เซฟด่วน รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน สงกรานต์ 2569 เดินทางปลอดภัย อุ่นใจชัวร์
เตรียมพร้อมก่อนสตาร์ทรถช่วงวันหยุดยาว รวบรวมสายด่วนสำคัญทั้งแจ้งเหตุด่วน รถเสีย ทางหลวง และขนส่งสาธารณะ เพื่อให้คุณกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างหมดห่วง
เทศกาลสงกรานต์ 2569 เวียนมาถึงแล้ว ช่วงเวลานี้หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อน ท่ามกลางความสนุกสนาน ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณรถจะหนาแน่นมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเริ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสตาร์ทรถจึงสำคัญอย่างยิ่ง
เราได้รวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉินที่จำเป็นสำหรับช่วงสงกรานต์มาให้คุณเซฟติดมือถือไว้ เพื่อความอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดขึ้นก็ตาม
1. เหตุด่วนเหตุร้ายและเจ็บป่วยฉุกเฉิน (นาทีชีวิต)
หากพบอุบัติเหตุรุนแรง ผู้บาดเจ็บ หรือสถานการณ์อันตรายถึงชีวิต โทรแจ้งเบอร์เหล่านี้ทันที
1669: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โทรเมื่อพบผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ แจ้งอาการและสถานที่ให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะประสานรถพยาบาลที่ใกล้ที่สุด
191: แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งเหตุอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท หรือต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจ
199: แจ้งเหตุไฟไหม้ แจ้งเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือสัตว์มีพิษเข้าบ้าน
1554: หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล สำหรับอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. สอบถามเส้นทางและอุบัติเหตุทางถนน
ใครขับรถทางไกล รถเสีย หลงทาง หรือต้องการความช่วยเหลือบนถนน ต้องมีเบอร์เหล่านี้
1193: ตำรวจทางหลวง แจ้งอุบัติเหตุ รถเสีย หรือสอบถามเส้นทางบนทางหลวงทั่วประเทศ
1586: สายด่วนกรมทางหลวง โทรฟรี 24 ชั่วโมง สอบถามสภาพจราจร เส้นทางลัด หรือข้อมูลมอเตอร์เวย์ฟรี
1146: กรมทางหลวงชนบท แจ้งเหตุบนถนนสายรอง ถนนชนบท หรือสอบถามเส้นทางเลี่ยงเมือง
1543: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) แจ้งเหตุฉุกเฉิน รถเสีย หรือขอความช่วยเหลือบนทางด่วน
1197: ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) สอบถามข้อมูลจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
3. ระบบขนส่งสาธารณะ
คนเดินทางด้วยรถทัวร์ รถไฟ หรือเครื่องบิน หากมีปัญหาเรื่องตั๋วเที่ยวรถ สามารถติดต่อได้ดังนี้
1490: บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สอบถามเที่ยวรถทัวร์ หมอชิต สายใต้ เอกมัย
1690: การรถไฟแห่งประเทศไทย สอบถามรอบรถไฟและจองตั๋ว
1348: ขสมก. สอบถามเส้นทางรถเมล์ในกรุงเทพมหานคร
1722: ท่าอากาศยานไทย สอบถามเที่ยวบิน สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง
4. แจ้งของหายและวิทยุจราจร
เครือข่ายวิทยุช่วยประสานงานได้รวดเร็ว ทั้งเรื่องรถติดและของหาย
1137: จส.100 แจ้งของหายบนแท็กซี่ รถเสีย และสภาพจราจร
1644: สวพ.91 แจ้งเหตุด่วน ข่าวจราจร และของหาย
1192: ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ แจ้งรถหาย
สงกรานต์ 2569 นี้ เมมเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้ไว้เพื่อความอุ่นใจ ที่สำคัญต้องยึดหลัก เมาไม่ขับ ง่วงไม่ฝืน คาดเข็มขัดนิรภัย และตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยครับ
