นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง

วงการอสังหาฯ เปลี่ยนไปแล้ว ผู้บริหาร FazWaz ชี้ เอไอ คือตัวตัดสินการซื้อขายบ้านยุคใหม่ ลูกค้าค้นข้อมูลผ่าน AI ต้องการความเร็ว
ไมเคิล เคนเนอร์ ขึ้นเวทีงานสัมมนาที่ภูเก็ต เตือนตัวแทนขายบ้าน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ต้องปรับตัวด่วน ลูกค้าปัจจุบันค้นหาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีรวดเร็วใน 8 วินาที หากระบบค้นหาไม่เจอข้อมูล โอกาสปิดการขายจะหายไปทันที
บริษัท C9 Hotelworks ร่วมกับ FazWaz พร้อมด้วย Delivering Asia จัดงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ C9 Sessions – Phuket Property Exchange ที่โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต ไมเคิล เคนเนอร์ ผู้บริหารจาก FazWaz ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์บนเวที เขาสื่อสารข้อความชัดเจนว่ากฎเกณฑ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง
ไมค์มองภาพรวมผู้ซื้อจากทั่วโลกว่าปัจจุบันลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว “ผู้ซื้อในอนาคตจะไม่รอข้อมูลนานถึง 8 วันหรือ 8 นาที พวกเขาต้องการคำตอบภายใน 8 วินาที” ความคาดหวังนี้กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนค้นหาข้อมูลไปจนถึงการตกลงทำสัญญา
ผู้ซื้อทุกวันนี้มีข้อมูลครบถ้วน พวกเขาใช้เอไอค้นหาข้อมูลราคา ผลตอบแทน โครงสร้างทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วก่อนจะติดต่อตัวแทนขาย บทบาทของตัวแทนขายจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตัวแทนไม่ต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลพื้นฐานอีกต่อไป แต่ต้องทำหน้าที่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแทน
สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือการมองเห็นข้อมูล ไมเคิล เคนเนอร์ อธิบายว่า “ถ้าเอไอมองไม่เห็นคลังสินค้าของคุณ เอไอก็จะไม่แนะนำสินค้าของคุณ เมื่อเอไอไม่แนะนำ คุณก็จะไม่มีตัวตนในตลาดยุคใหม่” ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนกับการกระจายข้อมูลสู่แพลตฟอร์มระดับโลกคือหัวใจสำคัญในยุคดิจิทัล
ความรวดเร็วกับความโปร่งใสคือสิ่งใหม่ที่เข้ามากำหนดทิศทางตลาด การตอบกลับลูกค้าทันที การเสนอราคาแบบเรียลไทม์ ระบบประเมินราคาอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือตลอดจนสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดขึ้นทั่วทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์
ไมเคิล เคนเนอร์ มองไปถึงอนาคตว่า “เรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ เว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลวิเคราะห์ แพลตฟอร์มกระจายสินค้าจะทำงานร่วมกัน คนที่สร้างระบบรองรับอนาคตนี้ได้คือผู้ชนะ”
สรุปความหมายสั้นๆ คือวงการอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้แค่พัฒนาไปข้างหน้า แต่ทุกคนกำลังจัดระบบโครงสร้างการทำงานใหม่ทั้งหมด
อ้างอิงข้อมูล: งานสัมมนา C9 Sessions – Phuket Property Exchange
