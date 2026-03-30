5 คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4 ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก

Aindravudh เผยแพร่: 30 มี.ค. 2569 17:24 น.| อัปเดต: 30 มี.ค. 2569 17:24 น.
การเลือกที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองที่สามารถเชื่อมต่อทุกจุดหมายได้อย่างรวดเร็วจึงเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจ โดยเฉพาะโซนสุขุมวิท-พระราม 4 ซึ่งถือเป็นเส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพมหานคร ที่รวมเอาศูนย์กลางธุรกิจ (CBD) ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ไว้ด้วยกัน บทความนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึก 5 โครงการคอนโดติดรถไฟฟ้าจาก Ananda ที่จะเปลี่ยนนิยามการใช้ชีวิตคนเมืองให้สมบูรณ์แบบกว่าที่เคย

ทำไมต้องเลือกคอนโดติดรถไฟฟ้าโซนสุขุมวิท-พระราม 4 ?

  • เชื่อมต่อทุกการเดินทาง โซนสุขุมวิท-พระราม 4 เป็นจุดบรรจบของถนนสายสำคัญและรถไฟฟ้าสายหลักทั้ง BTS สายสีเขียว และ MRT สายสีน้ำเงิน ทำให้การเดินทางเข้าสู่สยาม อโศก หรือสีลม เป็นเรื่องง่ายเพียงไม่กี่สถานี
  • ใกล้แหล่งงานและ Mega Projects ย่านนี้เป็นที่ตั้งของอาคารสำนักงานเกรด A และโครงการมิกซ์ยูสอย่าง One Bangkok และ Dusit Central Park ซึ่งจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินและยกระดับทำเลให้มีมูลค่าสูงขึ้นต่อเนื่อง
  • แวดล้อมด้วยพื้นที่สีเขียว เป็นโซนที่ใกล้กับสวนลุมพินีและสวนเบญจกิติ ช่วยให้คุณได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติแม้จะอยู่ใจกลางเมือง
  • สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน รายล้อมด้วยโรงพยาบาลชั้นนำ สถานศึกษาชื่อดังอย่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และห้างสรรพสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
  • โอกาสเติบโตสูงในอนาคต ด้วยที่ดินที่หาได้ยากขึ้น ทำให้คอนโดในย่านนี้มีอัตราการเติบโตของราคา และผลตอบแทนจากการเช่าที่สูง

สำหรับผู้ที่กำลังมองหาที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์ทั้งความสะดวกและความหรูหรา นี่คือ 5 โครงการไฮไลต์บนทำเลศักยภาพที่คุณไม่ควรพลาด

COCO PARC

COCO PARC คอนโดมิเนียมจากอนันดา พร้อมให้คุณสัมผัสประสบการณ์อยู่อาศัยเหนือระดับบนทำเลพระราม 4 ที่เชื่อมต่อสาทรและสีลมได้อย่างไร้รอยต่อ โครงการตั้งอยู่ติด MRT คลองเตย โดดเด่นด้วยการบริการมาตรฐานโรงแรมห้าดาวจากดุสิตธานี ภายใต้แนวคิด “Crafting Quality of Life” มอบความเป็นส่วนตัวสูงสุดพร้อมวิวสวนเบญจกิติแบบพาโนรามา ตัวห้องออกแบบอย่างประณีตเพื่อสะท้อนรสนิยมผู้พักอาศัย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกสบายท่ามกลางพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใจกลางเมืองที่หาได้ยาก

