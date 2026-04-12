ข่าวกีฬา

ต้องดูคลิป “สามเอไก่ย่างห้าดาว” เจอเบ่งกล้ามใส่ ก่อนก้านคอตู้มเดียวชนะน็อก

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 16:39 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 16:39 น.
87
ภาพ @onechampTH

สามเอไก่ย่างห้าดาว นักมวยไทยวัย 42 ปี เปิดใจหลังเผด็จศึก เอลเมห์ดี เอล จามารี ร่วงยก 2 พร้อมเล่าจังหวะสวนหมัดใส่คู่แข่งที่เบ่งกล้ามข่มขวัญ ยืนยันเป้าหมายเดินหน้าทวงเข็มขัดแชมป์โลก

วานนี้ (11 เม.ย.) สามเอ ไก่ย่างห้าดาว นักมวยไทยวัย 42 ปี ขึ้นชกในศึก ONE Fight Night 42 เขาพบกับ เอลเมห์ดี เอล จามารี นักชกจากโมร็อกโก การแข่งขันไฟต์นี้ใช้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต ซึ่งสามเอพกความมั่นใจมาเต็มที่หลังจากเก็บชัยชนะมา 2 ไฟต์ติดต่อกัน

ระหว่างการชกและอาวุธกันอย่างดุเดือด! สามเอออกอาวุธจนกรรมการต้องสับมือนับ 8 เอลเมห์ดีถึง 2 ครั้ง

จังหวะหนึ่งเกิดขึ้นหลังจากคู่ชกชาวโมร็อกโกเบ่งกล้ามใส่ สามเอจึงตัดสินใจชกเข้าที่ใบหน้าทันที อย่างไรก็ตาม นักชกไทยพลาดท่าโดนหมัดขวาของคู่แข่งจนกรรมการต้องนับ 8 เช่นกัน

การแข่งขันดำเนินมาถึงช่วงปลายยกที่ 2 สามเอเตะก้านคอเอลเมห์ดีจนล้มลงไป กรรรมการยุติการชกและชูมือให้สามเอชนะน็อกในไฟต์นี้ เขาได้รับเงินรางวัลโบนัส 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1.6 ล้านบาท

จังหวะเจอเบ่งกล้ามใส่ของสามเอ
ภาพ @onechampTH
สามเอก้านคอชนะน็อกคู่ต่อสู้โมร็อกโก
ภาพ @onechampTH

หลังจบการแข่งขัน สามเอให้สัมภาษณ์ถึงจังหวะที่คู่ชกเบ่งกล้ามใส่ว่า เขาเห็นคู่แข่งทำแบบนั้นจึงชกสวนทันที ส่วนจังหวะที่เขาโดนนับ 8 เกิดจากความพยายามเร่งเครื่องเพื่อจะเอาชนะน็อกจนพลาดโดนหมัด เขาบอกว่า ตัวเองล้มลงไปแต่สามารถลุกขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติและยังมีสติครบถ้วน

สามเอกล่าวเพิ่มเติมว่า เขารู้สึกดีใจมากที่ได้รับเงินโบนัสเป็นครั้งแรก หลายคนอาจมองว่าเขาอายุใกล้ 43 ปีแล้ว แต่ผลงาน 3 ไฟต์ล่าสุดพิสูจน์ให้เห็นว่าเขายังสามารถชกกับนักมวยรุ่นใหม่ได้ เป้าหมายต่อไปของเขาคือการกลับไปชิงแชมป์โลกอีกครั้ง.

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก บันเทิง

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

37 วินาที ที่แล้ว
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ บันเทิง

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

30 นาที ที่แล้ว
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก บันเทิง

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

45 นาที ที่แล้ว
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง ข่าวต่างประเทศ

หวีดร้องกลางยิม! สาว 19 ยกเวท 160 กิโลฯ พลาดเหล็กหล่นทับเข่า หักสองข้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่ หวยลาว

หวยลาว 13 เมษายน 2569 วันนี้ออก เช็กผลที่นี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์นี้เนียนลวนลาม-ปะแป้งผิดคิว เจอโทษและค่าปรับเท่าไหร่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟุตซอลทีมชาติไทย ชนะ อินโดนีเซีย 2-1 ข่าวกีฬา

