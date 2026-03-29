หามนักมวยส่งรพ.ด่วน! หลังแพ้ศึกเวทีกำปั้นดัง คาดถูกวางยา
อวตาร P.K.แสนชัยมวยไทย โพสต์เฟซบุ๊กเผย พฤหัสน้อย ส.สมหมาย นักมวยไทยอาจถูกวางยา หลังปัสสาวะไม่หยุดหลังจบศึกกำปั้นเวทีดัง
สืบเนื่องจากควันหลงของศึกจ้าวมวยไทย เวทีมวยสยามอ้อมน้อย เมื่อวันที่ 28 มี.ค.69 ที่ผ่านมา ในคู่ของแมมมอส ส.สละชีพ ชนะคะแนน พฤหัสน้อย ส.สมหมาย 2-1 เสียง ป้องกันแชมป์ 140 ปอนด์ เวทีอ้อมน้อย ได้มีประเด็นเกิดขึ้น
โดยล่าสุด บัญชีโซเชียลของอวตาร พีเค แสนชัยมวยไทย หรือ สิทธิโชค พลหาญ อีกหนึ่งนักมวยแถวหน้าของไทย โพสต์ข้อความทำนองตั้งข้อสงสัยว่า พฤหัสน้อย นั้นถูกวางยาต้องหามตัวเข้าโรงพยาบาล
“ฉี่ ไม่หยุดต้อนนี้อยู่โรงบาล วางยานักมวยต้องเลวขนาดไหน พฤหัสน้อย ส สมหมาย #คาดว่าถูกว่างยา พฤหัสน้อย พลิกแพ้ 50/1 ทุกวันนี้แก๊งวางยาระบาดหนัก พามวยไปชกต้องระมัดระวัง”
อัปเดตอาการของ พฤพัสน้อยว่า “อัปเดตล่าสุด อาการพฤหัสน้อยต้องนอนรพ. ค่าไตสูงเสี่ยงไตวายเฉียบพลัน.