Ashton Silom

Ashton Silom เป็นหนึ่งในโครงการคอนโดจากอนันดา ที่เรียกได้ว่าเป็นที่สุดของนวัตกรรมการดีไซน์ใจกลางสีลม-พระราม 4 ด้วยคอนเซปต์ “Vertical Interlocking” ที่เปิดมุมมองการอยู่อาศัยอย่างเหนือชั้น โดดเด่นด้วยเพดานสูงถึง 3.6 เมตร มอบความโปร่งสบายและทัศนียภาพเมืองที่สวยงามที่สุดจากมุมพักผ่อนส่วนตัว โครงการนี้เน้นความหรูหราและความเป็นส่วนตัวสูงสุด เพื่อตอบโจทย์กลุ่มผู้นำที่กล้าแตกต่างและมองหาความล้ำสมัยในการใช้ชีวิต พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันบนทำเลที่เต็มไปด้วยศักยภาพทางธุรกิจ

ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36

ไอดีโอ คิว สุขุมวิท 36 เป็นคอนโดมิเนียมระดับพรีเมียมใจกลางสุขุมวิทที่มาพร้อมงานสถาปัตยกรรมแห่งอนาคต “Black Bionic” การออกแบบที่ใส่ใจในทุกรายละเอียดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมือง ผสานเทคโนโลยี Bio Layer ล้ำสมัยเข้ากับทุกตารางนิ้วของพื้นที่ใช้สอย ตัวโครงการตั้งอยู่บนทำเลที่เงียบสงบ แต่รายล้อมด้วยห้างสรรพสินค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ช่วยให้การใช้ชีวิตมีความสมดุลระหว่างความเป็นส่วนตัวและการใช้ชีวิตที่มีสีสัน ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในดีไซน์และนวัตกรรมที่ยั่งยืน

Culture Chula

คอนโดแนวคิดใหม่ใกล้จุฬาฯ และสามย่านมิตรทาวน์ ที่ออกแบบมาเพื่อไลฟ์สไตล์ Smart & Sustainable โดดเด่นด้วยห้องพักสไตล์ลอฟต์และ Co-Working Space ที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมห้องประชุมและ Live Studio สำหรับสายคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โครงการมุ่งเน้นการสร้างคอมมูนิตี้ที่ยั่งยืนผ่านกิจกรรมที่หลากหลายบนทำเลศักยภาพที่เดินทางง่าย เพราะเป็นคอนโดติดรถไฟฟ้าทั้ง MRT สามย่าน และ BTS ศาลาแดง ทำให้มีอิสระในการใช้ชีวิตและการทำงานที่ยืดหยุ่นสำหรับคนรุ่นใหม่

ไอดีโอ สุขุมวิท-พระราม 4

เติมเต็มคุณภาพชีวิตสำหรับทุกช่วงวัยด้วยแนวคิด “Space for All Age” คอนโดหรูบนจุดบรรจบของถนนสุขุมวิทและพระราม 4 ใกล้ BTS พระโขนงเพียง 350 เมตร โดดเด่นด้วย Wellness Facilities ที่ออกแบบมาเพื่อดูแลสุขภาพของผู้พักอาศัยท่ามกลางบรรยากาศร่มรื่นของธรรมชาติ ตัวโครงการให้ความสำคัญกับความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตที่ผ่อนคลาย

เทคนิคการเลือกคอนโดติดรถไฟฟ้าให้คุ้มค่าที่สุด

  • ระยะห่างจากสถานี ควรเลือกโครงการที่ห่างจากรถไฟฟ้าในระยะเดินได้สบาย ไม่เกิน 300-500 เมตร เพื่อความสะดวกในการเดินทางจริง
  • ศักยภาพของทำเลในอนาคต พิจารณาแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหรือห้างสรรพสินค้าในบริเวณรอบข้าง ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อราคาขายต่อ
  • คุณภาพของส่วนกลางและบริการ ตรวจสอบว่าสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์การใช้งานจริงหรือไม่ เช่น ระบบรักษาความปลอดภัย พื้นที่ทำงาน หรือบริการพิเศษอื่น ๆ
  • ความน่าเชื่อถือของดีเวลลอปเปอร์ การเลือกโครงการจากแบรนด์ที่มีมาตรฐานอย่าง Ananda ช่วยสร้างความมั่นใจในเรื่องงานก่อสร้างและการบริหารจัดการหลังการขาย
  • การออกแบบที่ยั่งยืน ห้องพักที่โปร่งสบาย มีการถ่ายเทอากาศดี และประหยัดพลังงาน จะช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวและเพิ่มความสุขในการพักอาศัย