ส่องตัวเลขอีดฉีด “มาดามแป้ง” หลัง ฟุตซอลไทย ผงาดแชมป์อาเซียน 2026

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทรัมป์ โป๊ปเลโอที่ 14 สงครามอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เปิดศึก โป๊ปเลโอที่ 14 ความขัดแย้งครั้งประวัติศาสตร์ผู้นำสหรัฐ-คริสตจักร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สงกรานต์ไทยดังไกลถึงอังกฤษ เปิดที่มาภาพไวรัล สาดกันสนุกจนนึกว่าอยู่ข้าวสาร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชุดไทยศรีริต้า ใครตัด บันเทิง

ศรีริต้า เจนเซ่น อวดชุดไทยเลอค่า รับสงกรานต์ 69 เปิดที่มาพร้อมคลิปเต็ม

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สหรัฐอเมริกา ปิดล้อมท่าเรืออิหร่าน ดันราคาน้ำมันโลกพุ่งกระฉูด หลังเจรจาหยุดยิงล้มเหลว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ่าสิบเอกยิงแฟนที่จะแต่งงาน ข่าวอาชญากรรม

เปิดปาก จ่ายิงแฟนสาว จะแต่งเดือนหน้า อ้างภาพบาดตา-สติหลุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป &quot;ศาลโลก&quot; พร้อมเจรากับไทย ข่าวต่างประเทศ

ฮุน มาเนต กลับลำ เลิกดึงดันไป “ศาลโลก” พร้อมเจรากับไทย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า นางงามดัง MUT สระแก้ว ขับรถชน วีนแตก อ้างทำงานหนัก-ซึมเศร้า ขู่ฟ้องกลับ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำธร ศรวิจิตร เสียชีวิต 12 เมษายน 2569 บันเทิง

ลูกชายแจ้งข่าวเศร้า “นักร้องนำวงพาวเวอร์แบนด์” จากไปอย่างสงบ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
จ๊ะ นงผณี วันเกิดแม่ บันเทิง

บีบหัวใจสุดขีด! จ๊ะ นงผณี ถือเค้กอวยพรวันเกิดแม่ ในวันเดียวกับที่สูญเสียพ่อ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ ข่าว

น่าห่วง ไทยครองแชมป์ เด็กเกิดต่ำสุดในโลก ปี 2025 หวั่นกระทบเศรษฐกิจ

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69 เลขเด็ด

คอหวยตาลุก! เลขหางประทัด บุ๋ม ปนัดดา ทำบุญ ลุ้นรับทรัพย์งวด 16 เม.ย. 69

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา ข่าวการเมือง

ปิดฉาก คุก 18 ปี อดีตนายก อบต.หนองขาม เอาน้ำมันหลวงเติมรถส่วนตัว โทษรอลงอาญา

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์ บันเทิง

มิกซ์ เพทาย ลูกชายหม่ำ จ๊กมก คุกเข่าขอแฟนสาวแต่งงาน เฮลั่นรับสงกรานต์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
สงกรานต์ปลอดภัย มาตรการเล่นน้ำข้าวสาร ข่าว

แฉ นิสัยคุกคามทางเพศกลางข้าวสาร! แก๊งเล่นพิเรนทร์ ตั้งป้อมล้อมจับเยาวชนลวนลาม

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ.ต.ท. พัฒนา นิยมชาติ ข่าวภูมิภาค

วงการสีกากีเศร้า “สิ้นตำรวจน้ำดี” สภ.บึงมะลู คนแห่อาลัยหนักหลังรู้สาเหตุ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
Rory McIlroy แชมป์กอล์ฟเดอะมาสเตอร์ 2 สมัย ข่าวกีฬา

รอรี แม็คอิลรอย ซิวเดอะมาสเตอร์ส 2 สมัยซ้อน ยิ่งใหญ่เทียบชั้น 3 ตำนาน

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คลิปเสื่อม วินมอไซค์พัทยา รุมกระทืบนักท่องเที่ยว ฉุนฉีดน้ำสงกรานต์ใส่

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ... หวานมาก

นางเอกแฉยับ ยาปลุกเสวในหนัง AV ที่แท้คือน้ำ… หวานมาก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

ต่าย ชุติมา เปิดตัวแฟน คบมา 6 ปี สวีทอิตาลี แฟนคลับแซวฟีลหนีตามกาลิเลโอ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เปิดตำนาน หนังโรงใหญ่ เสียบจริง ลีลาจริง จนโดนแบนทั่วโลก

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

สงกรานต์เลือด ทหารเมียนมาเผาหมู่บ้านวอด 500 หลัง ดับเพลิงเมินช่วยเหลือ

เผยแพร่: 13 เมษายน 2569
Back to top button