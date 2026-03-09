สื่ออิหร่าน ประกาศ “โมจตาบา” ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการ
สื่ออิหร่าน ประกาศว่า โมจตาบา ฮอสเซนี คาเมเนอี ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดอิหร่านคนใหม่อย่างเป็นทางการ ภายหลังจากที่พ่อถูกสังหารไปก่อนหน้า
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานอ้างอิงจากสื่ออิหร่านว่า โมจตาบา ฮอสเซนี คาเมเนอี ลูกชายของ อยาตอลเลาะห์ อาลี คาเมเนอี ผู้นำสูงสุดของอิหร่านผู้ล่วงลับ ขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่ ภายหลังจากที่ได้รับเลือกจากสภาผู้เชี่ยวชาญ
โดยคำแถลงการณ์ของสื่ออิหร่านระบุว่า “แม้จะอยู่ท่ามกลางสภาวะสงครามที่ตึงเครียด และการข่มขู่คุกคามโดยตรงจากศัตรูต่อสถาบันอันเป็นที่ยึดโยงของประชาชนแห่งนี้ รวมถึงเหตุระเบิดโจมตีสำนักงานสำนักเลขาธิการของสภาผู้เชี่ยวชาญ
ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่หลายรายและสมาชิกของหน่วยรักษาความปลอดภัยเสียชีวิตในฐานะผู้พลีชีพ กระบวนการคัดเลือกและประกาศผู้นำของระบอบอิสลามก็ยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงักแม้แต่วินาทีเดียว”
สำหรับโมจตาบานั้นแตกต่างกับพ่ออย่างชัดเจน เนื่องจากมักจะไม่ปรากฏตัวตัวต่อสื่อและมีรูปภาพของเขาน้อยมาก รวมถึงไม่เคยดำรงตำแหน่งทางการเมืองแม้แต่ตำแหน่งเดียวมาก่อน
อย่างไรก็ตามก็มีรายงานว่าเขาเป็นเหมือน “ผู้เฝ้าประตู” ที่คอยควบคุมการเข้าถึงบิดาของตน ขณะที่บันทึกโทรเลขทางการทูตของสหรัฐฯ ซึ่งถูกเผยแพร่โดยวิกิลีกส์ในช่วงปลายทศวรรษ 2000 ระบุว่า เขาเป็น “อำนาจที่อยู่เบื้องหลังจีวรศาสนา” และถูกมองอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำที่มีความสามารถและแข็งกร้าวภายในระบอบการปกครองของอิหร่าน