สรุปบทความ

การเป็นเจ้าของคอนโดติดรถไฟฟ้า ในโซนสุขุมวิท-พระราม 4 คือการลงทุนที่คุ้มค่า ทุกโครงการล้วนถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและรองรับการเติบโตของเมืองในอนาคต การวางแผนเลือกซื้ออย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณได้ครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่ยอดเยี่ยมบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพมหานคร

ข่าวล่าสุด
เปิดสูตร &quot;ซัมลอร์ กอร์โก&quot; ซุปผักของคนเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้ อาหาร

เปิดสูตร “ซัมลอร์ กอร์โก” ซุปผักเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้

18 นาที ที่แล้ว
แค่นี้ก็ผิด? ผู้ใช้โซเชียล โพสต์แซะ คนใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS อ้าง เสียภาพลักษณ์ประเทศ ข่าว

ชาวเน็ตไทย โพสต์แซะ ใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS เสียภาพลักษณ์ประเทศ

19 นาที ที่แล้ว
ร้อนนรกแตก! ต้นเดือนเมษายน 69 ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 60 องศาฯ ข่าว

ร้อนนรกแตก! ต้นเดือนเมษายน 69 ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 60 องศาฯ

34 นาที ที่แล้ว
คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4 เศรษฐกิจ

5 คอนโดติดรถไฟฟ้า โซนสุขุมวิท-พระราม 4 ทำเลศักยภาพ เดินทางสะดวก

38 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ครั้งที่ 17 ทองรูปพรรณพุ่ง 71,100 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 30 มี.ค. 69 ปิดตลาดเย็นพุ่ง 400 บาท รูปพรรณขายออก 71,300

41 นาที ที่แล้ว
สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง เผยข่าวเศร้า คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง จากไปอย่างสงบ ข่าว

สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง แจ้งข่าวร้าย คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

51 นาที ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร ย้อนหลัง 7 งวด เจาะเลขดังรับ 1 เม.ย. 69 เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ดแม่จำเนียร ย้อนหลัง 7 งวด เจาะเลขดังรับ 1 เม.ย. 69

59 นาที ที่แล้ว
ผลหวยลาววันนี้ 30 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 30 มี.ค. 69 ตรวจผลรางวัลล่าสุด และผลสลากพัฒนา 5/45

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำนาน ดาบวิชัยปลูกต้นตาล คนบ้าวีรบุรุษ ดราม่า ตัดต้นตาลทิ้งขยายถนน ข่าว

ตำนาน ดาบวิชัยปลูกต้นตาล คนบ้าวีรบุรุษ ดราม่า ตัดต้นตาลทิ้งขยายถนน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ดราม่า ลิขสิทธิ์ภาพถ่าย ในหลวงร.9 วาดภาพไม่ขอ ช่างภาพเปิดใจ กว่าจะได้ช็อตนี้มา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ปู มัณฑนา&quot; ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน &quot;ไอ้แก้ว&quot; แค่ตัวละครหนังตะลุง บันเทิง

“ปู มัณฑนา” ขึ้นศาลสู้คดี ทนายแก้ว ฟ้องหมื่น ยัน “ไอ้แก้ว” แค่ตัวละครหนังตะลุง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งามไส้! สาวไทยวัย 30 เมาแล้วขับ BMW ชนรถจอดรอไฟแดงในเกาหลีใต้ ข่าว

งามไส้! สาวไทย เมาแล้วขับ BMW ชนรถจอดรอไฟแดงในเกาหลีใต้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เกณฑ์ทหาร 2569 วันไหน ใบแดงกี่ใบ เอกสารใบ สด. โรคไม่ต้องเป็นทหาร ข่าว

