เซฟด่วน รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน สงกรานต์ 2569 เดินทางปลอดภัย อุ่นใจชัวร์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 10 เม.ย. 2569 16:23 น.| อัปเดต: 10 เม.ย. 2569 16:23 น.
เตรียมพร้อมก่อนสตาร์ทรถช่วงวันหยุดยาว รวบรวมสายด่วนสำคัญทั้งแจ้งเหตุด่วน รถเสีย ทางหลวง และขนส่งสาธารณะ เพื่อให้คุณกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวอย่างหมดห่วง

เทศกาลสงกรานต์ 2569 เวียนมาถึงแล้ว ช่วงเวลานี้หลายคนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวพักผ่อน ท่ามกลางความสนุกสนาน ความปลอดภัยต้องมาเป็นอันดับหนึ่ง ปีนี้มีการคาดการณ์ว่าปริมาณรถจะหนาแน่นมาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงเริ่มมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเข้มข้นตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน การเตรียมตัวให้พร้อมก่อนสตาร์ทรถจึงสำคัญอย่างยิ่ง

เราได้รวบรวมเบอร์โทรฉุกเฉินที่จำเป็นสำหรับช่วงสงกรานต์มาให้คุณเซฟติดมือถือไว้ เพื่อความอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันใดขึ้นก็ตาม

1. เหตุด่วนเหตุร้ายและเจ็บป่วยฉุกเฉิน (นาทีชีวิต)

หากพบอุบัติเหตุรุนแรง ผู้บาดเจ็บ หรือสถานการณ์อันตรายถึงชีวิต โทรแจ้งเบอร์เหล่านี้ทันที

  • 1669: สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โทรเมื่อพบผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ แจ้งอาการและสถานที่ให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่จะประสานรถพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

  • 191: แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย แจ้งเหตุอาชญากรรม ทะเลาะวิวาท หรือต้องการความช่วยเหลือจากตำรวจ

  • 199: แจ้งเหตุไฟไหม้ แจ้งเพลิงไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร หรือสัตว์มีพิษเข้าบ้าน

  • 1554: หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล สำหรับอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

2. สอบถามเส้นทางและอุบัติเหตุทางถนน

ใครขับรถทางไกล รถเสีย หลงทาง หรือต้องการความช่วยเหลือบนถนน ต้องมีเบอร์เหล่านี้

  • 1193: ตำรวจทางหลวง แจ้งอุบัติเหตุ รถเสีย หรือสอบถามเส้นทางบนทางหลวงทั่วประเทศ

  • 1586: สายด่วนกรมทางหลวง โทรฟรี 24 ชั่วโมง สอบถามสภาพจราจร เส้นทางลัด หรือข้อมูลมอเตอร์เวย์ฟรี

  • 1146: กรมทางหลวงชนบท แจ้งเหตุบนถนนสายรอง ถนนชนบท หรือสอบถามเส้นทางเลี่ยงเมือง

  • 1543: การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (EXAT) แจ้งเหตุฉุกเฉิน รถเสีย หรือขอความช่วยเหลือบนทางด่วน

  • 1197: ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02) สอบถามข้อมูลจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

3. ระบบขนส่งสาธารณะ

คนเดินทางด้วยรถทัวร์ รถไฟ หรือเครื่องบิน หากมีปัญหาเรื่องตั๋วเที่ยวรถ สามารถติดต่อได้ดังนี้

  • 1490: บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) สอบถามเที่ยวรถทัวร์ หมอชิต สายใต้ เอกมัย

  • 1690: การรถไฟแห่งประเทศไทย สอบถามรอบรถไฟและจองตั๋ว

  • 1348: ขสมก. สอบถามเส้นทางรถเมล์ในกรุงเทพมหานคร

  • 1722: ท่าอากาศยานไทย สอบถามเที่ยวบิน สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมือง

4. แจ้งของหายและวิทยุจราจร

เครือข่ายวิทยุช่วยประสานงานได้รวดเร็ว ทั้งเรื่องรถติดและของหาย

  • 1137: จส.100 แจ้งของหายบนแท็กซี่ รถเสีย และสภาพจราจร

  • 1644: สวพ.91 แจ้งเหตุด่วน ข่าวจราจร และของหาย

  • 1192: ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ แจ้งรถหาย

สงกรานต์ 2569 นี้ เมมเบอร์โทรศัพท์เหล่านี้ไว้เพื่อความอุ่นใจ ที่สำคัญต้องยึดหลัก เมาไม่ขับ ง่วงไม่ฝืน คาดเข็มขัดนิรภัย และตรวจสภาพรถก่อนออกเดินทาง ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างปลอดภัยครับ

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

