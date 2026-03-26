นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง

การเงินเศรษฐกิจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 26 มี.ค. 2569 09:44 น.| อัปเดต: 26 มี.ค. 2569 09:44 น.
วงการอสังหาฯ เปลี่ยนไปแล้ว ผู้บริหาร FazWaz ชี้ เอไอ คือตัวตัดสินการซื้อขายบ้านยุคใหม่ ลูกค้าค้นข้อมูลผ่าน AI ต้องการความเร็ว

ไมเคิล เคนเนอร์ ขึ้นเวทีงานสัมมนาที่ภูเก็ต เตือนตัวแทนขายบ้าน คอนโด อสังหาริมทรัพย์ ต้องปรับตัวด่วน ลูกค้าปัจจุบันค้นหาข้อมูลผ่านเทคโนโลยีรวดเร็วใน 8 วินาที หากระบบค้นหาไม่เจอข้อมูล โอกาสปิดการขายจะหายไปทันที

บริษัท C9 Hotelworks ร่วมกับ FazWaz พร้อมด้วย Delivering Asia จัดงานสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ C9 Sessions – Phuket Property Exchange ที่โรงแรมทราย ลากูน่า ภูเก็ต ไมเคิล เคนเนอร์ ผู้บริหารจาก FazWaz ขึ้นกล่าวแสดงวิสัยทัศน์บนเวที เขาสื่อสารข้อความชัดเจนว่ากฎเกณฑ์การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เปลี่ยนไปแล้วอย่างสิ้นเชิง

ไมค์มองภาพรวมผู้ซื้อจากทั่วโลกว่าปัจจุบันลูกค้าตัดสินใจซื้ออย่างรวดเร็ว “ผู้ซื้อในอนาคตจะไม่รอข้อมูลนานถึง 8 วันหรือ 8 นาที พวกเขาต้องการคำตอบภายใน 8 วินาที” ความคาดหวังนี้กำลังเปลี่ยนรูปแบบการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนค้นหาข้อมูลไปจนถึงการตกลงทำสัญญา

ผู้ซื้อทุกวันนี้มีข้อมูลครบถ้วน พวกเขาใช้เอไอค้นหาข้อมูลราคา ผลตอบแทน โครงสร้างทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วก่อนจะติดต่อตัวแทนขาย บทบาทของตัวแทนขายจึงเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ตัวแทนไม่ต้องทำหน้าที่ให้ข้อมูลพื้นฐานอีกต่อไป แต่ต้องทำหน้าที่ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลแทน

ไมเคิล เคนเนอร์ ขึ้นเวทีงานสัมมนาที่ภูเก็ต

สิ่งที่เปลี่ยนไปมากที่สุดคือการมองเห็นข้อมูล ไมเคิล เคนเนอร์ อธิบายว่า “ถ้าเอไอมองไม่เห็นคลังสินค้าของคุณ เอไอก็จะไม่แนะนำสินค้าของคุณ เมื่อเอไอไม่แนะนำ คุณก็จะไม่มีตัวตนในตลาดยุคใหม่” ข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนกับการกระจายข้อมูลสู่แพลตฟอร์มระดับโลกคือหัวใจสำคัญในยุคดิจิทัล

ความรวดเร็วกับความโปร่งใสคือสิ่งใหม่ที่เข้ามากำหนดทิศทางตลาด การตอบกลับลูกค้าทันที การเสนอราคาแบบเรียลไทม์ ระบบประเมินราคาอัตโนมัติ สิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือตลอดจนสร้างสภาพคล่องทางการเงินให้เกิดขึ้นทั่วทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์

ไมเคิล เคนเนอร์ มองไปถึงอนาคตว่า “เรากำลังก้าวเข้าสู่ระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ เว็บไซต์ ระบบจัดเก็บข้อมูลลูกค้า ข้อมูลวิเคราะห์ แพลตฟอร์มกระจายสินค้าจะทำงานร่วมกัน คนที่สร้างระบบรองรับอนาคตนี้ได้คือผู้ชนะ”

สรุปความหมายสั้นๆ คือวงการอสังหาริมทรัพย์ไม่ได้แค่พัฒนาไปข้างหน้า แต่ทุกคนกำลังจัดระบบโครงสร้างการทำงานใหม่ทั้งหมด

อ้างอิงข้อมูล: งานสัมมนา C9 Sessions – Phuket Property Exchange

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

น้ำมันขึ้น 6 บาท สินค้าอะไรจะขึ้นราคาบ้าง กระเป๋าเงินคนไทยฉีก

2 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“กัณวีร์” ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน

14 นาที ที่แล้ว
วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง ข่าวต่างประเทศ

วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

17 นาที ที่แล้ว
ปาปา เอสซีดู ผู้รับบท สเนป คนใหม่ในซีรีส์ Harry Potter ข่าวต่างประเทศ

เปิดวาร์ป ปาปา เอสซีดู ศาสตราจารย์สเนปคนใหม่ ซีรีส์ Harry Potter

18 นาที ที่แล้ว
The latest gold price on March 26, 2026, around noon, fluctuated, dropping 500 baht. Gold bars reached 70,000 baht. เศรษฐกิจ