เกณฑ์ทหาร 2569 วันไหน ใบแดงกี่ใบ เอกสารใบ สด. โรคไม่ต้องเป็นทหาร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง เศรษฐกิจ

คนกรุงอ่วม! เรือข้ามฟากเจ้าพระยา ขึ้นค่าโดยสารเป็น 6 บาท เซ่นพิษน้ำมันแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

UNGC ร่วมกับ Grab – Kantar เผยงานวิจัยคนขับหญิงทั่วภูมิภาค สร้างมูลค่า 2.8 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รอง ผบ.ตร. ตกใจเจอชื่อ “ไชน่าเรลเวย์” ร่วมก่อสร้างตึกใหม่ สน.สุทธิสาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ ข่าว

สมาคมผู้จัดพิมพ์ฯ ชี้แจง บทบาทไกล่เกลี่ยข้อพิพาทลิขสิทธิ์ หลังถูกวิจารณ์ไม่ดำเนินการ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน เสนอรัฐบาล 4 ด้าน แผนรับมือวิฤกติราคาน้ำมันแพง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย ข่าวการเมือง

สิ้น อดิศัย โพธารามิก อดีตรัฐมนตรี 3 สมัย ลูกทำตามคำสั่งเสียสุดท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ เตรียมตั้ง &quot;โบว์ ณัฏฐา&quot; นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ ข่าวการเมือง

นายกฯ เตรียมตั้ง “โบว์ ณัฏฐา” นั่งโฆษก ศบก. หลังโผล่สังเกตการณ์ทำเนียบ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น ข่าวการเมือง

ส.ก.เพื่อไทย โวย พรรคทิ้งสนาม กทม. ชี้ ไม่ส่งเลือกตั้งทำเสียความเชื่อมั่น

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพภาค 2 ขอความร่วมมือประชาชนงดถ่ายภาพ การเคลื่อนย้ายยุทโธปกรณ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำแล้ว ยัน &quot;แตงโม&quot; ไม่ได้จมน้ำ พร้อมจ่อเปิดตัวละครลับ คนสนิทกระติก บันเทิง

แม่ลั่น! รู้ตัวคนทำ “แตงโม” แล้ว เชื่อตัวละครลับ คนสนิท “กระติก” พลิกคดีได้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เผยอยากยึดน้ำมันอิหร่าน อวดสามารถยึดเกาะคาร์กได้ง่ายๆ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 &quot;อันตราย&quot; วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี ข่าว

ปอดพังหมดแล้ว! ค่า AQI ปายพุ่ง 1,956 “อันตราย” วิกฤตฝุ่นพิษหนักสุดในรอบปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดสูตร &quot;ซัมลอร์ กอร์โก&quot; ซุปผักของคนเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้

เปิดสูตร “ซัมลอร์ กอร์โก” ซุปผักเขมร ปะทังชีวิตช่วงเขมรแดง ฮิตมาจนทุกวันนี้

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
แค่นี้ก็ผิด? ผู้ใช้โซเชียล โพสต์แซะ คนใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS อ้าง เสียภาพลักษณ์ประเทศ

ชาวเน็ตไทย โพสต์แซะ ใส่รองเท้าแตะขึ้น BTS เสียภาพลักษณ์ประเทศ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
ร้อนนรกแตก! ต้นเดือนเมษายน 69 ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 60 องศาฯ

ร้อนนรกแตก! ต้นเดือนเมษายน 69 ดัชนีความร้อน พุ่งสูงถึง 60 องศาฯ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง เผยข่าวเศร้า คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง จากไปอย่างสงบ

สุดเศร้า! วัน อยู่บำรุง แจ้งข่าวร้าย คุณแม่ลำเนา อยู่บำรุง ถึงแก่กรรมอย่างสงบ

เผยแพร่: 30 มีนาคม 2569
