ข่าว

"กัน จอมพลัง" เข้าช่วย ผู้ช่วยพยาบาล ถูกทหารหนุ่มโปรไฟล์ลวนลามจับหน้าอก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 12 เม.ย. 2569 06:58 น.| อัปเดต: 12 เม.ย. 2569 06:58 น.
104

กัน จอมพลัง เข้าช่วย ผู้ช่วยพยาบาล ถูกทหารหนุ่มโปรไฟล์ลวนลามจับหน้าอก เผยมีเหยื่ออีก 5-6 แต่ไม่กล้าแจ้งความ กลัวผู้มีอิทธิพล

จากกรณีที่ กัน จอมพลัง หรือ นายกัณฐศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ผู้ช่วยพยาบาลทักมาขอให้ผมช่วย ถูกทหารหนุ่มสัญญาบัตรโปรไฟล์ดี ใช้จังหวะน้องอยู่ลำพัง เข้าในห้องบีบหน้าอกและลวนลามน้องถึง 2 ครั้ง จนครั้งที่ 2 น้องเปิดกล้องเก็บหลักฐานไว้ทั้งหมด เพราะเค้าเป็นทหารโปรไฟล์ดีกลัวไม่มีคนเชื่อน้อง ผมเห็นคลิปแล้วผมรับปากช่วยครับ”

ล่าสุดนายกัน จอมพลัง ได้พาผู้เสียหาย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด เพื่อมายื่นพยานหลักฐานเพิ่มเติม กัน จอมพลัง กล่าวว่า ผู้เสียหายเป็นผู้ช่วยพยาบาลทักเข้ามาขอให้ตนช่วยเหลือ โดยผู้เสียหายได้ไปรับงานอีเวนต์แห่งหนึ่ง โดยผู้จ้างเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตร เป็นบุคคลน่าเชื่อถือ แต่ระหว่างที่ทำงานผู้ก่อเหตุได้เข้าไปในห้องพักของทีมงาน จากนั้นชวนผู้เสียหายไปร่วมหลับนอน พร้อมใช้มือพยายามลวนลาม แม้เรื่องนี้ได้มีการแจ้งความไว้แล้ว แต่ยังเป็นห่วง เนื่องจากคู่กรณีเป็นคนมีตำแหน่ง

ด้านผู้เสียหายกล่าวว่า ตนถูกลวนลาม แม้จะพยายามปฏิเสธ แต่เขายังได้จับหน้าอก หอมแก้ม และพยายามเปิดเสื้อ ตนกลัวจึงพยายามบ่ายเบี่ยงหาวิธีเอาตัวรอด จนผู้ก่อเหตุรู้สึกหงุดหงิด จึงได้ออกจากห้องไป ผ่านไปสักพักเขาได้กลับเข้ามาในห้อง ถือข้าวของเข้ามาจำนวนมาก ตนเกรงว่าจะเป็นอาวุธ จึงได้โทรหาเพื่อนรุ่นน้องโดยใช้วิธีวิดีโอคอลเพื่อให้น้องเป็นพยาน จากนั้นได้แอบเปิดกล้องอัดวิดีโอการกระทำของผู้ก่อเหตุไว้ ว่าเขาจะทำอะไรกับตนบ้าง

หลังจากที่ตนโพสต์ไป ได้มีผู้เข้ามาพูดคุยกับตน 5-6 คน ว่าถูกกระทำในลักษณะเดียวกัน เป็นพยาบาลที่อยู่ในโซนภาคเหนือ ซึ่งกลุ่มนี้ยังไม่ได้มีใครเข้าแจ้งความ เนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพล จากนั้นเขาได้ติดต่อมาขอไกล่เกลี่ย ตนจึงให้เขามาพบตำรวจ ซึ่งเขายอมรับกับตนว่ากระทำจริง แต่เขาไม่ได้เดินทางมาโรงพัก ซึ่งเขาถามเพียงว่า จะให้เยียวยาอย่างไร พร้อมพยายามหาคนกลางมาเคลียร์ แต่ตนยืนยันที่จะดำเนินคดี เอาเรื่องให้ถึงที่สุด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

Back to top button