ราคาทองล่าสุด 26 มี.ค. 69 เที่ยงสวิง 10 ครั้ง ร่วง 500 ทองแท่งแตะ 70,000 บาท

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงาน

32 นาที ที่แล้ว
แฟนนางงามชื่นชม มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 วีเนียร์หลุดกลางเวที คุมสติโชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ บันเทิง

ฟันวีเนียร์หลุดกลางเวที มิสแกรนด์ปทุมธานี 2026 โชว์สปิริตยิ้มสู้ เดินต่อจนจบ

38 นาที ที่แล้ว
เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น เศรษฐกิจ

เปิดราคารถไฟฟ้า BYD นายกฯ อนุทิน 1.3 ล้าน โชว์ประหยัดน้ำมัน กลางวิกฤตดีเซลขึ้น

41 นาที ที่แล้ว
ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม เศรษฐกิจ

ราคาน้ำมันโลกร่วง หลังทรัมป์แย้มเจรจาอิหร่านยุติสงคราม

46 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เรือแสนแสบอั้นไม่ไหว ประกาศขึ้นราคา 2 บาท มีผลบังคับใช้ 30 มี.ค. นี้

51 นาที ที่แล้ว
จาตุรนต์ จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน เปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก ข่าวการเมือง

จาตุรนต์ จี้รัฐกางแผนรับมือ ปัญหาน้ำมัน เปิดข้อมูลเรียลไทม์ ห่วงสงกรานต์ขาดแคลนหนัก

58 นาที ที่แล้ว
ข่าว

อ.เจษฎ์ เฉลยแล้ว ปลั๊กที่เขี่ยบุหรี่ ช่วยประหยัดน้ำมันจริงไหม รู้ก่อนเสียเงินฟรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ภูมิธรรม” เข้ารับเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 เช็กข้อมูลที่นี่ เศรษฐกิจ

กำหนดการสอบ ก.พ. ภาค ก. พิเศษ ปี 2569 เช็กข้อมูลที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พงศกร ซัดรัฐขึ้นน้ำมัน 6 บาท อุ้มโรงกลั่น ทิ้งภาระให้ ปชช. เสนอสูตรหั่นราคา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เพจสถานทูตอิหร่านในไทย โพสต์ล้อ “ทรัมป์” ใส่เฝือก หลังอวดชนะสงครามขาดลอย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย เศรษฐกิจ

คาดน้ำมันลอตใหม่ถึงไทย เม.ย. นี้ หลังเรือบางจากผ่านฮอร์มุซปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

#ราคาน้ำมัน ติดเทรนด์ X หลังปรับขึ้นรวดเดียว 6 บาท ชาวเน็ต ลั่้น เกิดมาไม่เคยเจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บอสมิน-บอสแซม” ติดต่อขอเลื่อนส่งฟ้องออกไป 30 วัน คดีดิไอคอนกรุ๊ป

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลิซ่า ซัด อนุทิน ถอยรถไฟฟ้าป้ายแดง เมินชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันแพ ข่าวการเมือง

ลิซ่า ภคมน ซัด อนุทิน ออกรถไฟฟ้าใหม่อวดสื่อ เมินชาวบ้านต่อคิวเติมน้ำมันแพง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐบาลเอาจริง บังคับใช้กฎหมายจราจร จับปรับผู้กระทำผิด เริ่ม 1 เม.ย.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง เศรษฐกิจ

นายหน้าอสังหาฯ อยู่ยาก คนใช้ AI ตัดสินใจซื้อวัดกันที่ 8 วินาที รอดหรือร่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตรียมรับแรงกระแทก! ดีเซลขึ้น 6 บาท ดันต้นทุนขนส่งพุ่ง สินค้าจ่อขยับราคา เศรษฐกิจ

คนไทยผวา น้ำมันดีเซลขึ้น 6 บาท ดันต้นทุนขนส่งพุ่ง สินค้าจ่อขยับราคา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พีระพันธุ์-อรรถวิชช์&quot; ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร ข่าว

“พีระพันธุ์-อรรถวิชช์” ขยับทันที หลังประกาศ ขึ้นน้ำมันพุ่งพรวด 6 บาทต่อลิตร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ บันเทิง

แน็ก ชาลี ตัดพ้อ โดนยกเค้าตู้เซฟ 50 ล้านยังไม่ได้คืน เปรียบเทียบเคสอินฟลูฯ ไม่กี่วันตามเจอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“กัณวีร์” ถามแรงตาสว่างกันแล้วรึยัง รัฐบาลไม่รู้จักแก้ปัญหา รู้แต่เรื่องกิน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

วิกฤตหนัก! ปั๊มน้ำมันสองรัฐใหญ่ ในออสเตรเลียกว่า 500 ปั๊ม น้ำมันหมดเกลี้ยง

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
ปาปา เอสซีดู ผู้รับบท สเนป คนใหม่ในซีรีส์ Harry Potter

เปิดวาร์ป ปาปา เอสซีดู ศาสตราจารย์สเนปคนใหม่ ซีรีส์ Harry Potter

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569

“อนุทิน” อุบเงียบ โดนถามเรื่องขึ้นราคาน้ำมัน สั่งเรียกประชุมด่วนหารือวิกฤติพลังงาน

เผยแพร่: 26 มีนาคม 2569
Back to top button