ่งกล้ามใส่ ก่อนก้านคอตู้มเดียวชนะน็อก
สามเอไก่ย่างห้าดาว นักมวยไทยวัย 42 ปี เปิดใจหลังเผด็จศึก เอลเมห์ดี เอล จามารี ร่วงยก 2 พร้อมเล่าจังหวะสวนหมัดใส่คู่แข่งที่เบ่งกล้ามข่มขวัญ ยืนยันเป้าหมายเดินหน้าทวงเข็มขัดแชมป์โลก
วานนี้ (11 เม.ย.) สามเอ ไก่ย่างห้าดาว นักมวยไทยวัย 42 ปี ขึ้นชกในศึก ONE Fight Night 42 เขาพบกับ เอลเมห์ดี เอล จามารี นักชกจากโมร็อกโก การแข่งขันไฟต์นี้ใช้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ซึ่งสามเอพกความมั่นใจมาเต็มที่หลังจากเก็บชัยชนะมา 2 ไฟต์ติดต่อกัน
ระหว่างการชกและอาวุธกันอย่างดุเดือด! สามเอออกอาวุธจนกรรมการต้องสับมือนับ 8 เอลเมห์ดีถึง 2 ครั้ง
จังหวะหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากคู่ชกชาวโมร็อกโกเบ่งกล้ามใส่ สามเอจึงตัดสินใจชกเข้าที่ใบหน้าทันที อย่างไรก็ตาม นักชกไทยพลาดท่าโดนหมัดขวาของคู่แข่งจนกรรมการต้องนับ 8 เช่นกัน
การแข่งขันดำเนินมาถึงช่วงปลายยกที่ 2 สามเอเตะก้านคอเอลเมห์ดีจนล้มลงไป กรรรมการยุติการชกและชูมือให้สามเอชนะน็อกในไฟต์นี้ เขาได้รับเงินรางวัลโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท
หลังจบการแข่งขัน สามเอให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะที่คู่ชกเบ่งกล้ามใส่ว่า เขาเห็นคู่แข่งทำแบบนั้นจึงชกสวนทันที ส่วนจังหวะที่เขาโดนนับ 8 เกิดจากความพยายามเร่งเครื่องเพื่อจะเอาชนะน็อกจนพลาดโดนหมัด เขาบอกว่า ตัวเองล้มลงไปแต่สามารถลุกขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติและยังมีสติครบถ้วน
สามเอกล่าวเพิ่มเติมว่า เขารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินโบนัสเป็นครั้งแรก หลายคนอาจมองว่าเขาอายุใกล้ 43 ปีแล้ว แต่ผลงาน 3 ไฟต์ล่าสุดพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังสามารถชกกับนักมวยรุ่นใหม่ได้ เป้าหมายต่อไปของเขาคือการกลับไปชิงแชมป์โลกอีกครั้ง.
- หามนักมวยส่งรพ.ด่วน! หลังแพ้ศึกเวทีกำปั้นดัง คาดถูกวางยา
- อดีตนักมวยทีมชาติคลั่ง แทงชายเปลือยปอดทะลุ อ้างทำเพราะ พระเจ้าสั่ง
- “ช่อง 7HD” เปิดโปรแกรมมวยดัง 2 สังเวียน ส่งตรงความมันกับ “ONE ลุมพินี 134 มวยไทย 7 สี”
