“ลีน่าจัง” ฝากถึง “ชัชชาติ” เร่งแก้ไขถ่ายบัตรประชาชน ไม่งั้นจะลงสมัครผู้ว่าเอง
ลีน่าจัง ฝากถึง ชัชชาติ เร่งแก้ไขถ่ายบัตรประชาชน ถ่ายออกมาแล้วเหมือนคนบ้า ไม่งั้นตนจะลงสมัครผู้ว่า กทม. แล้วพาเจ้าหน้าที่เข้าอบรม
ลีน่าจัง ได้ไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กซึ่งช่วงหนึ่งได้กล่าวถึงชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่า กทม. หลังจากที่เธอไปทำบัตรประชาชนใหม่มา แล้วเจ้าหน้าที่ถ่ายออกมาแล้วไม่สวย
โดยลีน่าจัง ฝากถึงผู้ว่าชัชชาติ ว่า เขตราชเทวีหรือเขตไหนก็ตาม ถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญในการถ่ายรูปบัตรประชาชน คือถ่ายให้ดูเป็นผู้เป็นคนไม่ใช่ถ่ายแล้วดูเหมือนคนบ้า โมโหมากเลย
พร้อมย้ำว่าผู้ว่าชัชชาติควรอบรมเจ้าหน้าที่ให้ถ่ายรูปแล้วเป็นผู้เป็นคน ไม่ใช่ถ่ายออกมาแล้วหน้าเหมือนปีศาจ หน้าเหมือนผี หน้าเหมือนคนออกมาจากโรงพยาบาลบ้า ท่านต้องมีมาตรการใหม่ ไม่งั้นจะลงสมัครผู้ว่า กทม. เอง แล้วออกมาตรการเอาเจ้าหน้าที่ที่ถ่ายรูปไปอบรม ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ ไม่งั้นจะเสียความรู้สึกมาก
พร้อมวอนตรวจสอบด้วย ไปถ่ายเมื่อวันเสาร์ที่ 7 มี.ค. 69 ไปถึงประมาณ 11.30 น. สำนักงานเขตราชเทวี เพราะถ่ายแล้วเหมือนคนสติไม่ดี คือแย่มากที่ทำเนี่ย ผู้ว่า กทม. ต้องเปลี่ยน ไม่งั้นคนไปถ่ายบัตรประชาชนแล้วไม่มีความสุข
